Selva Palacios, autora de 'La informante de Berlín': "Hay muros físicos que nos limitan y mentales que nos cambian"

Detrás del pseudónimo de Selva Palacios (1987, Madrid) se esconde una madre trabajadora que a diario intenta rascar el máximo rato para dedicárselo a la literatura. Tras cinco años escribiendo constantemente, cuenta con una decena de novelas autopublicadas y es ahora cuando celebra su primera gran victoria: publicar con el sello editorial Suma de Letras.

Palacios presenta en 'La informante de Berlín', un híbrido entre novela romántica y la histórica con cierta dosis de intriga ambientada en el Berlín de la Guerra Fría. En ella nos maravilla con una historia de división en la que la protagonista, que reside en el bando oriental controlado por los soviéticos, ansía con encontrar a su padre y a un amor clandestino al otro lado del muro. Sometida (y tentada) por la represión y las cosas prohibidas, saca su lado más rebelde y lucha en contra de la gran injusticia que atraviesa la ciudad, pero también peca de precipitada.

¿Cómo nació 'La informante de Berlín'?

Desde pequeña he escuchado la canción de Scorpions, 'Still Loving You', y siempre me ha parecido muy evocadora. Pero de repente, hace bastante tiempo, la escuché de manera diferente y empecé a imaginarme una historia en mi cabeza visualizando a los personajes. Me imaginé muchas escenas poderosas, y quería transmitirlas con el mismo impacto en una novela.

Se trata de la primera novela histórica de posguerra que escribe. ¿Con qué dificultades se ha encontrado?

Como tengo dos hijos pequeños, la documentación ha sido ardua en el sentido de que no me puedo sentar durante mucho tiempo, o no al menos todo lo que me gustaría, a investigar y a leer. Pero sobre todo me he centrado en las historias de la gente común, de las vivencias personales y no tanto en fechas e hitos históricos. Tenía la historia muy clara en mi cabeza y la he adaptado al contexto histórico respetando la verosimilitud al máximo posible. Lo más arduo ha sido el encajarlo todo y dar sentido a la historia sin traicionarla.

También establece un paralelismo con '1984' de George Orwell.

Sí, la leí hace un montón de tiempo y me marcó su contexto y que era muy avanzada a su tiempo.

Y utiliza los detalles para hacer crítica de la represión.

Sí, por ejemplo, en el caso de las cosas prohibidas en la Berlín oriental, como por ejemplo la Coca Cola. estaban prohibidas. Detallé mucho estos casos porque hoy en día nadie se podría pensar que pudiera estar prohibida. Es algo en lo que ni pensamos.

Lo mismo pasa con un pintalabios rojo de una marca en concreto.

El tema del pintalabios rojo es un tema recurrente en mis novelas. Me gusta mucho el maquillaje y dije "lo tengo que meter aquí". Y no prometo nada, pero es probable que en las próximas también haya algo que otro pintalabios rojo, es algo que me gusta y es un guiño a mí misma. Como Alice Kellen y su polo de menta, por ejemplo.

¿Qué mensaje nos transmite 'La informante de Berlín'?

Por un lado, quería visibilizar que existen tanto muros físicos que nos limitan como muros que nosotros percibimos como físicos, pero que sólo están en nuestra idiosincrasia, en la manera en la que percibimos el mundo y cómo lo moldeamos a través de nuestra perspectiva y nuestra personalidad. Por otro lado, quería dedicar una novela al hecho de ese luto que pasamos por algo que nos ilusiona, que peleamos incansablemente y cuando lo conseguimos vemos que no era exactamente lo que pensábamos.

Expongo el luto por aquellas cosas que nos ilusionan y peleamos pero que, cuando las conseguimos, no son lo que esperábamos" Selva Palacios

La protagonista es fuerte, con mucho carácter y las ideas claras.

Sí. Quería una protagonista fuerte que no abandonara por la presión de la situación, férrea y a la vez origen de su propia fortaleza y debilidad. Y para crearla me fijé en mujeres con ese carácter que tengo a mi alrededor.

¿Con qué aspectos positivos se queda de su primera publicación para una editorial?

Al publicar por primera vez en una editorial grande, me han ayudado a hacer de esta novela la mejor versión, mucho mejor de la que yo hubiera logrado sola. Me gusta el hecho de haber escrito algo que para mí ha supuesto un salto en muchos sentidos, y no solo porque he pasado de autopublicar a estar dentro de una editorial grande, sino que se trata de una novela de transición. No ha sido fácil escribirla.

¿Por qué se decantó por un pseudónimo?

Por un lado, lo escogí un poco al tuntún, nunca pensé que al final me lo iba a tomar tan en serio. Y, por otro lado, trabajo en Recursos Humanos, y lo que no quería era que los candidatos se pusieran a buscar información de mí y, por lo que fuera, vieran que escribo. Empecé a pensar en escenarios donde algunos se podían enfadar porque quedaban descartados en las entrevistas de trabajo y venían a por mí, y pensé que era mejor separar la parte profesional de la parte creativa.

¿Ha pensado ya en la próxima novela?

En principio, casi con total seguridad, en octubre va a salir con Suma. Está ambientada desde mediados del siglo XX hasta principios del XXI en Estados Unidos, en un pueblo inventado cerca de Nueva Orleans.