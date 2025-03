"Un fondo nos acaba de ofrecer 398 millones de euros por La Pedrera, pero no la tenemos en venta"

Si hoy se pusiera en venta La Pedrera, ¿qué valor tendría?

Marta Lacambra: Voy a desvelar una cosa: justo la semana pasada recibí una llamada de la que aún me estoy riendo… Nos ofrecieron 398 millones de euros por La Pedrera. Me pareció increíble.

¿Y qué les dijo?

M. Lacambra: Les dije que el edificio no está en venta, que es un bien inalienable.

¿Inalienable?

Germán Ramón-Cortés: Sí, sí, por ley no podemos vender La Pedrera, ya que forma parte de nuestra dotación fundacional.

¿De dónde venía esta oferta?

M. Lacambra: De un fondo de inversión que, la verdad, no se había leído la ley y, además, hacer una oferta por teléfono...me pareció algo delirante.

En el balance financiero de la Fundació Catalunya La Pedrera pone, oficialmente, que su patrimonio cultural tiene un valor de 120 millones, ¿es así?

M. Lacambra: Sí, este es el valor que se le dio a nuestro patrimonio cultural en el momento en que se inscribió, pero en la auditoría esta cifra ya se ha incrementado: el valor actual en libros es de 290 millones.

La Pedrera tiene actualmente un valor en libros de 290 millones de euros, pero no se puede vender al ser un bien inalienable de la fundación

¿Cuántos visitantes recibió La Pedrera en 2024?

G. Ramón-Cortés: Un millón de visitantes.

¿Esta cifra es superior a la alcanzada antes de la pandemia?

G. Ramón-Cortés: No, supone quedarse a aproximadamente 100.000 personas por debajo. El récord es 1,1 millones y se contabilizó en 2019.

¿La idea es volver a alcanzar este récord?

G. Ramón-Cortés: No. Si hacemos las cosas como las queremos hacer, no. Queremos quedarnos rozando el millón de visitantes, ya que es la zona que nos permite hacer las cosas bien y mantener la satisfacción de los visitantes. Este es un patrimonio de la Unesco que debe cumplir unas reglas, por lo que somos muy escrupulosos en no superar el límite de visitantes diario que nos hemos fijado y ya estamos en este límite, es decir, La Pedrera ya no puede tener más visitantes anuales. La Pedrera ha llegado a su techo, por lo que el crecimiento de los ingresos de la fundación ya no puede depender de los visitantes de La Pedrera, tendrán que proceder de los otros equipamientos que tenemos o de los distintos programas. Por ejemplo, estoy convencido de que el proyecto que estamos preparando para Món Natura Pirineus hará que este espacio sea también un contribuidor neto a la fundación.

No queremos incrementar el número de visitantes de La Pedrera; nos quedaremos rozando el millón de visitantes, ya que es la zona que nos permite hacer las cosas bien y mantener la satisfacción de los visitantes Germán Ramón-Cortés — Presidente de la Fundació Catalunya La Pedrera

¿Cuándo se alcanzó este tope de visitantes?

M. Lacambra: Ya lo alcanzamos antes del covid, pero, obviamente, se perdió estrepitosamente durante la pandemia, bajamos a cero, y recuperar las cifras previas ha sido muy complicado, pero en 2023 el patronato decidió que el aforo máximo simultáneo sería de 480 personas para priorizar la satisfacción del visitante.

G. Ramón-Cortés: Tenemos una unidad de 'business intelligence' que se dedica a monitorizar minuto a minuto los flujos de visitantes para cumplir con todos los parámetros, nos aseguramos en todo momento de cumplir con el número máximo de personas que puede haber simultáneamente en el edificio, se haga la actividad que se haga. No queremos aglomeraciones, porque penalizan la satisfacción del visitante, que queremos que esté siempre por encima del 8,5.

M. Lacambra: Cuando hay niños, no hay congresos, y a la inversa. La gestión de todos los públicos y usuarios se lleva con una gran 'finezza'… hay un control informático brutal para asegurar esta gestión. No es que no quepan más visitantes; es que no debemos poner más.

Una obra de Jaume Plensa frente a La Pedrera. / Jordi Cotrina / EPC

¿Toca realizar alguna reforma o gran inversión en La Pedrera?

G. Ramón-Cortés: Sí, en 2026 nos toca rehabilitar la fachada.

M. Lacambra: Pero esta vez lo haremos en tres fases: se rehabilitará un tercio cada año durante tres años. Hace diez años, siguiendo las pautas de rehabilitación que nos marca la Unesco, renovamos de golpe toda la fachada, pero ahora, lo haremos por fases. Además, quiero explicar que, durante el covid, y es algo que en su momento no contamos, aprovechamos para rehabilitar y reformar todos los patios interiores, que ahora están impecables.

¿Qué grandes exposiciones veremos este año en La Pedrera?

G. Ramón-Cortés: Este jueves, 13 de marzo, inauguramos la exposición de Sean Scully y, en otoño, tendremos a Cristina Iglesias.