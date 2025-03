¿Pararán de matar si todos vestimos traje?

Una mujer ataviada con un sastre y corbata sostiene una pancarta frente a la embajada de EEUU en Londres donde se lee: “¿Rusia dejará de matarnos si todos los ucranianos usamos traje?”. La pregunta viene a cuento después de que Trump y su séquito trataran de humillar a Zelensky por vestir ropa militar informal en la Casa Blanca. Desde el minuto cero en que Rusia invadió Ucrania, el presidente cambió su uniforme diplomático occidental por un atavío que empatizara con los miles de ciudadanos que iban a pasar a combatir por su país como soldados rasos (“yo soy uno más”). Tres años después, su vestimenta recuerda que su país aún continúa en guerra.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de fotografías de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial saliendo de un encuentro con Roosevelt en la Casa Blanca. Aquel buzo de trabajo, e inspiración claramente obrera, fue popularizado por el primer ministro británico porque las bombas podían pillarte en cualquier situación, incluso durmiendo, y había que ser rápido y práctico para vestirse y bajar al refugio. El domingo, en la reunión sobre seguridad con distintos líderes internacionales en Londres, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa decidió mostrar su solidaridad estilística con Zelensky prescindiendo de la corbata y apostando por un suéter de cuello perkins.

Elon Musk en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, el pasado 11 de febrero. / Alex Brandon / AP

Por supuesto, a Trump y los suyos nunca se les ocurrió exigir 'dress code' a Elon Musk, quien unos días antes había “liderado” una reunión del gabinete con camiseta y una gorra deforme de niño tonto. Tampoco el propio presidente de los EEUU, de color cheeto por su obsesión por los autobronceadores y quien barre el suelo por el largo de sus corbatas, está en condiciones de dar lecciones de estilo a nadie.

Vance, quien también se divertía ante el acoso indumentario a Zelensky, no es que sea un ejemplo de elegancia (cuando se sienta los pantalones se les suben a la pantorrila y deja a la vista ese trozo de piel lechosa entre el calcetín y el bajo…). El periodista, de la cuerda de estilo fachosa de Trump, que le recriminó no vestir traje al ucraniano lo hizo con la americana desabrochada (regla básica para defender un uniforme diplomático occidental). Durante el discurso a la Nación del presidente del miércoles, vimos a la novia de este reportero (una conocida hooligan ultraconservadora republicana) luciendo una gorra y mascando chicle en el Capitolio… ¡Consejitos vendo, pero para mí no tengo!

Una gorra con el lema "Canada is not for sale", muy popular tras la llegada de Trump al poder. / Carlos Osorio / REUTERS

Las congresistas demócratas escogieron el poderío del rosa para denunciar una vez más la misoginia de Trump. También se vieron numerosas personas con los colores de la bandera ucraniana, sobretodo en corbatas. Aunque el accesorio que se llevó todas las miradas fue el bastón con el que un viejo demócrata desafió a Trump. El mismo día, y sin vacilaciones ante la intención de Trump de anexionar Canadá, Carlos III se colgó los honores como rey de los canadienses en su uniforme para visitar un portaaviones británico… En Canadá, los gorros y camisetas con el lema “Canadá no se vende” están ya por todas partes.

Y en la semana de la moda parisina, hemos visto a Brigitte Macron (“primera dama” de Francia) y Anna Wintour (quien tiene vetada a Melania Trump en Vogue e impide, de momento, que la mayoría de diseñadores de EEUU la vistan) confabulando en el desfile de Stella McCartney (reina actual de la política y la moda británica). Y no sé qué se dirían en esta alianza de poder y estilo, pero cortarle el acceso a las firmas europeas de lujo a la primera dama de EEUU sería un golpe nada desdeñable en esta guerra comercial que ha iniciado su marido…

El lunes Melania reapareció en el Capitolio para defender una medida sobre la juventud vestida con un terno camel de Dior y lazo corbata negra. / KAYLA BARTKOWSKI / Getty Images via AFP

El lunes Melania reapareció en el Capitolio para defender una medida sobre la juventud vestida con un terno camel de Dior y lazo corbata negra (6.000 €). Al día, siguiente, Letizia se sumó a la tendencia con un traje pantalón cruzado de raya diplomática. Hace años el feminismo también llegó a convencerse de que si renunciábamos a la vestimenta femenina y nos masculinizábamos lograríamos los mismos derechos y nos tratarían como iguales. Y mira, no…

