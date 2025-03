El centenario de El Pescaílla impulsa el regreso de la mítica taberna flamenca Charco la Pava

El Charco la Pava: un nombre en el que resuena la memoria de una Barcelona flamenca de otro tiempo. Taberna o ‘bodega taurina’ (así figuraba en tarjetas y carteles), en la que un día Lola Flores ‘cazó’ a Antonio González, 'El Pescaílla', tras percatarse del revuelo que armaba con sus actuaciones, en la que se sitúan las raíces de la rumba catalana. Aquella sala de la calle Escudellers, que emergió en la posguerra, renace a partir de este lunes en forma de programación flamenca y rumbera en el enclave que la había acogido originalmente, el local ocupado desde 1961 por el club, hoy discoteca latina, New York.

La ocasión es idónea dado que este lunes se cumple el centenario del nacimiento de El Pescaílla (1925-99). La iniciativa es cosa de un agitador de la Barcelona flamenca, Cándido Álvarez, apasionado de esa intrahistoria de tabernas y callejuelas donde corrían el arte y el golferío. La historia del Charco se remonta a 1939, cuando “los locales de flamenco cambiaron de lado de la Rambla y se trasladaron a Escudellers”, cuenta. “En aquella época, los flamencos andaluces venían aquí, no a Madrid, y por el Charco pasaron todos: la Chunga, el Farruco, Carmen Amaya, Juan Habichuela, Rafael Farina…” Y Dalí, y Miró, y Ava Gardner.

Actitud rock’n’roll

Él prefiere hablar de Antonio González, y no de El Pescadilla, y menos aún de El Pescaílla, el sobrenombre que ha quedado (heredado de su abuelo) pese a que, asegura Álvarez, a él nunca le gustó. Vibrante guitarrista, innovador, fino cantante y figura de escenario electrizante. “Cuando comenzaron a llegar las músicas de América, él las cogió y las trasformó con una actitud rock and roll. Era un ‘dandy’ y conquistaba a la ‘jet set’. Tendría que haber acabado siendo un Julio Iglesias, con su orquesta”. No componía, pero dio una impronta propia a piezas como ’La chica de Ipanema’, ‘Strangers in the night’ o ‘Sabor a mí’. Y la ‘Sarandonga’, de los cubanos Los Compadres.

Antonio González fue el alma del Charco la Pava con sus espectáculos junto a la bailaora Dolores Amaya (sobrina de Carmen Amaya y madre de su primera hija). En paralelo, Lola Flores y Manolo Caracol, “reyes de la zambra”, actuaban en el teatro Calderón, en la Rambla de Catalunya, pero comenzaron a bajar a Escudellers atraídos por el boca-oreja. Ella quedó prendada del Pescaílla. “Luego, Lola fue a Cuba de gira y cuando vio a Beny Moré pensó que aquello mismo El Pescaílla lo hacía mejor, y se dijo: ‘vamos a poner de moda la rumba’”, cuenta Álvarez. Se casaron en 1957 y él pasó a un segundo plano, a la sombra de su estelar esposa.

Aquel toque de guitarra

¿Flamenco o rumba? Antonio González iba más allá de las categorías. “Mi tío era un genio que igual te tocaba flamenco que te bailaba por derecho y te cantaba haciendo la sección de metales con la boca”, cuenta su sobrino Manuel González, 'El Patata', rumbero de pro, que fue cómplice de Gato Pérez e impulsó grupos como Salsa Gitana y Estrellas de Gràcia. Él sitúa ahí el origen del toque de guitarra y caja al que el Gato bautizaría como ventilador.

“En casa de mi abuelo solo había una o dos guitarras, no podían tocar todos al mismo tiempo y cogían una manopla de esparto, con la que avivaban el carbón y que llamaban ‘el ventall’, e iban marcando el ritmo con una técnica”, explica El Patata, exponente de una saga familiar asentada en Gràcia, calle Fraternitat. Ahí está la placa que recuerda dónde nació El Pescaílla.

La autoría de la rumba catalana sigue siendo debatible, pero es cierto que Peret, en un artículo de opinión publicado en EL PERIÓDICO en 1999, cuando falleció El Pescaílla, fue taxativo: “¿Rumba catalana? Él era la rumba. Y conviene puntualizar que en España no hay más rumba que la catalana. La rumba del Pescaílla”, escribió (aunque luego cambiaría de parecer, situándose a sí mismo en el centro).

A sus artes rendirá ahora homenaje el Charco la Pava este lunes. En esta nueva etapa habrá flamenco todos los días, y los martes, “la noche del Pescaílla, con la Obatalá Orquestra”, anuncia Cándido Álvarez. Tanto él como El Patata sienten que Barcelona debe una gran ofrenda al músico. “Estopa son los únicos que lo han homenajeado con su canción”, apunta. Se vislumbran sendos proyectos de documental, el que ha anunciado Lolita y el que planea Álvarez con Eva Vila (un tándem que en 2012 firmó ‘Bajarí’, en torno a Carmen Amaya). Como trasfondo, la reivindicación de que “Barcelona fue y sigue siendo flamenca”.