Carlos Varela denuncia el "asesinato mediático" que le empujó a dejar Cuba y a instalarse en Madrid

No se habla mucho de ello, pero discretamente se está produciendo una diáspora de músicos y artistas cubanos que buscan condiciones más propicias para desarrollarse. “Es increíble la cantidad de cubanos que te encuentras ahora por todas partes. Generaciones de amigos míos se han ido a Estados Unidos o a Europa”, hace notar Carlos Varela, una de las figuras más importantes de la música cubana de las últimas décadas. Su caso es ilustrativo, ya que hace dos años y medio que reside en Madrid, aunque “sin dejar de pensar en La Habana, porque la tierra llama”.

Varela regresa este viernes a Barcelona para ofrecer un concierto con su banda en Luz de Gas (festival Barnasants) y trae un disco, con canciones escritas entre Cuba y España, cuyo título lo dice todo: ‘Nada es como antes’. “Vivíamos en un mundo en el que teníamos tiempo para escucharnos mirándonos a los ojos, y ahora lo hacemos a través de la pantalla”, reflexiona el cantante y guitarrista, que se ha autoeditado el álbum y se siente “libre como el viento”. También ahí, en el mundo discográfico, “todo ha cambiado”.

Flota en el álbum “una nostalgia por aquella Habana que ya no es”, desliza, y por una Cuba de la que se ha visto empujado a salir “porque cada vez se ha hecho más difícil que pasen la música de uno en las radios, y más todavía, poder cantar en el país”. Su último concierto allí (en 2022) fue sonado, ante 15.000 personas en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. “El público comenzó a gritar ‘libertad, libertad’, y claro, eso no gustó”. No hay vetos explícitos, señala. “Ellos nunca te van a decir que no puedes cantar, te dirán que está complicado, que no hay combustible… Cualquier cosa. Se produce una especie de asesinato mediático. Hay mucha mediocridad, y esa es su manera de decirte ‘date una vuelta, que no está el horno para bollos’. Conozco bien el país y sé cómo piensan”.

Cambio por “presión popular”

No es únicamente su caso. “Cualquier artista que se manifiesta sobre la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba ya es percibido con una alarma y los medios no lo cubren. Te vas dando cuenta de que te van quitando de ahí, pero no te pueden quitar del corazón de la gente”. Varela conserva su estudio en La Habana y no ha roto ataduras con su país. “Tengo la fe de que tarde o temprano habrá un cambio, por presión popular y porque ya es hora. El mundo sigue dando vueltas y ya toca que la gente allí pueda tener una vida próspera”.

Él no es en absoluto un cantautor clásico, ya que, desde los inicios de su carrera, en 1989, fundió sendos influjos inspiradores, la trova y el rock. “Absolutamente, no soy el típico músico cubano que la gente, los turistas, están acostumbrados a escuchar, del son, la guaracha y las maracas. Mi generación creció escuchando las radios de Estados Unidos, que estaban a 90 millas. Era como oír la música del enemigo, eso se me metió en las venas”, explica. Comenzó tocando en bandas de versiones en inglés. “Y cuando me llevaron a un concierto de Silvio (Rodríguez) y Pablo (Milanés), eso me hizo despertar una pasión por escribir canciones. En mis versos puedes ver el sentido social, también en las canciones de amor, que en realidad son todas las que hago”.

Han adaptado temas suyos desde Jackson Browne (‘Muros y puertas’, convertido en ‘Walls and doors’) hasta Miguel Bosé (‘Muro’), y ha compartido escenario con Dave Matthews, Serrat (fue el único artista no español que tomó parte en su primer álbum de homenaje, ‘Serrat… eres único’, 1995) y Sabina. “Algún día me gustaría hacer un disco con todos ellos, es uno de mis sueños”, señala. Ya piensa en las canciones de su próximo álbum. “Tarde o temprano regresaré a La Habana, pero por ahora no me lo planteo. Una de las razones por las que vine a Madrid fue trabajar, trabajar y trabajar”.