Sale a la luz la 'playlist' del rey Carlos III de Inglaterra: de Bob Marley a Kylie Minogue

Apple Music, con el objetivo de conmemorar el Día de la Commonwealth (Día de la Mancomunidad) británica, celebrado el segundo lunes de cada marzo, ha creado un pódcast en exclusiva denominado 'The King's Music Room'; donde el monarca británico Carlos III ha confesado sus gustos musicales y cómo de importante es la música en su día a día.

Apple Music en Buckingham

Parece que el rey es un verdadero fanático de la música y de lo que transmite, ya que el pasado viernes, día 7, aprovechó el breve vídeo de promoción de ese mismo pódcast -grabado en el palacio de Buckingham y compartido por la casa real británica y Apple Music- para poner en valor "la notable capacidad de la música de evocarnos recuerdos felices, de consolarnos en momentos de tristeza y de transportarnos a sitios lejanos".

Los temas que suenan en palacio

En el vídeo, asegura que la música tiene el poder de influir en nuestro estado de ánimo, sobre todo, cuando se comparte con más gente. Es por este motivo que el rey británico considera una buena idea difundir con los oyentes de Apple Music las canciones que le "han traído alegría".

La 'playlist' de Carlos III recoge 17 temas míticos de diferentes géneros musicales. Las canciones escogidas son de artistas nacidos en diferentes países miembros de la Commonwealth, una organización política y económica fundada en el 1931, bajo el liderazgo de Reino Unido.

El día que conoció a Bob Marley

Personalidades como el jamaicano Bob Marley y la australiana Kylie Minogue se encuentran en la lista de música más escuchada de Carlos III de Inglaterra. Durante el pódcast, el rey recuerda cuándo, siendo joven, conoció al líder del reggae en un concierto: "Tenía una energía maravillosa y contagiosa, pero también una profunda sinceridad y preocupación por su comunidad".

A pesar de la presencia de artistas históricos, el rey también apuesta por iconos actuales, como Davido y Raye, que también aparecen en la 'playlist'.

Sin olvidarse de Beyoncé

Si bien no ha nacido en un país miembro de la Mancomunidad, Carlos III no ha podido esconder su admiración por la artista estadounidense Beyoncé; de quien destaca la canción 'Crazy in love', su tema preferido, según indica en la 'playlist' compartida.

El monarca británico ha señalado en el pódcast que era imposible no mencionarla, porque se trata de una profesional "incomparable" y una "intérprete excepcional", y es por ello por lo que la ha felicitado por el Grammy al álbum del año.

La artista que hace bailar a la casa real

Junto con la excepción de Beyoncé, ha aparecido Diana Ross, una cantante de Detroit (Michigan, EEUU) que enamoró al monarca, que ha optado por 'Upside down' para la lista de reproducción de entre todo su repertorio.

Carlos III ha asegurado que, cuando era más joven, era imposible que no se levantara a bailar si la canción de Ross sonaba en cualquier lugar. El monarca, melancólico, se preguntaba si todavía sería "capaz de hacerlo".

Lo cierto es que todas estas canciones no solo suenan en la casa real del Reino Unido, sino que, a partir de ahora, pueden sonar también en tus auriculares, a través de 'His Majesty King Charles III's Playlist', la 'playlist' del monarca ya disponible en la plataforma Apple Music.