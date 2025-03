Carolina Iglesias: "Tengo ganas de ver a Belén Esteban en TVE. Tiene que haber representación de todo"

Gracias al éxito del pódcast 'Estirando el chicle', Carolina Iglesias (Oleiros, A Coruña, 1993) se ha convertido en una de las cómicas de referencia de su generación. Solo hay que ver el poder de convocatoria que ella y su compañera, Vicky Martín, demostraron abarrotando el Wizink Center madrileño. Ahora, la también guionista y presentadora publica su primera novela, 'Para siempre es mucho tiempo' (Temas de Hoy), donde habla de amores, 'bullying', bisexualidad y las incertidumbres de la edad adulta, por supuesto, sin perder el humor.

Paula, la protagonista de su novela, comparte muchas similitudes con usted: la misma edad, el mismo humor, la admiración por Gloria Fuertes, las dos son del norte y se instalan en Madrid... ¿Cuánto hay de usted en ella?

Quería que, aunque no fuera a contar mis vivencias, pudiéramos compartir la misma base. Pero con Paula he permitido que se equivoque, que haga cosas que yo no haría.

Tiene una escena en la que Paula consigue un cromo de Natalia de 'OT' para una chica del colegio que le gustaba que sí que está basado en la realidad.

Sí, me enteré de que le faltaba ese cromo y me pasé los recreos buscándolo. Pero cuando lo conseguí y se lo di ya lo tenía. Yo no sabía que me gustaba porque tenía 7 u 8 años. La historia nace de pensar qué pasaría si me encontrase con esa persona después. Me servía para hablar de todo lo que idealizas cuando eres pequeña.

Su protagonista es una chica con baja autoestima, que tiene asumido "formar parte del pelotón", como dice en la novela. ¿También hay algo de usted en eso?

Cuando eres mujer tienes tu momento de lucha interna con el síndrome del impostor. Tengas baja autoestima o no, el mundo muchas veces te hace llegar a ese punto cuando juzgan por qué deberías estar ahí... Yo ahora mismo tengo la autoestima bastante mejor colocada, también me ha costado mis años de terapia.

Paula habla de lo sola que se sintió en el instituto. ¿Por qué quiso abordar el 'bullying'?

Es algo que vive una gran parte de la población, y mucha gente a veces ni siquiera lo sabe, porque al no ser físico no se percibe. Me apetecía hablarlo desde el punto luminoso, del que después de tener una infancia complicada ahora está bien. Pero también visibilizar que el 'bullying' no es un juego de niños como muchas veces se dice. Es algo que te marca.

"Cuando trabajaba en 'OT' intentaba que todos me hablaran en catalán"

A usted le marcó.

La adolescencia es una etapa tan complicada que es difícil sentirte bien todo el rato. A mí me habría gustado que me dijeran que hay vida más allá. Pero cuando estás en el instituto tu mundo es tan pequeño que piensas que solo importa lo que pasa en tu círculo.

¿Por qué una protagonista bisexual?

Quería que fuera bisexual y que tampoco fuera relevante en la trama. Porque yo he querido vender un proyecto de ficción y la explicación que me daban para no hacerlo es que ya tenían una serie LGTB, cuando en la que yo les llevaba que fuera LGTB no tenía ninguna importancia en la historia. Consideraban el ser bisexual una temática en sí misma. La bisexualidad está muy invisibilizada y, cuantos más referentes haya para que la gente en el futuro pueda asumir y entender antes lo que es, mejor.

Llevan cinco años con 'Estirando el chicle'. ¿Lo van a estirar más? ¿Está preparada para cuando haya que echar el cierre?

Todavía nos quedan bastantes cosas que hacer. Esta última temporada han venido invitadas que no habían ido a ningún pódcast, se han generado cosas en el programa muy especiales. ¡Si hasta he llorado de emoción, algo que no me había pasado en siete temporadas! Así que creo que el programa está bastante vivo. Llevamos dos años sin hacer gira desde que decidimos parar porque nos iba a dar algo con tanto curro, y ahora hemos vuelto y las entradas se siguen vendiendo en minutos. Creo que cuando tengamos que parar lo sabremos las dos a la vez. Lo que más queremos es cuidar el programa, y cuidarlo es también dejarlo morir bien, no estirarlo hasta que no quede nada.

Victoria Martín y Carolina Iglesias de Estirando el chicle. / EPC

En ese parón del que habla usted pasó por una depresión.

Es algo que está mucho más normalizado de lo que se piensa porque la gente no se revisa, se normaliza estar triste. Claro que se tiene que estar triste, pero no durante semanas o meses. Entonces necesitas ayuda.

¿Por qué rechazaron la propuesta de llevar 'Estirando el chicle' a la televisión?

Porque buscaban algo muy inmediato. Para nosotras el pódcast es la base de todo y nos hubiéramos muerto de pena si de repente se hubiera hecho algo en plan rápido para aprovechar el momento, con nuestras caras, con el mismo nombre, y no hubiera funcionado. Nosotras somos guionistas y no podríamos hacer un programa hecho por otra persona, teníamos que tener implicación, y para eso necesitábamos tiempo, cosa que no teníamos. Podríamos haber hecho un 'fast food', sacar cualquier cosa, llevarnos el bote y que durara lo que durara, pero no. No nos arrepentimos de haber tomado esa decisión.

Una de las primeras colaboradoras de 'Estirando el chicle' fue Lalachús, que ahora está en 'La revuelta'. Ella dice que tiene fe en que llegarán más cómicas al programa, algo por lo que se ha criticado al 'show' de Broncano.

A mí me flipan los tíos que hay haciendo comedia en 'La revuelta', pero no tener mujeres en tus filas no es una representación realista. Estoy superorgullosa de Lala y de Henar [Álvarez, otra de las colaboradoras de 'Estirando el chicle'], por lo que consiguen, porque no les regalan nada. Están en un momento increíble, pero hay que seguir peleando cada espacio y cada sitio.

"Desde que hago cosas en internet, siempre he recibido comentarios por mi físico"

Lalachús se ha ganado ese espacio siendo también víctima de mucho odio en las redes.

Es lo que tiene la exposición, pero además, ser mujer implica muchas más cosas que ellos no tienen, hasta los comentarios por el físico. ¿Por qué alguien puede insultarme y que no haya ninguna represalia? Siendo una tía parece que invitas a que valoren si se acostarían contigo o no y si tu físico les gusta, hay barra libre de opinión. Yo, desde que hace 15 años hago cosas en internet, siempre he recibido comentarios por mi físico.

Uno de sus últimos trabajos televisivos fue en TVE, en el 'Días de tele' de Julia Otero. ¿Qué le parece que Belén Esteban pueda desembarcar también en la tele pública?

Yo feliz. Tengo ganas de ver qué hacen, si tienen la misma libertad que en el 'Ni que fuéramos' de TEN. Tiene que haber representación de todo y me parece muy guay.

En los agradecimientos del libro escribe alguna frase en catalán. ¿Lo habla?

Lo entiendo y lo hablo un poquito. Me gustan la música y las series en catalán. Cuando trabajé en 'OT' intentaba que todo el mundo me hablara en catalán para hacer oído, y cuando estuve en el programa de Julia también. He empezado con el Duolingo con la aplicación para el vocabulario y tengo un libro de sopas de letras en catalán. Mi objetivo sería hablarlo sin usar solo el presente, como hago ahora. Aunque ahora que lo pienso no está mal como metáfora vital.