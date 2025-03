No es Viena, pero casi: Barcelona y su extraordinario idilio con la clásica

Barcelona está avanzando como capital de la clásica. Más allá de atraer a primeras figuras y orquestas del panorama internacional, la capital catalana se proyecta cada vez más en el exterior gracias a sus músicos y artistas. En su día, Pau Casals abrió camino y hoy el veterano violagambista Jordi Savall y sus aclamadas formaciones destacan internacionalmente, sin olvidar a otros que vienen pisando fuerte, como Dani Espasa con la orquesta barroca Vespres d'Arnadí y el maestro Josep Caballé Domènech. Por no hablar del Quartet Casals y otras formaciones de cámara más jóvenes que triunfan en Europa. También lo hacen compositores como Héctor Parra, residente en París, y Raquel García-Tomás, y una nueva cantera de cantantes líricos como Serena Sáenz, Sara Blanch, Carles Pachon y Jan Antem, que despiertan elogios allí donde van.

Barcelona no tiene la solera de Viena. Pero durante el último cuarto de siglo, su extraordinaria actividad musical, con estrenos internacionales y grandes coproducciones en L'Auditori, el Liceu y el Palau de la Música Catalana, no ha pasado desapercibida. La buena sintonía entre sus responsables y el compromiso de las administraciones ha contribuido a proyectar Barcelona como capital clásica. Los directores generales de los tres centros, Robert Brufau, Valentí Oviedo y Joan Oller, respectivamente, comentan en un encuentro con El PERIÓDICO lo conseguido hasta el momento y sus planes de futuro.

Mirando a París, Londres y Ámsterdam

Para Joan Oller del Palau, "la clásica crece, acompañada de un reconocimiento internacional". Valentí Oviedo también está satisfecho con el Liceu porque "hay una recuperación en cuanto al público local, pero también en cuanto al público internacional". Ser fiel a la tradición de traer a las mejores voces y apostar por nuevas producciones son las bases de su éxito. Robert Brufau valora el ecosistema musical de la ciudad donde el Auditori, con 25 años de existencia, se ha convertido en un importante pilar: "Barcelona, por el tamaño y la tradición que tiene, realmente ha hecho una apuesta relevante y se ve claramente el crecimiento de la clásica. Tenemos un centro de primer orden como es L'Auditori al lado de dos instituciones históricas el Liceu y el Palau". Y añade: "No hay tantas ciudades en Europa donde existan dos grandes instituciones musicales a parte de la ópera. Y menos que se complementen como lo hacemos aquí. Esto solo pasa en las grandes capitales como Ámsterdam, Viena, París y Londres".

Oviedo considera que el gran trabajo de Josep Pons para subir el listón de calidad de la Simfònica del Gran Teatre del Liceu es clave. "La gente me dice: 'Qué bien que está sonando la orquesta'. Y eso provoca el sentimiento de pertenencia y hace que el público que va al Liceu quiera repetir".

La OBC con Ludovic Morlot, titular de la formación catalana. / MAY ZIRCUS

El prestigio de un Orfeó dirigido por Dudamel en Los Ángeles

Los avances de la OBC, actualmente dirigida por Ludovic Morlot, se han dejado sentir tanto en casa como en las giras y salidas internacionales de ambas formaciones. El Orfeó Català del Palau de la Música Catalana también dejó buena impresión en su gira con la prestigiosa Filarmónica de Berlín y la próxima temporada le espera otro reto: la 'Missa Solemnis' de Beethoven con la LA Phil dirigida por Dudamel en Los Ángeles, donde el año pasado ya actuó el Cor de Cambra. "Los músicos salen muy bien preparados de los centros de Enseñanza Superior que tenemos en Barcelona y eso también va a favor y repercute en la calidad de nuestras formaciones estables", apunta Oviedo. El Auditori está muy vinculado a la Esmuc, que tiene sus aulas en el mismo edificio. El Palau, sede del Orfeó Català, tiene la música coral en su ADN.

Joan Oller destaca los avances que se han logrado en el terreno de la música de cámara en la ciudad, "una gran asignatura pendiente en nuestra programación 20 años atrás", admite. "Hemos visto aparecer muchas formaciones, no solo cuartetos". Aunque abundan. Tras la estela del Casals han venido otros como el Cosmos, el Gerhard, el Vivancos y el Atenea, entre otros. Pero también está el Trio Fortuny o el conjunto de metales Kebyart Ensemble. "Son conjuntos jóvenes que conectan muy fuertemente con el público".

Robert Brufau, Valentí Oviedo y Joan Oller, responsables del Auditori, el Liceu y el Palau de la Música Catalana. / Jordi Otix / EPC

Un público diferente, más allá del aficionado de toda la vida

Oller observa que el público está cambiando. "Está apareciendo mucho público que no es el aficionado de toda la vida. Es gente que en ocasiones especiales quiere ir un día al Liceo, un día a L'Auditori o al Palau, porque es Navidad o porque hay algún elemento que no siempre es la gran figura, a veces es un programa determinado lo que le interesa. Es un elemento positivo que nos hace ser optimistas".

Sobre la situación de la clásica, Oviedo señala: "No sé si de manera planificada no sé si ha sido que los astros se han alineado, pero existe un fuerte ecosistema de la clásica, que nace desde el trabajo que se hacen en los conservatorios municipales, pasando por las grandes escuelas. Las tres instituciones que representamos damos oportunidades para que el talento llegue, sin descuidar que necesitamos el aire fresco de figuras internacionales. Hay un montón de auditorios en toda Cataluña que también generan público y contamos con los ciclos de promotoras privadas, extraordinarios", recuerda.

"Las acciones populares como el concierto en la playa recosen ese ecososistema. En estos momentos la clásica tiene un apego especial en la ciudad de Barcelona es porque hay muchos pequeños, medianos y grandes agentes que formamos parte de de este ecosistema que ha permitido que Barcelona sea una fuerza importante en el campo en el campo de la clásica. Y desacomplejada, algo muy importante porque quizás no tenemos esa tradición de Viena. Ser mediterráneos nos permite mirar la clásica con una mirada amplia".

El Mesías, celebrado la pasada Navidad en el Palau de la Música. / Pablo MELÉNDEZ-HADDAD / EPC_EXTERNAS

Subir el listón

¿Cuál es el próximo paso para subir el listón de Barcelona como capital clásica? Oviedo recuerda lo que siempre dice el maestro Pons, director musical del Liceu. "Ser el mejor un día no es difícil pero mantener ese nivel sí. Lo importante es la constancia y la regularidad. Es algo que estamos construyendo. Lo que hoy es excepcional debe ser lo normal. No debemos desviarnos de este propósito que requiere esfuerzo y constancia. No genera titulares pero es lo importante".

Oller añade que más allá de esa regularidad en la excelencia, "el otro objetivo es ser capaces de generar más curiosidad en el público, que te responda también cuando propones cosas más atrevidas. Nuestro reto como programadores es que, más allá del placer de reencontrarse con lo que ya conoce, la gente también sienta el placer del descubrir otras cosas".

Brufau, por cierto, dejará L'Auditori a final de temporada tras ser fichado como director del principal centro musical de Suecia, el Konserthuset y la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo. Todos desean que su marcha no influya en la buena sintonía entre los tres equipamientos "Esta inercia y generosidad debe seguir. Es una suerte y una excepción absoluta cuando miramos alrededor a nivel europeo", dice Brufau. Sobre esta relación se ha construido, entre otros, ambiciosos proyectos como Barcelona Obertura, rebautizado como Barcelona Ciutat de Clásica.

Robert Brufau, Valentí Oviedo y Joan Oller, responsables del Auditori, el Liceu y el Palau de la Música Catalana. / Jordi Otix / EPC

Fachada del Teatre del Liceu. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Liceu Mar, una sala donde foguearse

El Liceu necesita una sala mediana donde presentar óperas contemporáneas y danza de manera regular donde los nuevos creadores puedan foguearse y tener un primer contacto con el público. Se constuirá donde está el Imax. Para Oviedo, "la ciudad ha de dar oportunidad a los creadores para poder mostrar su trabajo ya sean compositores, dramaturgos o directores de escena... Han de poder inventar y equivocarse porque a veces somos una ciudad beligerante con los errores. En el Liceu, con una sala para 2.292 personas es difícil que eso se pueda dar".

Para subir el listón de Barcelona como capital clásica, "uno de los siguientes pasos es poder dar más impulso a la creación". En cuanto al presupuesto, señala: "El Liceu necesitaría 60 millones de presupuesto para alcanzar todos sus objetivos y ahora estamos en 56. De estos 4 o 5 millones extras la mitad debería venir de los recursos propios generados por mecenazgo y la otra, intentar que las administraciones nos apoyaran, locales, nacionales o internacionales, es decir, de la Unión Europea. Y si le sumáramos el del Liceu Mar, supondría otros 15 o 20 millones más. Los objetivos del Liceu del siglo XXI son muy diferentes a los del siglo pasado", concluye.