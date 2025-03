La comediante Nikki Glaser repetirá como presentadora en los Globlos de Oro de 2026

Nikki Glaser volverá a presentar los Globos de Oro que se llevarán a cabo en 2026, después de su debut este año durante la 82 edición de estos galardones a lo mejor del cine y la televisión. Los Globos de Oro de 2026 tendrán lugar en enero y se transmitirán por la cadena CBS y Paramount+.

"Presentar los Globos de Oro este año ha sido sin duda lo más divertido que he hecho en mi carrera", dijo Glaser en un comunicado difundido este jueves por Paramount. "Estoy deseando volver a hacerlo, y esta vez delante del equipo de 'The White Lotus', que por fin reconocerá mi talento y me dará el papel en la cuarta temporada de una instructora de pilates escandinava con un pasado sombrío", bromeó la comediante estadounidense.

Aun no hay una fecha ni lugar anunciado para esta celebración que normalmente se lleva a cabo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Este año, Glaser se convirtió en la primera mujer en presentar en solitario estos premios que otorgaron sus máximos galardones al musical 'Emilia Pérez' y el drama 'The Brutalist'.

"Nikki Glaser aportó una chispa refrescante y un ingenio intrépido al escenario de los Globos de Oro este año. Su humor agudo y su presencia audaz marcaron la pauta para una noche inolvidable, haciendo que la ceremonia fuera vibrante y, sobre todo, divertida", dijo Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro, en el mismo comunicado.

La crítica televisiva recibió positivamente el desempeño de Glaser, con una carrera en ascenso y que en 2024 fue nombrada 'comediante del año' por The New York Times.