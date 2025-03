Mago Yunke: "Hago magia de autor, todos los números de 'Hangar 52' son de creación propia"

Mago Yunke, aclamado mago que en 2022 recibió el prestigioso premio mundial FISM, debuta este jueves en el Teatro Apolo de Barcelona con 'Hangar 52'. Para abrir boca este lunes ha invitado a algunos periodistas a experimentar su agilidad y creatividad en un hangar de Iberia del aeropuerto del Prat. No ha hecho desaparecer ningún avión como Copperfield, pero sí ha sorprendido a la prensa con dos números participativos y un tercero, alucinante, relacionado con el Antiguo Egipto. Lo pueden ver en el vídeo que acompaña esta información.

Yunke, que ha participado a menudo en el programa 'El Hormiguero', es un crack. Un mago total. "Todos los números de mi espectáculo han sido creados por mí. Esto no es lo habitual", admite Salvador Martínez, nombre real del Mago Yunke. "Yo hago magia de autor. Está pensada y creada por mí. Yo invento la magia. Otros compañeros compran los trucos de otros magos y los interpretan", señala. Empezó a aficionarse siendo un niño. Sus primeros trucos de magia de cerca los realizó en el restaurante que tenían sus padres en Villavieja (Castelló, València). Aquel fue su primer campo de pruebas. Tener un abuelo herrero también fue de gran ayuda para poder diseñar los artilugios que necesitaba. de ahí Yunke, su nombre artístico. "La magia exige mucho sacrificio y horas de ensayo", confiesa. "No puedes hacer magia para vacilar, requiere pasión".

El Mago Yunke, Campeón Mundial de Magia, presenta su espectáculo en Barcelona. / EPC

'Hangar 52' cuenta con nueve personas encima del escenario, sin contar los técnicos. Se estrenó en 2017 en una gira en China y ha ido incluyendo variaciones. "Es un resumen de toda mi vida porque tiene trucos que he inventado hace 15 años". Los ha tematizado y ambientado en un hangar de aviación donde desvela desde secretos de Leonardo Da Vinci, a puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla china o aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. "Son microhistorias que voy contando. El hangar me permite tener algo distinto en escena cada vez que se cierran y se abren las puertas". Y añade: "El fallo no me da miedo porque el público lo entiende. Lo que no perdona el público es el aburrimiento".

Originalidad

A los 8 años empezó a practicar de manera autodidacta tras quedar fascinado con un truco que le hicieron. A los 13 años el profesor Ballester, un mago retirado, le enseñó a barajar las cartas con una sola mano. Aprendió ¡en solo una semana!. "Me gustan tanto los trucos de cerca como los grandes. Más que hacer negocio, que también, mi objetivo es disfrutar realizando trucos originales propios y tener una ética profesional que arrope el mundo de la magia". Le encanta retarse a sí mismo y se ha ganado el aplauso de la profesión con creaciones presentadas en los mundiales de magia de Lisboa, Corea y Quebec. En los dos primeros rozó el primer puesto, que sí conquistó en 2022 en Canadá. El próximo Mundial será en Turín este junio y ya se está preparando. "Ir a un Mundial supone mucha inversión porque no hay premio económico pero crear cosas nuevas me gusta y ganar da un reconocimiento brutal".

Admira a muchos compañeros como el veterano Juan Tamariz. Y valora el enorme éxito del Mago Pop. "A Antonio le va muy bien, vende más que nadie y eso tiene mucho mérito. Es una pasada que haya conseguido tantas cosas". Considera que la competencia es buena para el sector. "Todos los magos que logran que el público disfrute con un espectáculo contribuyen a generar interés por la magia. Si ven un espectáculo y les gusta querrán ver otro. Cuantos más magos haya y mejor lo hagan, mejor para todos", señala Yunke, que el año pasado estuvo dos semanas en el Tívoli. Si quieren alucinar, no dejen pasar la oportunidad de verlo en el Apolo.