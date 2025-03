Marina Rossell, Albert Om y lo que no sale en Google

Leídos casi de un tirón los dos centenares de páginas de 'No faré cap més llibre' (Ed. Univers, sale el 11 de marzo), en los que Albert Om brinda un 'retrat íntim de Marina Rossell' que atiende al deseo de la cantautora de ir "a la esencia", de evitar lo superfluo, la anécdota, el ornamento. Viene a ser tanto un libro de Albert Om como de Marina Rossell, porque el periodista, que transcribe todas esas horas de conversación, entremezcla su voz con la suya de modo que te sientes en medio de un diálogo delicioso.

Es así como le habla ella, "nen", informal y espiritual a la vez, con su punto imprevisible, sus tacos y su anhelo de tocar lo intangible, más ahora que, como dice, ha cumplido 70 años, viene de superar un cáncer y una separación, y está en “la última etapa de la vida”. No era su deseo alumbrar unas memorias canónicas, sino contar aquellas cosas que no salen en Google, las que no son tan baratas, las que importan.

Es un libro en el que ella se expresa a chorro. Deja atrás viejos complejos hablando de sí misma como de una gran cantante, pero no rehúye episodios vidriosos: su incursión en el castellano en los 90 (con la ayuda de Pedro Guerra), que no le sirvió para proyectarse al resto de España (años después de haber afirmado que “nunca” cantaría en esa lengua). Hay humildad en su percepción de que en el mundo ya hay abundancia de grandes canciones como para pretender llenarlo más de piezas que, por mucho que las hayas hecho tú, tal vez no sean indispensables.

Ninguneo del 'rock català'

No es un libro de ajustes de cuentas ni movido por el ánimo de quedar bien con nadie. Se la percibe discretamente herida por el ninguneo del ‘rock català’ hacia ella, reparado por la generación siguiente. Y me llama la atención esa crudeza, con cal y arena, cuando habla de Maria del Mar Bonet al regresar a aquella escena tan crítica, en el programa de Om en TV-3, ‘El convidat’, en que confesó la envidia que había sentido de ella. Ese largo párrafo es para leerlo varias veces.

Habiendo escrito yo mismo hace unos años, precisamente, el libro de memorias de Maria del Mar Bonet, me gustaría decirle que el país es pequeño, pero que debe haber espacio para dos grandes voces. Que no hay bandos, ni puede haberlos, ante el arte, y que Marina y Maria del Mar son tan únicas y distintivas como lo han sido Serrat, Raimon, Llach, Ovidi o Quico. ¿Para qué confrontar a unos y otros? Pero a Marina le ha dolido esa Catalunya de bancadas excluyentes que, a la postre, como le decía Maria Aurèlia Capmany, “olvida a sus hombres y mujeres”.

