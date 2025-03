Ibón Martín: "Suelo pasar mucho tiempo en los lugares donde 'mato' gente"

El 'noir', que es como se refieren los expertos literarios a las novelas policiacas y al thriller, arrasa. Coincidiendo con el Barcelona negra tuvimos de nuevo a Ibon Martín, maestro del suspense vasco, en la ciudad. Y volverá por Sant Jordi a firmar ejemplares de 'Alma Negra' (Plaza&Janés), su última novela, con la que cierra un ciclo y deja atrás a la ertzaina Ane Cestero. Esta vez el mal se precipita en los Montes de Hierro, con la muerte de una mujer en una sima.

-Delimita su trama en un espacio físico desconocido incluso para muchos vascos. ¿Qué le atrajo?

-Eso precisamente, lo desconocido. Quitando la gente de Bilbao, que para ellos es un lugar de asueto, su Tibidabo, no se conoce. ¿Los montes de qué? ¿Dónde está eso? me dicen muchos.

-Y fue crucial en la histioria de Euskadi.

-Es de donde salió el hierro que hizo a Euskadi lo que es hoy, toda la industria vasca. Un pasado minero que quedó en el olvido. No se ha explotado ni turísticamente.

-Un espacio donde la naturaleza, no a pico y pala, ha hecho su trabajo, cuenta usted.

-Claro. Los Montes de Hierro ya se conocían en época romana. Allí se ha metido mucha dinamita. Y se han hecho muchas cicatrices al paisaje. Aquellas explotaciones a cielo abierto se dejaron un día y la naturaleza ha recuperado el verdor. Las bombas de achique pararon y las oquedades se han convertido en lagos. Bonitos pero inquietantes. Porque debajo hay un pasado. Y ese pasado esconde dolor, resentimiento, sudor y sangre.

-Y usted va y en las primeras páginas arroja al vacío a Teresa Echegaray, la propietaria de la mina. ¿Le obsesiona arrancar fuerte?

-Eso es así. Y mantener la tensión en esos picos de sierra para que el lector siempre esté en tensión y no quiera parar de leer. Le da muchas vueltas uno a las tramas, también para buscar un anclaje en lo social. Yo quería abordar el encarecimiento de las materias primas. En Euskadi todavía no hay ninguna mina que se pretenda reabrir, pero se está dando en Galicia, en Pontevedra, con una oposición vecinal absoluta. Y es lo que he intentado plantear yo. Si una familia rica de Neguri quisiera volver a abrir, ¿que pasaría?

-Y si a eso le añadimos supersticiones y viejas leyendas... ¿Se documenta mucho?

-Si, suelo pasar mucho tiempo en los escenarios donde luego 'mato' gente [risas]. Y me gusta empaparme y picar mucha piedra. Lo hago sin presentarme como escritor, como un curioso. Y antes de hurgar en los Montes de Hierro de Vizcaya tengo que ver qué historias me caben allí. Y lo que descubro en ese territorio tan torturado, tan triste, es que ha dejado una serie de leyendas que no tienen nada que ver con la mitología vasca. Están relacionadas con la mina y eso me sirve de hilo argumental para plasmar la pura sugestión colectiva. Ha vuelto Alma negra, que fue un psicópata que sembró el terror entre sus vecinos hace 150 años. Pues a ver si el siguiente vas a ser tú.

-¿Cómo han acogido la novela en esos pueblos?

-La recepción ha sigo magnífica, de mucho agradecimiento, porque hay mucha gente mayor que trabajó en las minas que se reconoce. Para quien se quiera acercar le recomiendo La Arboleda, a 20 minutos del Guggenheim de Bilbao. Desde allí se ve toda la desembocadura de la ría. Allí cerca está la cueva de la Magdalena, que es una galería kilométrica, con una ermita. Con un simple frontal puedes ver los postes de la electricidad, los restos de la infraestructura minera. Está la mina de Gallarta. Es espectacular.

-También tira de la Ertzaintza. ¿Tiene usted allí muchos infiltrados? Porque parece que trabaja mano a mano con el cuerpo.

-Intento que la ficción está anclada en la realidad. Y a raíz de los libros he hablado con muchas unidades y siempre me atienden bien y creo que les gusta que se conozca su trabajo. Por ejemplo si tengo que hablar de cómo hacen un retrato robot pues hablo con los de la científica, que por cierto debería decir con las de la científica porque son casi todo mujeres. Y eso que en el cuerpo todavía a día de hoy hay solo un 18% de mujeres. Ese programa de las bocas, los ojos... se llama 'Identikit' y se utiliza menos de lo que se ve en las películas. Menos de cien veces al año.

-¿Les gustan a ellos sus novelas?

-Pues no sé. Lo que sí me trasladan cuando hay confianza es esa queja constante de la falta de medios, de la falta de personal, todo lo que aqueja al sector público en muchos ámbitos a día de hoy. Y eso asusta. Por desamparado. La propia policía está también desamparada y eso lo he reflejado también en la novela.

-La propia Ane Cestero está suspendida por haber disparado a un sospechoso.

-Vale. Es algo que no hay que llegar a hacer. Pero también te habla mucho de indefensión, de impunidad. Una de las cosas que más me ha gustado de esta novela es que Cestero aquí tiene que investigar una trama paralela a la principal como una civil, porque no tiene ni placa ni tampoco arma.

-¿La codicia mueve sus páginas?

-Para mí es el gran motor. En 'Alma negra' lo vemos en el intento de reabrir la mina cueste lo que cueste y en una trama paralela, la de los bebés robados. Hubo gente que jugó a ser Dios decidiendo quiénes debían tener hijos y a quiénes se los arrebataban.

-Cierra una aventura que empezó hace años. ¿Se imagina que Ane Cestero le iba a procurar varias novelas y muchos lectores?

-Para nada. Todo mi recorrido está vinculado a ella. Yo cuando empiezo a escribir novela negra, porque antes hacía novela histórica y guías de viaje, lo hago con Ane Cestero como personaje secundario en 'El faro del silencio', crece después en cuatro novelas, y luego, cuando ficho por Plaza&Janés llegan 'La danza de los tulipanes', 'La hora de las gaviotas', 'El ladrón de rostros' y ahora esta. A mí me ha dado muchas alegrías, y por lo que me cuentan los lectores a ellos también, pero creía que había llegado de soltar amarras.

-¿Y ahora qué? ¿La página en blanco?

-Ahora estoy en ese punto en el que sé que he tomado la decisión correcta. Es el divorcio amistoso de Ibon con Cestero. Pero tengo el vértigo de pensar: ¿Seguro que lo que viene es mejor? Bueno sí, tenemos que hacer que sea mejor. Pero no qué es lo próximo que voy a escribir. Seguiré con el thriller. Seguiré ligado a mi tierra, al País Vasco, pero no sé mucho más.

Suscríbete para seguir leyendo