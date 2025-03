Así ha sido la emocionante actuación de Ariana Grande y Cynthia Erivo en los Oscar | Vídeo

Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la película 'Wicked', el exitoso musical de Broadway que se ha ganado al público y la crítica también en gran pantalla, se han encargado de abrir la gala de los premios Oscar 2025 este domingo con una emocionante actuación con canciones del universo de 'El mago de Oz'.

Las actrices han protagonizado uno de los momentos más memorables de la noche, igual que Ryan Gosling conquistó la gala de la edición pasada con 'I'm just Ken', la canción más icónica de la película 'Barbie'.

Grande ha interpretado 'Somewhere over the Rainbow', de 'El mago de Oz' de 1939, Erivo ha cantado 'Home', de la versión de la película 1978 y ambas han finalizado el número con una emocionante interpretación a dos voces de 'Defying Gravity', el icónico tema de 'Wicked'. La película está nominada al galardón de mejor banda sonora original.

Durante esta edición de los Oscar también han actuado Doja Cat, la rapera tailandesa Lisa, del grupo Blackpink, la compositora británica Raye y la rapera estadounidense Queen Latifah.