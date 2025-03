El nuevo Premio Anna Pérez Pagès reconocerá el mejor periodismo cultural en Cataluña

El nuevo Premio Anna Pérez Pagès de Periodismo Cultural, además de recordar a la fallecida periodista con una fiesta el próximo 25 de marzo, reconocerá la tarea de un profesional de este ámbito que en su trayectoria haya contribuido de una "manera significativa" a la difusión de la cultura.

Fallecida el 27 de marzo del año pasado, Anna Pérez Pagès fue una de las periodistas culturales catalanas de referencia, alguien "incansable que estaba siempre en todas partes y que hacía red con todo el mundo", han señalado este viernes las artífices de esta iniciativa.

En reconocimiento a su trabajo y a la "pasión que la movía", un grupo de amigas suyas, Anna Aurich, Júlia Bertran, Anna Guitart, Neus Masferrer, Clàudia Rius y Gemma Ruiz Palà han impulsado el nuevo premio, con un jurado, en esta primera edición, formado por Llucia Ramis, Juan Carlos Olivares, Manel Carrasco, Natza Farré y Anna Guitart.

El premio, que se entregará en una fiesta la tarde del 25 de marzo en el Teatre Lliure, persigue, entre sus objetivos, "homenajear a Anna Pérez Pagès, una profesional única, que trabajó difundiendo la cultura en una gran diversidad de medios de comunicación de Cataluña, haciendo siempre un periodismo riguroso, comprometido y de calidad".

Agentes para la reflexión

El premio, además, busca reivindicar la tarea de los periodistas culturales, "agentes fundamentales para la reflexión y la difusión de la cultura, cuyo trabajo merece ser más valorado tanto dentro como fuera de las redacciones periodísticas" e insistir en la "importancia de la cultura, que es un derecho de todo el mundo y fomenta una sociedad más crítica".

Además, el premio quiere ser "punto de encuentro anual del sector", con una fiesta, 'Life is better dancing together', con mucha música, de la que pueda nacer la "semilla de debates, jornadas de trabajo o reivindicaciones colectivas".

En la reunión deliberativa en la que se decida el nombre del premiado, cada miembro del jurado llevará el nombre de un candidato o candidatos propuestos, con una justificación breve de sus méritos para poder iniciar el debate. El premio no se puede declarar desierto y se decidirá por mayoría simple del jurado. La persona ganadora recibirá un galardón diseñado por Cabo San Roque.