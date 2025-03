Millie Bobby Brown: "Espero que 'Estado eléctrico' sea un toque de atención para entender nuestra relación con la tecnología"

Millie Bobby Brown, la poderosa Eleven de 'Stranger things', estrenará este 2025 la quinta y última temporada de la serie que la lanzó a la fama siendo tan solo una niña. Pero antes protagoniza otra superproducción de Netflix dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo ('Vengadores: Endgame'). Se trata de 'Estado eléctrico', película ya disponible en la plataforma en la que la joven actriz, que ahora tiene 21 años, se sumerge en una distopía ambientada en los años 90, después de una falllida rebelión de los robots. Interpreta a una adolescente huérfana que emprende un viaje por el Oeste americano en busca de su hermano pequeño, al que creía muerto. Le acompañan un robot con apariencia de dibujo animado, un contrabandista (Chris Pratt) y su androide.

'Estado eléctrico' es una película ambientada en la década de los 90, pero con robots, lo que la hace diferente. ¿Eso fue lo que más les atrajo del proyecto?

Me encanta esa época, pero no fue lo que más me atrajo, sino la parte visual, porque nunca había visto algo así. El hecho que fuera en los 90 fue la guinda del pastel.

¿Tuvo alguna inspiración para ese cambio de imagen que luce en la película?

Cuando leí el guion sabía que tenía que teñirme el pelo. Buscando inspiración me encontré con una foto de Drew Barrymore y se la envié a los Russo, y ellos aprobaron el 'look'. Pero el 'look' no solo era su color de pelo, también su aspecto, todas las capas, ese flequillo como para ocultar alguna emoción, algún sentimiento. Creo que Michelle, mi personaje, también trata de ocultar cómo se siente, y el flequillo ayuda. Soy muy fan de la estética de los 90, así que he disfrutado mucho desarrollando este personaje y rindiendo homenaje a algunos iconos de esa época.

La actriz Millie Bobby Brown, durante la presentación de la película 'Estado eléctrico' / EFE/ Sergio Perez

En 'Estado eléctrico' la sociedad se evade del mundo a través de la realidad virtual. Aunque la película sea de ciencia ficción, ¿no cree que en ese aspecto no se aleja tanto de lo que está pasando hoy en día?

No estamos tan lejos en cuanto a ese tipo de inteligencia artificial (IA) y ese tipo de control. Uno de los dispositivos que aparecen en la película, los neurotransmisores, es como una representación de lo que podría ser un móvil en la vida de algunas personas. Espero que esta película sea un toque de atención para las personas que la vean, para entender su relación con la tecnología. No estoy diciendo que no uses nunca tu móvil, porque es una manera de comunicarte y estar en contacto con tu familia, tiene muchos beneficios, pero creo que tenemos que analizar nuestra relación con los dispositivos y ver cuánto tiempo pasas mirando los árboles, el cielo, el sol, sintiendo la realidad. Yo paso mucho tiempo afuera y disfruto de la vida real y espero que la gente también pueda experimentar eso.

¿Cuál es su relación con la tecnología?

Estoy muy despegada de la tecnología, tengo mucha suerte. No me entretiene el móvil, no lo encuentro divertido. Me encanta vivir la realidad. Películas como esta pueden ser importantes porque te hacen reflexionar sobre crear un equilibrio saludable con la tecnología. Puede tener grandes beneficios, pero también es una de las principales razones por las que la gente de mi generación sufre problemas de salud mental. Así que es algo de lo que hay que estar más pendiente. Debemos proteger a los jóvenes para que podamos tener un futuro más saludable.

Millie, le suelen dar personajes de jóvenes decididas y luchadoras, como los de 'Stranger things', 'Enola Holmes', 'Damsel' o 'Estado eléctrico'. ¿Por qué cree que la ven en este tipo de papeles? ¿Es usted un poco así?

Creo que ser una mujer poderosa no es ser luchadora. Creo que es alguien que está orgulloso del mensaje que representa y siendo un modelo para las jóvenes y mujeres de todo el mundo. No interpreto personajes luchadores, sino personajes poderosos que quieren cambiar el mundo para mejor. Trato de encontrar producciones que puedan resaltar a las mujeres de una manera muy positiva, donde podamos poner una luz sobre los temas con las que las mujeres lidian todos los días. En esta película me encanta cómo destacamos a Michelle. Al principio está en un estado muy vulnerable, pero luego es realmente inspiradora, no solo para mí, sino también para otras jóvenes.