Miró surfea la ola de Hokusai y estrena en Tokio el 50 aniversario de su Fundación: “Estamos en un gran momento"

Joan Miró (1893-1983) soñó Japón antes incluso de pisar el país; fundió estampas niponas en el paisaje de fondo del retrato de su amigo Enric Cristòfol Ricart, una de las joyas del MOMA de Nueva York; y cuando por fin se subió a la ola de Hokusai, ya no hubo manera de bajarlo de ahí arriba. “Volvió a Barcelona lleno de energía. Se consolidó totalmente su enamoramiento”, explica Marko Daniel. Se refiere el director de la Fundació Miró al viaje que realizó el artista al país del sol naciente en 1966, primera escala de una apasionada relación que renueva votos esta misma semana con la inauguración en el Museo Metropolitano de Tokio de ‘Poetry in Painting’.

“Para Miró, Japón era todo un mundo. Un mundo artístico y cultural, sí, pero también uno que combinaba tradición y modernidad, y para él eso es muy importante. Cuando desarrolla su universo de signos tan característicos, también está pensando en los ideogramas y la escritura japonesa, en la expresividad emocional de la caligrafía”, recuerda Daniel.

La exposición, en cartel desde el 1 de marzo hasta el 6 de julio, reúne más de un centenar de obras de todas las épocas, entre ellas tres piezas de la serie ‘Constelaciones’ realizadas durante la Segunda Guerra Mundial, y repasa siete décadas de carrera a través de obras maestras como ‘La casa de la palmera’ (1918), ‘Interior holandés I’ (1928) o ‘Lienzo quemado II’ (1973). "Será una nueva experiencia para todas las generaciones nacidas después de los años 50", avanza el responsable de la fundación barcelonesa, coorganizadora de la muestra, sobre la primera gran retrospectiva que Japón le dedica al artista catalán en sesenta años.

Cartel de la primera retrospectiva japonesa de Miró en 1966 / EPC

'Capgrossos' y calabazas

Miró, recuerda Daniel, expuso por primera vez en el país en 1932 dentro de la ‘Exposition de la confédération des Artiste d'Avant-Garde Paris-Tokio’, viajó al país en 1966 para inaugurar una retrospectiva de su trabajo en Tokio y Kioto, y poco después, en 1970, regresó para maravillar en la Exposición Universal de Osaka con sus ‘capgrossos’ con forma de calabaza y su mural cerámico. Desde entonces, poca cosa, por más Miró siguiese surfeando a su manera la gran ola de Kanagawa. “En los años 30 y 40, Miró ya tenía inclinación por el budismo zen y la filosofía y estética japonesa. Después de su primer viaje, hay un gran interés por reactivar la caligrafía en su obra; el trazo de un pincel cargado de pintura negra y el rastro de este trazo sobre la tela. También hay otra cosa que puede verse en ‘Paisaje’ (1968), una gran tela blanca con sólo un pequeño punto azul, Es una de las pinturas más minimalistas de Miró y su respuesta a la visibilidad del vacío, una tradición asiática muy importante en el budismo zen”, relata el director de la Fundació Miró.

Para Miró, Japón era todo un mundo. Un mundo artístico y cultural, sí, pero también uno que combinaba tradición y modernidad, y para él eso es muy importante" Marko Daniel — Director de la Fundació Miró

La historia de amor, por cierto, siempre fue recíproca: ya en 1940, el poeta japonés Shuzo Takiguchi publicó la primera monografía dedicada al artista. "Es muy curioso que un artista que en aquel momento aún no había conocido a Miró fuese el primero en dedicarle una monografía", apunta Daniel.

Otra razón de peso, por si hacía falta alguna más, para hacer las maletas y colocar en la otra punta del mundo, en ese primo hermano de Montjuïc que es el parque del distrito tokiota de Ueno, el kilómetro cero de la celebración del 50 aniversario de la Fundació Miró. Oficialmente, la entidad soplará velas el 10 de junio, día exacto de la efeméride (el edificio de Sert abrió puertas un 10 de junio de 1975) y fecha prevista para la inauguración en Barcelona de la muestra 'Pintar el cielo. 50 años de historias de la Fundació Miró', pero será en la capital japonesa donde eche a rodar un año redondo que, en palabras de Daniel, ha servir para "poner la Fundació en el imaginario de la gente de Barcelona, de Cataluña, de España y también de todo el mundo para demostrar que Joan Miró es uno de los grandes embajadores de nuestro país, un artista que representa nuestra cultura y nuestra identidad de una manera excepcional".

'Paisaje' (1968), la obra con la que Miró exploró el vacío a la manera del budismo zen / Fundació Joan Miró, Barcelona / EPC

El cuarto regalo de Miró

"Empezamos en Japón, acabamos en Washington D.C. y durante todo el año estaremos en Barcelona", subraya Daniel. En el horizonte, otra gran exposición organizada junto a The Phillips Collection que traerá a la capital catalana obras de Jackson Pollock, Mark Rothko, Louise Bourgeois, Helen Frankenthaler y Lee Krasner, entre otros, antes de viajar a Estados Unidos. Miró de ida y vuelta con el edificio Sert como ancla y toma de tierra. “Miró regaló a Barcelona el mural del aeropuerto, el mosaico del Pla de l’Os, la escultura ‘Dona i ocell' y la Fundació Joan Miró, así que lo que tenemos aquí es su generosidad, su importancia como mecenas”, apunta del director de la institución.

"La Fundació está en un gran momento; estamos muy orgullosos de donde estamos y del apoyo de la ciudadanía", añade Daniel. Superados los tiempos aciagos de la pandemia, la institución ha encadenado exposiciones de éxito dedicadas a la relación de Miró con grandes nombres de la historia del arte como Klee, Picasso y Matisse, y afronta su 50 aniversario con voluntad de reforzar su papel de agente activo del arte moderno y la creación contemporánea emergente. "Ahora que hemos tenido que revisar todas las exposiciones que se han hecho en estos primeros 50 años, hemos visto que el 85% de nuestras exposiciones no han sido sobre Joan Miró. Eso es muy importante para entender qué representa la fundación y qué queremos que represente en el futuro. Siempre será arte para la gente de hoy y la de mañana", detalla.

Exterior de la Fundació Miró / Ferran Nadeu / EPC

Próxima parada, Montjuïc

De cara a los fastos que llegarán a partir de junio, Daniel aboga por estrechar (aún más) lazos con el entorno y reforzar la importancia de la Fundación dentro del parque de Montjuïc. “Muchas veces la gente me pregunta si no me gustaría que estuviese más céntrica, y yo siempre digo que de ninguna manera. Está en una ubicación absolutamente perfecta, con una integración de arte, arquitectura y naturaleza que es única”, recalca. Para reforzar ese vínculo, la institución ya trabaja en la recuperación y restauración de una parte de los Jardins de Laribal para abrirlos al público el año que viene como refugio climático.

Ya habrá tiempo en 2029, cuando llegue la conmemoración del centenario de la Exposición Universal, de abrir a fondo el melón Montjuïc y repensar su relación con la ciudad. “La montaña está, culturalmente hablando, en el centro de nuestra vida, pero tenemos que integrarla mejor, y eso va muy vinculado a una mejora de los accesos y el transporte”, sostiene Daniel. Una nueva parada de metro como la que la futura ampliación de la Línea 2 prevé cerca del MNAC podría ayudar, pero para Daniel quizá bastaría con “clarificar” algunos de los medios de transporte ya existentes. “ Para mucha gente de Barcelona el Funicular prácticamente no existe. Y luego está el 150, que es un bus circular que va de plaza Espanya a todas instituciones culturales de Montjuïc”, ilustra.