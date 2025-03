Quién es Aimee Lou Wood, la nueva estrella de ‘The White Lotus’ que presume de sus "dientes de conejo"

El resort ‘The White Lotus’ vuelve a recibir nuevos huéspedes, esta vez, en Tailandia. Con actores como Walton Goggins, Lisa de Blackpink o Patrick Schwarzenegger (sí, el hijo de Arnold Schwarzenegger), destaca una actriz británica que recuerda a Shelley Duvall y a Georgia May Jagger: Aimee Lou Wood da vida a Chelsea, una joven de Manchester que llega al resort con su novio, que parece ocultar algo. Sin duda, uno de los personajes preferidos de la temporada, gracias al guion pero también al carisma y la interpretación de la actriz.

Si Lou ya se ganó el corazón de muchos fans gracias a su papel en ‘Sex Education’, con el personaje de Aimee Gibbs, su paso por la alfombra roja y las entrevistas de promoción de la serie ha despertado mucha más simpatía por la actriz, que destaca por su naturalidad y su esencia británica. Con un Bafta ya a sus espaldas, y un 2025 lleno de estrenos (está preparando ‘Daddy Issues’ y ‘Toxic Town’), la carrera de Aimee Lou no ha hecho más que empezar.

Lou ya se ganó el corazón de muchos fans gracias a su papel en ‘Sex Education’ con el personaje de Aimee Gibbs. / EPC

Aimee Gibbs, su salto a la fama

Original de Stockport, Inglaterra, Lou descubrió su vocación por la actuación en una escuela de teatro a la que se había apuntado para hacer amigos. Pasó de ser una chica tímida a la “payasa de clase”, según contó a ‘Teen Vogue’. De ese teatro amateur pasó a estudiar actuación en la Royal Academy of Dramatic Art, y empezó a actuar en obras de teatro. Debutó de forma profesional con ‘Mary Stuart’ en el Almeida Theatre de Londres.

Saltó a la fama en 2019 con la serie de Netflix ‘Sex Education’, donde interpretaba a Aimee Gibbs, la mejor amiga de Maeve (Emma Mackey). Un personaje, que al igual que en White Lotus, captó enseguida la atención del público, y es que pese a no ser la protagonista, sus escenas eran de las mejores. En la segunda temporada, Aimee Gibbs fue víctima de una escena de acoso sexual, una trama que marcó la serie y se volvió muy importante para el público, sobre todo por la respuesta de hermandad y apoyo que despertó en sus amigas del instituto. Por el papel de Aime Gibbs ganó un BAFTA en 2021.

Aimee Lou Wood junto a Emma Mackey y Asa Butterfield en 'Sex Education' / Filmaffinity

De Stockport a Hollywood

En 2022 protagonizó ‘Living’, una película británica ambientada en el Londres de 1950. Tiempo después, adicionó para interpretar a una chica estadounidense en ‘The White Lotus’. El director quiso ver la prueba tanto con acento americano como con su acento real, y decidió cambiar el personaje para que Lou pudiera usar su acento natural. No solo su forma de hablar es claramente británica, sino que ella misma se describe así. “Esta gente vive en Hollywood. Yo vivo en mi pequeño apartamento en el sureste de Londres y tengo una sensibilidad tan británica que no sabía cómo manejarme estando rodeada de tanta gente tan atrevida y segura de sí misma”, ha explicado en una entrevista en 'The Hollywood Reporter'.

Además de su carácter, tiene claro que hay otro aspecto de sí misma que la asocia al Reino Unido. “Si quieren que el personaje sea americano, no me lo darán, porque nadie creería que yo soy americana. Es por culpa de mis dientes”, señaló a la revista ‘The Cut’. Un aspecto que ha pasado a formar parte de su marca como actriz, distinguiéndola de un Hollywood cada vez más homogéneo. Aunque al principio temía que eso le pudiera costar papeles, tal y como explicó a ‘Stylist’ en 2020, empezó a sentirse empoderada cuando la hija de Mick Jagger, fue la cara de Rimmel London en 2009. “Quiero agradecer a Georgia May Jagger por representar a los dientes de conejo”, dijo entonces. Ahora ella misma sirve de inspiración para muchas chicas en las redes sociales, así lo muestran decenas de vídeos de chicas mostrando orgullosamente sus “dientes de conejo” y comparándose con la actriz.