Los móviles Android ya no podrán usar Spotify gratis: ¿Qué alternativas hay?

Miles de personas han podido disfrutar hasta marzo de 2025 de los beneficios de Spotify Premium sin pagar. Pero la aplicación de música ha desactivado las APK que permitían a los usuarios acceder a todas las funcionalidades de la 'app' de pago.

Este paquete ilegal ha sido desactivado por Spotify y los usuarios no podrán saltarse la publicidad de la aplicación ni escoger canciones. APK, acrónimo de Android Package Kit, es el formato que utiliza Android para instalar aplicaciones. Sin embargo, en este caso estaban modificadas para poder beneficiarse de todas las ventajas de los usuarios Premium.

Spotify no se ha comunicado aún al respecto, pero miles de usuarios ya han anunciado que no pueden acceder a todos los servicios de la aplicación como hasta ahora. Los usuarios de Android deberán conformarse ahora con utilizar la versión gratuita de Spotify, que tiene anuncios y algunas limitaciones en la reproducción. La versión 'Free' no te permite escoger una canción en concreto, pero sí un grupo de música o una 'playlist', aunque con las interrupciones de publicidad.

¿Hay alternativas gratuitas?

Los expertos recomiendan optar por algún plan de Spotify o de otra aplicación similar y no buscar una alternativa a estas APK desactivadas porque suponen un riesgo de 'malware', virus o software espía. Entonces, el peligro de estos puede suponer un riesgo mucho mayor al de escuchar música con publicidad.

Las opciones que tiene Spotify actualmente son el 'Free'' con anuncios y limitaciones, el Premium Individual por 10,99 euros al mes, el Premium Duo con dos cuentas por 14,99 euros al mes, el Familiar con hasta seis cuentas por 17,99 y el de Estudiantes por 5,99 euros. Bandcamp, Soundcloud o YouTube Music son algunas opciones similares a esta conocida aplicación.