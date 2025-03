Músicos, bailarines y actores palestinos desembarcarán en abril en el TNC

Mucho antes de que estallara la guerra entre Palestina e Israel, la directora del TNC Carme Portaceli había empezado a diseñar el ciclo 'Barcelona calling Palestina', que entre el 9 y el 13 de abril cobijará una importante delegación de artistas palestinos en el mayor teatro público de Catalunya. Una decena de propuestas con autores, actores, bailarines y músicos ofrecerán espectáculos en árabe, con subtítulos en catalán e inglés.

Palestina es un estado que de facto carece de independencia, cuyos límites son motivo de disputa y conflictos bélicos desde la creación del estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas partió el territorio para crear, un estado palestino y otro judío. La destrucción de la franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de Hamás han costado la vida de 50.000 palestinos y un elevado número de víctimas sin precedentes entre personal humanitario y periodistas.

Un momento de 'Yes Daddy'. / Firas Odeh

El año pasado el país protagonista fue Beirut pero también contó con un espectáculo iraní. 'Barcelona calling Palestina' acercará a Barcelona voces diferentes que nunca había subido a escena en la capital catalana. Voces para quienes la cultura es una forma de resistencia ante tanto horror y tragedia. Son artistas que se aferran a su historia, sus tradiciones y su cultura para conservar y traspasar la memoria colectiva de su pueblo. "En el mundo árabe se están produciendo espectáculos brutales, muchos de ellos protagonizados y creados por mujeres", ha destacado Portaceli. No es extraño que el Festival de Aviñón dedique este año su edición a la lengua árabe.

Entre las diez propuestas que se verán en el TNC destaca 'The gazelle of Akka', de la autora y actriz Raeda Taha que fue responsable de prensa de Yaser Arafat quien la crió como si fuera una hija, como a sus hermanos, tras el asesinato de su padre Ali Taha, famoso combatiente palestino asesinado en 1970 por un comando israelí de las fuerzas especiales. La obra, en la Sala Tallers, se basa en la vida del intelectual y activista político Ghassan Kanafani, brutalmente asesinado a los 36 años.

'Taha', homenaje poético

La única obra que no tendrá traducción simultánea es 'Taha', del polifacético Amer Hlehel, que llegará en forma de lectura dramatizada en catalán. Lluís Marco interpretará en la Sala Petita este monólogo sobre la vida del célebre poeta Taha Muhammad Ali, capaz de conmover sin perder el sentido del humor. "Es una obra muy emblemática. Este monodrama fue creado en Haifa y habla de miles de palestinos a través de la historia de este poeta expulsado de su hogar en 1948. En ella se mezcla la poesía y la historia de Palestina", ha comentado Anne Goalard, coordinadora internacional del ciclo. "No está escrito desde la rabia", añade. "Es más un viaje hacia la redención a través de la literatura".

'The land's heart is greater than its map', una instalación artística en el vestíbulo de la Sala Gran sobre una ciudad que está desapareciendo y que Olivia Furber y Ramzi Maqdisi recuperan a través de la grabación de uno de sus residentes, da a conocer las historias que esconden sus calles. Se trata de una instalación itinerante. En la muestra actuarán artistas como Ashtar Muallem (Jerusalén, 1990), especialista en tela aérea residente en Francia, que participa en el espectáculo pluridisciplinar 'Awalem'; Samaa Wakim, una bailarina que explora en 'Losing it' el trauma de generaciones anteriores en su propio cuerpo. Un recital de poesía a cargo de la cantante y laudista Kamilya Jubran y la contrabajista Sarah Murcia. La obra teatral 'Yes daddy', que tras Barcelona irá a Aviñón, y 'Dear Laila', una interesante instalación inmersiva individual de Basel Zaraa donde el creador comparte su propia historia de exilio, desplazamiento y resistencia, también forman parte de 'Barcelona calling Palestina'.

'Dear Laila', instalación inmersiva individual de Basel Zaraa. / TNC

Más allá de las artes escénicas la cultura palestina conectará con la capital catalana través de conferencias y de una sesión de DJ única con Radio Alhara y Wonder Cabinet. Se realizará en la Sala de Pintura e irá a cargo de tres pinchadiscos palestinos residentes en Barcelona.

"Hemos pasado algunos momentos crudos por la incertidumbre de saber si los artistas invitados podrían venir o no a Barcelona", ha reconocido Portaceli, directora del TNC, impulsora de esta y otras iniciativas que están contribuyendo a ampliar las miras del teatro. "La mayoría de artistas residen en Palestina pero trabajan sobre todo fuera del país". Portaceli celebra el interés demostrado hasta la fecha por los espectadores pues ya se han agotado los 'packs' especiales que lanzó el teatro. Quedan entradas sueltas, eso sí, pero mejor no distraerse demasiado si les interesa alguna propuesta porque el ritmo de venta es considerable.

La tercera edición de 'Barcelona calling Palestina' no hará referencia a un único país como las anteriores sino a una zona, la que engloba la cultura árabe que baña el Mediterráneo. Reunirá, entre otros, a artistas de Túnez, Egipto y Siria. "Hay interés tanto desde por parte del público como de los profesionales de acercarse a otras formas artísticas y a otras polaridades", ha destacado Goalard. "Hay curiosidad por descubrir creadores poco conocidos. Europa antes miraba al Norte y al Este. Ahora mira al Sur y eso es bueno también para Catalunya".