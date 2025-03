La confirmación de la rapera Doechii: viral en TikTok, estrella en los Grammy y mujer del año 2025 para 'Billboard'

En los tres primeros meses del 2025, Doechii ha ganado tres Grammy, se mantiene semana tras semana en las listas de artistas más escuchados y ha sido nombrada Mujer del Año 2025 por la influyente revista estadounidense 'Billboard'. Es casi imposible no haber escuchado alguna de sus canciones, aunque sea sin quererlo, como un audio viral en TikTok o cantando junto a grandes estrellas como Katy Perry (en 'I'm his, he is mine') o Tyler, the Creator ('Ballon'). La cantante detrás de 'Axiety', con más de 20 millones de reproducciones en tan solo siete días, o 'Denial is a river', ha ido labrando su carrera año tras año, hasta conseguir este merecido salto a la fama que la señala como una de las raperas más importantes del panorama musical actual.

El trampolín que la dio a conocer en España fue un concierto. No uno grande llenando un estadio, ni en un conocido festival, fue en un 'Tiny Desk Concert', popular espacio de un programa de una radio americana donde llevan a artistas a presentarse desde una falsa oficina. Doechii interpretó 'Boom Bap', 'Boiled Peanuts', 'Nissan Altima', entre otros, en un vídeo que no tardó en ganar cientos de miles de visualizaciones y con el que consiguió ganarse a muchos fans españoles. Unos meses antes, a mediados de septiembre, ya se empezó a hablar de la artista por su aparición junto a Katy Perry en un videoclip grabado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Desde Tampa, Florida

Aunque podría parecer que Doechii ha aparecido en el mapa de un día para otro, detrás de todos sus recientes logros hay casi una década de trabajo. Empezó a escribir y cantar en el instituto de su ciudad natal, Tampa (Florida, EEUU), y en 2016 lanzó su canción debut 'Girls' en SoundClod. En 2019 publicó 'Coven Music Session, Vol1' y autofinanció su primer EP 'Oh the Places You'll Go'. Siguió escribiendo y publicando música, y en 2021 actuó como telonera de SZA. Al año siguiente, firmó con Capital Records.

En un género dominado por artistas masculinos, Doechii destaca tanto por su voz, su sonido y la capacidad que tiene para contar historias en sus canciones. Entre canción y canción también aprovecha para lanzar mensajes sobre la discriminación de la mujer en la industria y el esfuerzo que pone en cada uno de sus temas. Dedicó su discurso de aceptación en los Grammy 2025 a las mujeres negras: "Sé que hay una chica negra ahí fuera, muchas mujeres negras, que ahora mismo me están viendo, y quiero deciros que podéis hacerlo. Todo es posible. No dejéis que nadie proyecte sus estereotipos en vosotras, que os diga que no podéis estar ahí, que sois demasiado negras, que no sois los suficientemente inteligentes o que sois demasiado ruidosas".

Su estilo, marca personal

La artista destaca por un estilo atrevido que no decepciona a nadie. La cinta facial ('face tipe') efecto lifting que le rasga la mirada se ha vuelto uno de sus accesorios favoritos, y aunque se suele llevar cubierto por una peluca, ella apuesta por lucirlos a la vista de todos. Las uñas largas y con distintos diseños, así como peinados versátiles y vistosos son habituales con sus 'looks'.

Su reciente paso por la Semana de la Moda de París no ha hecho más que comprobar que Doechii domina tanto el rap como la ropa. Cada una de las apariciones de la cantante han sorprendido a los fans y a las redes sociales. Desde vestidos imponentes y llenos de brillantes, a un estilo bohemio con largas trenzas y los pies descalzos. Todas elecciones atrevidas, que han recibido halagos a la cantante y a su estilista, Sam Woolf.