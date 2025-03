El Cap Roig más solidario con 24 conciertos: Fito Páez, Simple Minds, Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral…

Un total de 24 conciertos, nueve de ellos internacionales, configuran el cartel de un Festival de Cap Roig que este verano celebrará su 25º aniversario. Edición singular en la que se extenderá el carácter solidario, tradicionalmente reservado a una de las noches, ahora todo el conjunto de la programación, que comenzará a andar el 12 de julio con el concierto de Fito Páez, en la gira de presentación de su álbum ‘Novela’ (que verá la luz el 28 de marzo).

Cap Roig amplía su parcela internacional (el año pasado limitada a cinco conciertos) con instituciones pop-rock como son Simple Minds (18 de julio, gira de carácter antológico afín a su nuevo álbum en directo ‘Live in the city of diamonds’), así como UB40 (26, con su solista más distintivo, Ali Campbell, al frente) y el veteranísimo Tom Jones (7 de agosto). El cantautor británico James Blunt celebrará el 20º aniversario de su primer disco, ‘Back to Bedlam’ (5 de agosto) y la banda escocesa Franz Ferdinand presentará su flamante ‘The human fear’ (15). Del ámbito latinoamericano, citas con el ídolo colombiano Sebastián Yatra, con un nuevo álbum a punto (25 de julio), y la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, tras lanzar ‘Live at Carnegie Hall’ (4 de agosto).

Sílvia & Salvador, que no son otros que Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, presentarán su entente, con un álbum en camino (19 de julio), y Ana Belén regresará al festival tras 14 años de ausencia, dentro de su gira ‘Más D Ana’ (3 de agosto). Antonio Orozco presentará ese nuevo álbum que lanzará en abril (6 de agosto), Rosario revivirá sus hitos en el espectáculo ‘Universo de ley’ (8) y Amaral desplegará su reciente ‘Dolce vita’ (16). No faltarán las sevillanas de Siempre Así (11) ni el violín del hispano-libanés Ara Malikian (13).

Doblete de Joan Dausà

Y abundante presencia de la escena catalana, con dos clásicos rockeros, Sopa de Cabra (13 de julio) y Lax’n’Busto (12 de agosto, con su recuperado cantante original, Pemi Fortuny), así como Els Catarres (14 de agosto), Nil Moliner (1 de agosto) y dos grupos de moda del paisaje pop urbano, The Tyets (20 de julio) y Figa Flawas (27). El cierre del festival lo pondrá Joan Dausà con un doblete de conciertos (17 y 18 de agosto). Mención aparte para el espectáculo familiar de Cap Roig Mini, a cargo de un clásico, El Pot Petit (2 de agosto).

Más allá del cartel, es novedad la impronta solidaria que Cap Roig da este año a toda su programación. Una parte de la recaudación de cada concierto (un euro por entrada) se destinará a cinco entidades sociales de Girona y el Baix Empordà. Se trata del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, la Associació POTS, el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació Vilagran Maristany y la Fundació Arcadi Armangué Barceló.

Las entradas se pondrán a la venta el lunes a las 10.00 horas en la web de Cap Roig. Son un total de 51.000 y el precio medio de la localidad se sitúa en los 66 euros (cinco más que el año pasado), informó el director del festival, Juli Guiu, en la presentación de este viernes en la sede barcelonesa de CaixaBank. El presupuesto es de 3,7 millones de euros, un 6% más que en 2024. Guiu anunció novedades en el ‘village’, con cambios de configuración del espacio, donde la oferta gastronómica vendrá de la mano de la marca 21deMarzo, mientras que el restaurante seguirá a cargo de Cocina Hermanos Torres.

De los 23 artistas programados, nueve actuarán en Cap Roig por primera vez, hizo notar Guiu en un acto en el que Antonio Orozco interpretó su reciente canción ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’. El cantante de L’Hospitalet puso en valor la muestra afirmando que “si no estás en Cap Roig, no estás”, y que “el año que estás, es que todo está yendo bien”.