'Estado eléctrico', la película más cara de Netflix, tira de Millie Bobbie Brown y robots: "No estamos tan lejos de ese tipo de control"

Años 90, robots, Millie Bobbie Brown, Chris Pratt y los hermanos Russo, directores de 'blockbusters' como 'Vengadores: Endgame'. Estos son los ingredientes principales de 'Estado eléctrico', la nueva suproducción de Netflix y la película más cara de su historia, con un presupuesto de alrededor de 320 millones de dólares, una distopía retrofururista que es puro entretenimiento, pero que desliza también un mensaje: es una crítica de la adicción actual a la tecnología. La plataforma la estrena este viernes 14 de marzo.

Ya lo advirtió la protagonista del filme (y de 'Stranger things') a EL PERIÓDICO: "Espero que esta película sea un toque de atención para entender nuestra relación con la tecnología"; "No estamos tan lejos en cuanto a ese tipo de inteligencia artificial (IA) y ese tipo de control". Porque en 'Estado eléctrico' vemos hasta a 'yonkis' de la realidad virtual, una metáfora de lo que está viviendo la sociedad actual con los móviles y las redes sociales, un tema que explora la película a raíz de la novela gráfica de Simon Stalenhag en la que se basa.

"Él ya hablaba de una relación sofisticada e intrigante entre los humanos y la tecnología y pensamos que era necesario profundizar más, que era una historia que debía contarse en el momento actual", reconocen los hermanos Russo, unos auténticos cinturones negros de la ciencia ficción tras títulos como 'Vengadores: Infinity War' y 'Capitán América: Civil War'.

Chris Pratt, contrabandista buscavidas

Aquí presentan una visión alternativa de los años 90, con los robots desterrados a una zona de exclusión en el desierto tras un alzamiento fallido contra los humanos. Una adolescente huérfana, Michelle (Millie Bobbie Brown), recibe la visita de uno de ellos, Cosmo, un androide con aspecto de dibujo animado aparentemente controlado por su hermano, Christopher (Woody Norman), al que creía muerto. La chica no dudará en recorrer el suroeste de EEUU en su busca en un camino plagado de peligros, donde encontrará como aliados a un contrabandista buscavidas (Chris Pratt) y su androide.

Acostumbrados a ver sofisticados robots en las películas y series de ciencia ficción, aquí los Russo apuestan por unos androides mucho más rudimentarios. "Queríamos que fueran básicos, casi infantiles, en lugar de intimidantes. Fue difícil convencer a los animadores, pero era clave mantenerlos simples y encantadores", subrayan los directores. "Eso nos hacía sentirlos más cercanos", añaden.

"Los ubicamos según la década en la que fueron construidos, estudiando detalles del diseño de cada época para reflejar su antigüedad", inciden los Russo. "El hecho de que tuvieran un encanto como más pueril e inocente nos ayuda a crear un vínculo emocional con Michelle y Chris, que han sido victimizados por la violencia que hay a su alrededor", destacan los directores, que han tardado siete años en ver materializados esos androides, desde su diseño inicial hasta su integración con los efectos especiales.

Drew Barrymore como inspiración

La nostalgia que emana de 'Estado eléctrico', que tira de algunas canciones de la época, hizo que incluso los protagonistas quisieran bucear en la década de los 90. "Cuando leí el guion sabía que tenía que teñirme el pelo. No sabía si rojo, azul o incluso rojo. Buscando inspiración me encontré con una foto de Drew Barrymore y se la envié a los Russo, y ellos aprobaron el 'look'", explica Brown. "Su flequillo escondía emociones, algo que quería reflejar en Michelle, que también oculta sus sentimientos", añade la intérprete, que en las últimas semanas ha arremetido con los que se están cebando con ella por su imagen.

Millie Bobby Brown, Chris Pratt y Ke Huy Quan, en 'Estado eléctrico' / PAUL ABELL / NETFLIX

Para la actriz, lo más difícil de esta película ha sido "mostrar las diferentes etapas del duelo" de su personaje, que "trata de salir de ese lugar oscuro de forma sutil, sin ser cansina". El contrapunto lo pone el papel de Pratt, "un personaje ligero que complementa el arco dramático de Millie manteniendo un tono divertido", resalta el actor que da vida a Star-Lord en 'Guardianes de la galaxia'.

El reparto lo completan Stanley Tucci, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Holly Hunter y Jason Alexander, mientras que las voces de los robots, en la versión original, corren a cargo de Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox (el patriarca de 'Succession'), Colman Domingo y Alan Tudyk.