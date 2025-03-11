¿De qué está hecho un Oscar? Este es su material y medidas

El Dolby Theatre de Los Ángeles desplegará este domingo su alfombra roja para recibir a los nominados de la nueva edición de los Premios Oscar. Todos acudirán con la esperanza de que la noche termine en el escenario, recogiendo una estatuilla y dando un pequeño discurso ante las ávidas cámaras de televisión.

Cuánto mide y pesa un Oscar

Esa estatuilla es, probablemente, el reconocimiento más deseado y anhelado para quienes trabajan en la industria del cine. La escultura, de 38 centímetros de alto y 3,85 kilos, es el fruto de la creatividad de Cedric Gibbons y George Stanley y ha variado de peso, forma y composición a lo largo de los años.

Material de un Oscar

Los galardones que se entregarán en la ceremonia de los Oscar de este año son figuras de bronce macizo bañadas en oro de 24 quilates. No obstante, hubo un periodo en el que no fue así: durante la II Guerra Mundial el metal escaseaba en Estados Unidos, ya que se dedicaba mayormente al esfuerzo militar en Europa. Por tanto, la estatuilla estuvo hecha, durante tres años, de yeso pintado.

La figura muestra a un caballero con una espada que está de pie sobre un rollo de cinta de película. Este rollo presenta cinco radios que parten de su centro y que simbolizan las cinco ramas que originalmente contemplaba la Academia: actores, directores, productores, técnicos y guionistas. Es la única parte de la estatuilla que ha cambiado, ya que en 1945 varió el tamaño del rollo. En la actualidad, la firma encargada de crearlas es Polich Tallix, una fundición de arte sita en el valle del Hudson, en Nueva York.

Autor del diseño original

El diseño original fue del director de arte de la Metro-Goldwyn-Mayer en 1929, Cedric Gibbons. Una vez la idea estuvo plasmada, el encargado de darle vida fue el escultor George Stanley, que convirtió la creación de Gibbons en una figura tridimensional. Inicialmente se iba a llamar Premio de la Academia al Mérito, pero, según cuentan en Hollywood, recibió su apodo cuando la entonces bibliotecaria de la Academia, Margaret Herrick, que llegó a ser directora ejecutiva, comentó que la figura se parecía mucho a su tío Oscar. No obstante, todavía transcurriría una década, hasta 1939, antes de que la Academia decidiera cambiarle oficialmente el nombre al premio.