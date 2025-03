“La Fundació Catalunya La Pedrera es un gran redistribuidor de renta”

El presidente y la directora de la Fundació Catalunya La Pedrera, Germán Ramón-Cortés y Marta Lacambra, respectivamente, consideran que fue una «excelente idea» crear la entidad tras el hundimiento de las cajas de ahorros y subrayan la importancia que supone reinvertir los millonarios ingresos turísticos que genera el emblemático edificio de Gaudí en programas sociales que benefician a más de 700.000 personas. Anuncian para 2026 una reforma integral de la fachada y aseguran que La Pedrera ha alcanzado su techo de visitantes: un millón de personas anuales.

¿Qué balance realizan de estos primeros doce años de trayectoria de la fundación?

G. Ramón-Cortés: La decisión de crear la Fundació Catalunya La Pedrera fue una excelente idea. Después de la crisis que sufrieron las cajas de ahorros, no veo de qué otra manera se habría podido salvar la obra social que estaba asociada a esas entidades. Además, en este caso, la unión hizo la fuerza, porque el hecho de juntar las fundaciones y las obras sociales de las antiguas cajas [Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa] hizo que tuviéramos músculo suficiente para sobrevivir y poder seguir creciendo. Desde un punto de vista económico, es evidente que ha sido un éxito, porque en estos últimos doce años hemos pasado de un presupuesto de 25 millones a los 43 millones de euros que alcanzaremos este año.

¿A qué atribuye este éxito?

G. Ramón-Cortés: A tres grandes principios básicos de actuación: la inequívoca vocación social con la que nació la fundación; la pulcritud, transparencia y profesionalidad en la gestión gracias al trabajado realizado por el equipo directivo que lidera Marta Lacambra; y al hecho de haber tenido claro desde el primer momento que debíamos guiarnos por la autosuficiencia económica.

Explíquese.

G. Ramón-Cortés: Uno de los primeros acuerdos que adoptó el patronato de la Fundació Catalunya La Pedrera fue montar las estructuras económicas y financieras necesarias para no depender ni de subvenciones públicas ni del mecenazgo privado, lo que significa que nuestros equipamientos deben ser capaces de generar los ingresos que necesitamos para financiar nuestros programas sociales.

¿No reciben subvenciones ni buscan mecenas como todas las grandes entidades culturales?

Marta Lacambra: No, no recibimos subvenciones. El único dinero público que recibimos es el del concierto educativo de la escuela Oms i de Prat (Manresa).

G. Ramón-Cortés: Y mecenazgo tampoco, no recibimos aportaciones privadas. En su momento, el patronato decidió que era la mejor fórmula para lograr nuestros fines fundacionales.

¿Cuáles son estos fines y sus ámbitos de actuación?

G. Ramón-Cortés: Somos una entidad sin ánimo de lucro, no debemos repartir dividendos y, estatutariamente, el 80% de nuestros ingresos deben destinarse a nuestros fines sociales, que tenemos repartidos en seis ámbitos de actuación: envejecimiento digno; ocupación inclusiva; vocaciones y fomento del talento; medio ambiente y bosques (somos el mayor propietario forestal privado de Catalunya); alimentación para la salud; y experiencias expositivas… Es un privilegio que sea así, porque nosotros no tenemos 'stakeholders' más allá de los beneficiarios de nuestros programas.

¿Tampoco tienen relación con ningún banco, no?

G. Ramón-Cortés: No, no somos una fundación bancaria. Nosotros no tenemos a ningún gran banco detrás. Somos una fundación independiente.

¿A cuántas personas beneficia su obra social?

G. Ramón-Cortés: Depende del criterio que se aplique. Según el criterio de la Administración, en 2024, tuvimos 1,7 millones de beneficiarios, pero en esta cifra está sumado el millón de visitantes de La Pedrera. A nosotros, al hablar de beneficiarios, nos gusta descontar a estos visitantes y, por lo tanto, preferimos utilizar la cifra de 700.000 usuarios sociales de los programas.

Sr. Ramón-Cortés, ¿cree que se conoce suficientemente lo que es la Fundació Catalunya La Pedrera? Si ahora bajara a la calle y tuviera que explicárselo a un ciudadano, ¿cómo la definiría?

G. Ramón-Cortés: Le diría que la Fundació Catalunya La Pedrera es un gran redistribuidor de renta, porque la mayoría de nuestros ingresos proceden de visitantes extranjeros y todo este dinero lo retornamos a Catalunya, en forma de los programas sociales que tenemos distribuidos en los distintos ámbitos de actuación que le he comentado.

¿Un gran redistribuidor de renta? ¿Cuál es su presupuesto anual?

M. Lacambra: En 2025, el grupo Fundació Catalunya La Pedrera alcanzará un presupuesto de ingresos de 65 millones de euros.

¿Y ese dinero procede de la venta de las entradas para visitar La Pedrera?

G. Ramón-Cortés: La Pedrera nos genera entre 25 y 26 millones de euros al año. Es lo que puede hacer y lo que ha de hacer, no queremos que crezca más esta cifra. Desde el principio, en el patronato tuvimos claro que necesitábamos ser cada vez menos “Pedrera-dependientes”, por lo que nos fijamos el objetivo de lograr que los ingresos de La Pedrera no supusieran más del 50% del presupuesto de la fundación. Y tengo que decirle que, por primera vez, ¡este año 2025 lo conseguiremos!

¿Qué peso tenía antes La Pedrera?

M. Lacambra: Veníamos de un peso del 70% e incluso del 80%. Este año, será 50% - 50% y queremos que así se mantenga.

¿Y este otro 50% de dónde procede? Antes ha utilizado el concepto ‘grupo’, ¿a qué se refiere?

M. Lacambra: El resto de los ingresos proceden, fundamentalmente, del cobro de alquileres generados por nuestros activos inmobiliarios, que incluyen también el complejo Món Sant Benet o los espacios Món Natura Pirineus y Món Natura Delta de l’Ebre. Somos un grupo porque además del edificio de La Pedrera en el que ahora nos encontramos, de la fundación dependen otras entidades como la Escola Oms i de Prat, la Fundació Alícia, la cooperativa social Mans o la Fundació Pas a Pas, que trabaja para la integración social y laboral de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.

¿Y todas estas entidades de carácter social que dependen de la fundación se financian entonces con los ingresos de La Pedrera?

M. Lacambra: Sí, la gran ventaja de actuar como un grupo consolidado permite que no sea una preocupación que determinados proyectos, en un momento dado, generen déficit, porque su misión social es atender a personas sin igualdad de oportunidades. Pero frente a estos proyectos que generan pérdidas, tenemos otros que generan, clarísimamente, ganancias, como es el caso de La Pedrera. Mon Sant Benet y Món Natura Delta también generan actualmente superávit. Món Natura Pirineus es un proyecto complicado, pero tenemos ideas sobre la mesa para lograr, como mínimo, hacer las paces. La escuela Oms i de Prat no tiene ninguna voluntad de tener superávit, y en Pas a Pas, clarísimamente, lo importante es que las personas con dificultades estén cuidadas al máximo.

¿Qué programa les gustaría destacar de todos los que realizan?

G. Ramón-Cortés: El programa de envejecimiento digno, con el que atendemos a 2.650 personas todos los días en los 21 espacios que tenemos repartidos por toda Catalunya. Colaboramos con más de 150 centros de atención primaria y 40 hospitales, porque hay un vacío: desde que una persona es diagnosticada de Alzheimer hasta que está lo suficientemente mal como para ir a un centro de día o un hospital, se queda en casa, y lo que hacemos nosotros es cubrir ese hueco, colaborando con otras fundaciones como ACE o la Pasqual Maragall.

¿Este programa se realiza en los antiguos centros Sant Jordi de Caixa Catalunya, no? ¿Prevén ampliarlo?

M. Lacambra: Efectivamene, se trata de una evolución de los antiguos Sant Jordi. En estos centros ahora ya no hay mesas de ping pong ni se juegan partidas de mus, sino que se realizan programas para reforzar la memoria. Nuestro objetivo es llegar a los 3.500 usuarios diarios en 2026. Es un gran ejemplo de nuestro modelo: los ingresos que vienen del público de fuera se revierten al 100% en beneficiarios locales. El modelo de la Fundació Catalunya La Pedrera nos lo preguntan en todas las fundaciones del mundo, y puede ser extrapolable a otros lugares, siempre y cuando sea de verdad. Nosotros tenemos un doble 'reporting', debemos rendir cuentas al Departament d'Ecomomia y al Departament de Justícia y durante estos 12 primeros años, nunca ha habido ningún problema, las cosas se han hecho siempre con transparencia, ética y valores.

¿Cómo se reparte el presupuesto anual de la fundación?

G. Ramón-Cortés: Grandes cifras. El programa que recibe una mayor aportación es el de educación y talento científico, con 6 millones de euros. En segundo lugar, con casi otros 6 millones, tenemos el programa de envejecimiento digno; y luego ya vienen el área de sostenibilidad y naturaleza, experiencias expositivas y culturales, los equipamientos Natura... y sin olvidar el mantenimiento del patrimonio de La Pedrera, al que destinamos entre 6 y 7 millones de euros al año.

¿Qué grandes proyectos tiene sobre la mesa la fundación este 2025?

G. Ramón-Cortés: Tenemos dos proyectos importantes. El primero hace referencia a los bosques. Hay que recordar que nosotros somos el mayor propietario forestal privado de Catalunya y, por lo tanto, nos hemos autoexigido que nuestros bosques sean modélicos en la gestión y que esta excelencia se extienda a las fincas colindantes. En segundo lugar, queremos reorientar el gran equipamiento que tenemos en los Pirineos, que vamos ligar, a partir de ahora, al mundo de la ciencia. El nuevo plan estratégico para Món Natura Pirineus esperamos tenerlo listo en verano y comenzaremos la remodelación de este centro para que forme parte de nuestro programa de vocaciones y talento.

Su experiencia en el ámbito forestal va a aplicarse también ahora al parque de Collserola, ¿verdad?

G. Ramón-Cortés: En Collserola no somos propietarios, pero sí, les ayudamos con la autorización del parque, porque es uno de los sitios más preocupantes que tenemos en Catalunya de cara a un posible incendio. La idea es aplicar nuestros planes de gestión de la mano de la cooperativa La Olivera, con quien estamos limpiando el bosque para que recuperen olivos y puedan producir aceite.

¿Prevén comprar más bosques?

G. Ramón-Cortés: No, ya no compramos. Es muy costoso el mantenimiento de los bosques. Si lográramos tenerlos como nos gustaría, quizá nos plantearíamos de nuevo la posibilidad de comprar, pero ahora, la prioridad, es gestionar lo que tenemos con la excelencia que queremos. La Administración nos ha pedido muchas veces que nos quedásemos a precio cero bosques y parajes, pero hemos tenido que rechazarlo porque primero necesitamos ordenar lo que ya tenemos.

M. Lacambra: Hay que tener en cuenta que nos hemos cargado el sector forestal. No hay leñadores, la tramitación administrativa es complicadísima y el precio de la leña ha caído… Hacer gestión forestal con rendimiento no es fácil.

¿Mantienen su apuesta por la Fundació Alícia?

G. Ramón-Cortés: La Fundació Alícia es una fundación que intenta que todo el mundo coma un poco mejor: más sano, más sostenible y más bueno. Realizamos muchos proyectos que nos han permitido entender que cuánto más vulnerable es la persona, más la podemos ayudar. El objetivo de Alícia es ayudar a la gente con problemas de alimentación a que se puedan seguir alimentando bien y disfrutando de la alimentación. En paralelo, Alícia realiza proyectos de innovación para ayudar a restauradores, payeses y a la propia industria a hacer productos más sostenibles, más saludables y más buenos. La apuesta por Alícia, se mantiene totalmente, totalmente.

¿Cuántas personas trabajan en la fundación?

G. Ramón-Cortés: Sumamos 758 empleados en todo el grupo, directos e indirectos.

M. Lacambra: En cada equipamiento siempre empleamos a gente del territorio. Somos, por ejemplo, la tercera empresa del Bages, después de Ausa y Tous.

¿Quién integra el patronato que gobierna la entidad?

G. Ramón-Cortés: Uno de los grandes aciertos del primer presidente de la fundación, Antoni Sansalvadó, fue apostar por un patronato de profesionales de reconocido prestigio en alguna de nuestras áreas de actuación. Este patronato independiente e integrado por personas de gran valía nos ha ayudado mucho a crecer y a mejorar constantemente nuestros programas sociales.

¿Ha habido recientemente cambios en el patronato?

G. Ramón-Cortés: Sí, acabamos de cambiar a cuatro patronos, ya que sus mandatos habían caducado. Los estatutos fijan un máximo de dos mandatos de seis años y como ahora ha hecho doce años que nos fundamos, una serie de personas que estaban desde el principio se han tenido que renovar.

M. Lacambra: Concretamente, han salido el doctor Bonaventura Clotet, el físico Lluís Torner y Marc Ordeig. Otro de los patronos, Tono Tombas, murió. En su lugar, han entrado: Gloria Oliver (directora general adjunta de la Fundació Pasqual Maragall); Clara Prats (científica de la UPC) y Manuel Forcano (doctor en Filología, hebraísta y escritor).

¿Entonces ahora son doce patronos?

G. Ramón-Cortés: Sí, hemos amortizado una plaza, somos uno menos porque queríamos, decididamente, alcanzar la paridad en el patronato. Ahora somos exactamente los mismos hombres que mujeres. Era uno de los objetivos que teníamos.

¿Además de entidades afines a sus objetivos y personas de reconocido prestigio, en el patronato también hay representantes de dos administraciones, no?

G. Ramón-Cortés: Sí, tenemos a dos representantes de la Diputación de Barcelona y de la Diputación de Tarragona, que van cambiando según los cambios de gobierno en estas corporaciones. Es un legado de la participación que estas diputaciones tenían en las antiguas Caixa Catalunya y Caixa Tarragona.

Con su programa de talento, ¿han conseguido potenciar las vocaciones científicas femeninas?

M. Lacambra: Hay que cambiar ya un poco el discurso, porque las vocaciones científicas de mujeres ya están hipergarantizadas: en las facultades de ciencias el 70% de los alumnos son mujeres. El problema es que no ocupan puestos de dirección en los grupos de investigación que les tocaría, por lo que ahora, lo que tenemos que subrayar no es tanto el problema de las vocaciones científicas de mujeres, sino su crecimiento profesional y hacerlo compatible con la maternidad.

G. Ramón-Cortés: Así es. Si miras la evolución de la última década, ves que el techo de cristal está en el postdoctorado. Hasta doctorado, la mujer ya es mayoría: en vocaciones en la ESO, bachillerato, durante la carrera, en los hospitales… pero ahora toca poner el énfasis en que lleguen también a ocupar puestos de dirección y, sobre todo, en que puedan ser madres. Para ello, tenemos, por ejemplo, un programa con el Hospital Clínic en el que ayudamos a las postdoctoradas a que puedan progresar en su carrera. Este ha sido uno de los motivos de incorporar al patronato a Clara Prats, mujer científica que dirige un equipo de investigación muy importante [el grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos de la UPC] y que nos ayudará a hacer evolucionar este programa de vocaciones.

