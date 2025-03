El TNC recupera y pone ritmo a 'Marie, la roja', de Rosa Maria Arquimbau

'Marie la roja' se estrenó el 4 de noviembre de 1938 en Barcelona. Eran tiempos de guerra y estuvo muy poco en cartel. La obra de la escritora y periodista feminista Rosa Maria Arquimbau no se había vuelto a montar desde entonces. El próximo jueves el TNC reivindica a la creadora con el estreno en la Sala Petita del TNC de una nueva producción con una importante puesta al día de la obra dirigida por Ester Villamor Baliarda, con dramaturgia de Carles Mallol. Cuenta con un destacado reparto. Mercè Aránega, Borja Espinosa, Tai Fati, Oriol Guinart, Meritxell Huertas, Antònia Jaume, Jordi Llovet, Alba Montaño, Carlota Olcina, Martina Roura interpretan el montaje hasta el 6 de abril.

Aunque hace casi un siglo de su estreno, el argumento de esta comedia-reportaje en siete cuadros es tan válido como entonces. Su protagonista es Marie (Carlota Olcina) una feminista convencida acaba en la cárcel por agredir a un policía durante una manifestación. Dentro de la prisión conocerá a mujeres de perfiles muy diferentes a las que intentará transmitir sus ideales pero también aprenderá de ellas. La sororidad, los recovecos de la justicia, la maternidad y el amor son algunos de los temas que aparecen en la obra. Durante su estancia en prisión la protagonista intima con el oficial de prisiones, encarnado por Borja Espinosa, al que intentará transformar. "Jacques Dubois, mi personaje, se siente como muchos hombres de hoy en día: está en un proceso de cambio". Marie es una mujer entregada a dos causas: el comunismo y el feminismo. Para ella los ideales son lo más importante mientras que las otras presas son más "de corazón y entraña", señala la directora.

Adelantada a su época

Se trata de un drama con humor ácido al que se han incluido números de música y baile. La obra invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres y su capacidad para cambiar: ¿Son solo las leyes o también los prejuicios o la mirada de los demás quienes limitan la libertad individual?. "Arquimbau era una mujer adelantada a su tiempo. Creía en un feminismo donde la feminidad era un arma importante", ha destacado Villamor, que debuta en el TNC como directora tras haber sido ayudante en numerosos montajes desde 2016.

Si algo ha querido potenciar del texto es la diversidad de mujeres que luchan a su manera por su libertad. Yaribel, por ejemplo, es una presa gitana. Villamor hizo un casting para encontrar una actriz que también lo fuera y escogió a Alba Montaño. También ha contado con Tai Fati, una actriz racializada para interpretar "a uno de los personajes más jóvenes y con más energía", comenta la actriz. Energía necesita, y mucha, todo el equipo porque el montaje incluye varios números musicales con baile incluido.

Un momento de 'Marie, la roja' / David Ruano

La acción transcurre en una cárcel francesa de París, como en el texto original. Pero esta versión incluye elementos temporales que conectan con nuestra época a través la música, del lenguaje, de las coreografías o de determinados objetos. Arànega, que interpreta a Lucrècia, "una envenenadora 'de pa sucat amb oli'", resalta la piña que hacen las siete presas. "En una prisión las mujeres se pueden tirar los trastos pero cuando una tiene un problema todas ayudan. Eso que hoy llamamos sororidad es algo que no ha cambiado, según me cuentan". Es algo que expresan mediante bailes que conectan con su fuero íntimo. "A mi edad, con tanto baile, me gustará cómo llegaré al final de las funciones", bromea la actriz. Ella y Meritxell Huertas, que interpreta a una mujer encarcelada por haber matado a su marido, son las más veteranas del reparto. Ambas han aparcado la vergüenza para perrear a gusto en el espectáculo con sus colegas al ritmo de canciones de la dominicana Tokischa o de la fallecida rapera española Gata Cattana.