Conan O'Brien presentará de nuevo los Oscar en 2026, que se celebrarán el 15 de marzo

El humorista estadounidense Conan O'Brien volverá a presentar la gala de los premios Oscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, anunció este lunes la Academia de Hollywood en un comunicado.

"La única razón por la que presentaré los Oscar el año que viene es porque quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso", dijo O’Brien en referencia a la larga intervención del actor tras ganar el premio a mejor intérprete protagonista por 'The Brutalist'. Brody habló durante 5 minutos y 40 segundos, lo que supuso un nuevo récord en la historia de los Oscar.

"Conan fue el anfitrión perfecto, guiándonos con gran habilidad durante toda la velada, con humor, calidez y respeto", señalaron por su parte la presidenta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Yang, y el consejero delegado de la institución, Bill Kramer.

Raj Kapoor y Katy Mullan también repetirán como productores ejecutivos de la gala por tercer año consecutivo, así como Jeff Ross y Mike Sweeney, que ejercerán como productores por segunda vez. Swenney además será el guionista de la ceremonia, que comenzará a las 16:00 hora de Los Ángeles.

"¡Estamos encantados de traer de vuelta a Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 98 edición de los Oscar! Este año, produjeron un espectáculo muy entretenido y visualmente impactante que celebró a nuestros nominados y a la comunidad cinematográfica mundial de la manera más hermosa e impactante", destacaron Yang y Kramer.

Presentador y humorista

O'Brien es conocido por presentar durante más de dos décadas los programas de entrevistas nocturnos 'Late Night with Conan O’Brien', 'The Tonight Show with Conan O’Brien' y 'Conan'. Anteriormente fue guionista de 'Saturday Night Live' y 'Los Simpson'.

El humorista dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces se ha centrado en un podcast, 'Conan O'Brien Needs a Friend', y un programa de viajes para Max llamado 'Conan O'Brien Must Go'. Y este año sorprendió con su trabajo como actor en el filme 'If I Had Legs I'd Kick You', en el que interpreta a un psicólogo en una historia protagonizada por Rose Byrne.

O'Brien sustituyó como presentador de los Óscar a Jimmy Kimmel, que se ocupó de esa tarea en 2023 y 2024, además de en 2017 y 2018, y que rechazó hacerlo por quinta vez.

La 97 edición de los Óscar, que se celebró el pasado 2 de marzo, alcanzó su audiencia más alta en cinco años, con 19,69 millones de espectadores.