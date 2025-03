El Prado, galardonado por el proyecto 'El Prado en femenino'

El Museo del Prado ha recibido el premio de la Society for the Study of Early Modern Women & Gender (SSEMWG) por su proyecto 'El Prado en femenino' con el que se destaca el compromiso del museo con la innovación y la inclusión, según informa la pinacoteca.

Bajo la dirección científica de la Profesora Titular de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, Noelia García Pérez, 'El Prado en femenino' es un proyecto que no sólo ofrece recursos esenciales para especialistas, sino que también crea contenidos atractivos para el público general a través de actividades y herramientas que abarcan desde itinerarios de visita personalizados hasta dinámicas presentaciones en plataformas digitales.

Esta iniciativa ha puesto de manifiesto el enorme potencial de aplicar metodologías contemporáneas en el ámbito museístico, que ha integrado la tradición con la modernidad y ha abierto nuevos caminos para la difusión cultural.

Por otra parte, el comité evaluador de la SSEMWG ha subrayado la importancia de esta propuesta, resaltando que su capacidad para reinterpretar el material existente en la colección del Prado --tanto en los objetos como en su instalación-- ejemplifica el impacto de incorporar enfoques novedosos en el campo de los Estudios de Género.

La SSEMWG es una institución internacional que se ha consolidado como referente en el estudio interdisciplinario de la mujer y las cuestiones de género durante la Edad Moderna.