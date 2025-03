'Monsieur Spade': Clive Owen es un detective de leyenda en pleno crepúsculo francés

'Monsieur Spade' Creadores: Scott Frank y Tom Fontana Dirección: Scott Frank Reparto: Clive Owen, Cara Bossom, Denis Ménochet, Louise Bourgoin Países: Estados Unidos / Francia Duración: seis episodios (entre 46 y 66 min.) Año: 2024 Género: Drama criminal Estreno: 11 de marzo de 2025 (Filmin) ★★★

El detective privado Sam Spade no tuvo, en principio, un recorrido demasiado extenso: Dashiell Hammett lo eligió para protagonizar solo una novela y algunos relatos. Más que suficiente para el nacimiento de una leyenda del 'hardboiled', en parte porque esa novela fue 'El halcón maltés', adaptada al cine en 1941 por un debutante John Huston con Humphrey Bogart como imborrable protagonista. El mismo actor que, años después, daría vida en 'El sueño eterno' al Philip Marlowe de Raymond Chandler, creación heredera de Spade.

El mítico personaje resurge ahora en una miniserie creada por Scott Frank (prolífico guionista de Hollywood, a veces sin acreditar, y autor total de 'Gambito de dama') con todo un ilustre de las series modernas, Tom Fontana, conocido por su trabajo en 'Homicidio' o haber creado 'Oz', serie fundacional de HBO.

En 1955, Spade (Clive Owen, ni más ni menos) se desplaza de San Francisco al pueblo francés de Bouzouls, en la región de Aveyron, para entregar a una niña a su padre Philippe (Jonathan Zaccaï, el Sisteron de 'Oficina de infiltrados') por petición de su difunta madre, que no es otra que Brigid O'Shaughnessy, personaje de Mary Astor en 'El halcón maltés'. El padre no está en casa; la abuela paterna, Audrey (Caroline Silhol), no quiere ni ver a la niña. Mientras busca un refugio para la pequeña, Spade conoce a la dueña del viñedo local (Chiara Mastroianni) y surge la química.

Pero la acción principal se desarrolla ocho años después, cuando un Spade ya viudo y retirado se pone en alerta ante el regreso al lugar de Philippe, que además de dudoso padre es, entre otras cosas, un chantajista que había amenazado a Gabrielle con revelar que su antiguo marido fue colaboracionista nazi. La intriga está mucho más marcada, en realidad, por una segunda guerra, la de Argelia, sobre la que existe menos consenso en la comunidad.

Lo que más parece interesar a Frank y Fontana es la deconstrucción de la férrea masculinidad representada por Spade. Muy al principio de la historia, Spade está siendo sometido a (y humillado durante) un examen de próstata. ¿El tabaco 'bogartiano'? Mejor dejarlo a un lado, según su doctor, que le diagnostica un enfisema en fase inicial. Esta versión del personaje no representa a la vieja masculinidad de la primera mitad del siglo XX, sino a la que (al menos durante un tiempo) creímos la nueva, más empática y tierna. Más que antihéroe, Spade es ahora héroe a secas, protector con los niños, amigo de los animales, querido por las monjas del lugar. Admirado, algo a regañadientes, por el jefe de la policía local al que encarna un excelente Dénis Menochet (protagonista francés de 'As bestas') y con el que Spade tiene sus conversaciones más astutas e ingeniosas, en las que mejor se calca el estilo del Hollywood de los 40.

El propio Frank dirige la integridad de la serie, como ya hizo en 'Gambito de dama' y antes el wéstern 'Godless'. Busca un estilo y una estética sobrios, sin alardes, con guiños al cine de la época en que se desarrolla la acción, sobre todo a 'La piscina', sensual 'thriller' psicológico de Jacques Deray con Alain Delon y Romy Schneider. El deleite nostálgico se desdobla en juego con los géneros: 'Monsieur Spade' puede parecer, en un primer momento, otro proyecto de 'cozy mystery', variante confortable de la ficción criminal, pero en realidad tiene momentos limítrofes con el terror.

Su autor no se ha cansado de jugar con Hammett. El año pasado se hizo con los derechos de 'Cosecha roja', la primera novela del autor, aventura cruenta del impenetrable Agente de la Continental en una podrida ciudad minera. Y según explicaba Patrick Radden Keefe en un laudatorio perfil de 'The New Yorker', la convertirá en guion para A24 con ayuda de la exquisita renovadora de la novela negra Megan Abbott.