El Palau de la Música ingresa solo en visitas 25.000 euros al día en temporada alta: "Es compatible con ir a la playa"

¿El público sigue desapareciendo de las salas cuando llega el buen tiempo, o esto también ha cambiado? Los directores de las tres principales instituciones de música clásica de Barcelona, el Liceu, L'Auditori y el Palau de la Música, Valentí Oviedo, Robert Brufau y Joan Oller, debaten sobre cómo influye el clima en la oferta cultural barcelonesa en un encuentro con EL PERIÓDICO. Brufau opina que no ha cambiado, pero se "adaptan" a las ligeras variaciones que se producen. Desde el Palau, por ejemplo, se hace mucha actividad en los meses más calurosos para atraer a un público que muta en verano. Pero L'Auditori hace un 'fade out' y se dedica en julio a hacer otras cosas como las grabaciones de discos de la OBC."

Las visitas al edificio modernista del Palau de la Música, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, suponen una enorme fuente de ingresos: 25.000 euros al día en temporada alta y 10.000 en la baja. Son solo matutinas, la tarde y noche la actividad en el auditorio es solo musical. "En el Palau abrimos todos los días de julio y agosto. Es compatible ir a la playa, ducharse y venir al Palau o a otro equipamiento. La sociedad ha cambiado".

Pero Brufau, de L'Auditori, no es tan optimista. "Encerrarse en una sala en julio, en un país donde hace buen tiempo, cuesta", apunta. Oviedo coincide con ambos pero matiza: "En función de lo que programas en julio la gente sí dejará de ir al playa para venir a un concierto. Nosotros este año programamos el 29 y 31 de 'West Side Story' dirigido por Dudamel, con Juan Diego Flores y Nadine Sierra. Sabemos que esos días la sala va a estar llena porque lo que se propone es suficientemente potente como para que alguien decida encerrarse en una sala y prefiera coger menos vitamina D e ir al concierto".

Concierto de la Franz Schubert Filharmonia en el Palau de la Música. / Martí E. Berenguer / EPC_EXTERNAS

¿A por el público extranjero?

Tanto el Liceu y el Palau atraen a un buen número de visitantes extranjeros a sus conciertos. Hay gente que se desplaza especialmente para ver una novedad como el estreno mundial de 'Lohengrin' de Katharina Wagner que empieza este lunes o a un artista y programa determinados. "Estamos alrededor del 13% de público internacional en el Liceu. Y podríamos aspirar a alrededor de un máximo de un 20%. El público nacional es el alma del Liceu. Hemos de pensar en él y no trabajar pensando en el internacional porque entonces perderíamos nuestra esencia", apunta Oviedo.

Joan Oller del Palau de la Música no lo ve igual. "Nosotros estamos sobre el 26%-27%. No creemos que peligre nuestra alma hasta alcanzar el 30%. Pero coincido en que si nuestra programación se llenara de melómanos foráneos, como les llamamos internamente, se perdería algo que no debe perderse. El público local ha de seguir siendo la parte más importante de toda la gente que viene". No están ni mucho menos al nivel del Barça donde a veces en la grada los culés de toda la vida son minoría. Tampoco es lo que quieren, queda claro. L'Auditori, la institución más joven, con 25 años de historia y la que más actividad musical organiza tiene un público eminentemente local. "Estamos por debajo del 5% en público extranjero pero vamos creciendo", explica Brufau.