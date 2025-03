Valentí Oviedo, tras el fiasco navideño: "El primer concierto propio de Año Nuevo del Liceu será entre el 2 y el 4 de enero"

Barcelona ha cambiado mucho, musicalmente hablando, y se ha ganado un prestigio que se puede echar a perder con los bochornosos conciertos que el Liceu acogió en Navidad de un promotor externo que había trabajado con L'Auditrori y el Palau. Los directores de las tres principales instituciones de música clásica de Barcelona, el Liceu, L'Auditori y el Palau de la Música, Valentí Oviedo, Robert Brufau y Joan Oller, son conscientes de ello. "Esto es un globo que se ha hinchado y nos hemos ido pasando", explica Oviedo en un encuentro de los tres directivos con EL PERIÓDICO. A partir de ahora, el Liceu organizará su propia actividad navideña. "Seguramente irá entre el dos y el 4 de enero", dice Oviedo.

El Liceu no quiere replicar el típico Concierto de Año Nuevo de Viena, sino hacer algo diferente. "Buscamos algo que nos interpele a nosotros, pero que también nos haga globales", apunta Oviedo. Y Catalunya cuenta con suficientes buenos músicos y creadores para concebir algo propio y diferente. Para evitar bochornosas propuestas que el público no sabe quien produce, pero cuya mala imagen perjudica a la sala que las acoge, hace unos años el Palau puso en marcha "una comisión de control artístico" que según explica Oller, "evalúa los espectáculos que no son nuestros". "No es infalible porque ningún mecanismo lo es. A todos nos puede pasar algo", reconoce el director del Palau. Desde hace unos dos años, el Palau coproduce la mayor parte de la oferta en esa época.

"Hace muchos años que en L'Auditori hacemos dos conciertos, el concierto de Navidad y el concierto de Año Nuevo con la Banda Municipal que es un gran éxito, siempre 'sold out'", comenta por su parte Bufrau. Nuestra idea es seguir por ese camino y añadir nuevas propuestas", apunta. "Cuando hay una crisis, los tres reaccionamos de forma conjunta. Se vio con la pandemia y ahora ha sido igual", añade. A raíz de lo ocurrido en Navidad se han puesto en marcha para imaginar proyectos conjuntos"que van a que van a fructificar y traer muchas alegrías".