'Die With a Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars, la canción más rápida de la historia en llegar a los 2.000 millones de reproducciones en Spotify

La canción de Lady Gaga y Bruno Mars, 'Die with a smile', ha llegado a los 2.000 millones de reproducciones en tiempo récord: 200 días. Se convierte así en el tema más rápido en ostentar esta cifra en toda la historia de Spotify y renueva el título conseguido en noviembre, cuando fue la canción más rápida en conseguir mil millones de reproducciones. Tres meses después, ha logrado superar a 'Birds of A Feather' de Billie Eilish, que logró ese hito en 265 días, 'Espresso', de Sabrina Carpenter (325 días) y 'As it Was', de Harry Styles (335 días). Son las únicas cuatro canciones de Spotify en llegar a dos mil millones de reproducciones en menos de un año.

Desde su lanzamiento el 16 de agosto de 2024, se ha mantenido 138 días en el top 1 de las canciones más escuchadas de esta app de música. El gran éxito de este tema ya quedó demostrado en los Premios Grammy 2025, cuando se llevó el galardón a Mejor interpretación de dúo. Es, sin duda, el sencillo que más le ha funcionado de los adelantos de 'Mayhem', su séptimo disco, aunque otras canciones podrían seguir el mismo ritmo. 'Abracadabra', lanzada a principios de febrero, supera ya los 147 millones de reproducciones y se mantiene en el puesto 17 de temas más escuchados en Spotify.

Días antes del nuevo disco

Lady Gaga se mantiene número 1 en las listas a pocos días del lanzamiento de 'Mayhem'. El séptimo disco de la cantante, que incluirá 'Die with a smile', 'Abracadabra' y otros sencillos como 'Disease', estará disponible en las plataformas a partir del 7 de marzo. Casi cinco años después de 'Chromatica', Gaga vuelve a sus raíces más pop y 'freak', con ese estilo irreverente que tanto le caracteriza. "El álbum comenzó cuando enfrenté mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans", explicó la cantante en un comunicado.

El tracklist de 'Mayhem' se compondrá de 16 canciones: 'Disease', 'Abracadabra', 'Garden of Eden', 'Perfect Celebrity', 'Vanish Into You', 'Killah' ft Gesaffelstein, 'Zombieboy', 'LoveDrug', 'How Bad Do U Want Me', 'Don't Call Tonight', 'Shadow Of A Man', 'The Beast', 'Blade of Grass', 'Die With a Smile wit', 'Kill for Love' y 'Can't Stop the High'. El álbum vendrá acompañado de una gira mundial, del cual se desconocen las fechas.