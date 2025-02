Goebbels en la propaganda trumpista

"Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuánto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar", Joseph Goebbels.

Un vídeo simple de apenas 35 segundos en el que se suceden rápidamente imágenes creadas por IA y donde cada una supera a la anterior. La canción que acompaña al contenido audiovisual es tan explícita como pegadiza: “Donald Trump os libera, trayendo la vida para que todos lo vean. No más túneles, no más miedo. La Gaza de Trump está finalmente aquí, la Gaza de Trump brilla resplandeciente. Un futuro dorado trae una nueva vida. Fiesta y baile, el acuerdo se ha cerrado. La Gaza de Trump, número uno (…)”.

Si consigues apagar el mantra con el que desean programarte y escuchar a tu cerebro, de pronto adviertes que algo ha dejado de funcionar. Posiblemente, la parte que también se desconecta cuando abusamos de géneros musicales como el reguetón o nos colgamos de programas como La Isla de las Tentaciones “porque necesitamos evadirnos”. Al visualizar el vídeo de la fantasía inmobiliaria de Donald Trump para Gaza, te sientes tan aturdido, confuso y abrumado qué pides que aquello no sea real y se trate de otra 'fake new'. Porque por responsabilidad y est(ética), un presidente de los EEUU no debería compartir un mensaje tan aberrante. Pero estamos hablando de Trump y con él ya nos hemos acostumbrado a que todo es posible. Y no sólo a través de la mentira; también porque domina como nadie el arte de la manipulación visual. En palabras de Roger Stone, exasesor y amigo del magnate, “el éxito de Trump se debe a que ha entendido que la política es el mundo del espectáculo para la gente fea”.

Y esa, básicamente, es la estrategia propagandística trumpista basada en el principio de la vulgarización. Gaza convertida en un resort turístico donde el 'horterismo' se define entendiendo el lujo como rascacielos, yates y coches de alta gama. Elon Musk mojando pan, comiéndose su parte del pastel, al que el dinero le llueve del cielo (del espacio) y lo reparte en forma de limosna. Donald Trump endiosado como todo buen dictador a través de esculturas doradas gigantes (y mucho más delgado), figuritas de merchandising o globos con su rostro para los niños. La mujer, semidesnuda (hipersexualizada), al servicio del placer del magnate. Bailarinas de la danza del vientre como entretenimiento, según la misma lógica cultural del turista estadounidense que busca en Barcelona un sombrero mexicano como recuerdo de su visita. Netanyahu y el presidente EEUU disfrutando de un cóctel mientras están tumbados en las hamacas de la piscina de su hotel “Trump Gaza” como dos emperadores tras invadir nuevos mundos…

Puede que a muchos todo este relato visual nos resulte obsceno, pero debemos reconocer que a muchos otros aún se les antoja divertido, e incluso apto. Pero a la gran mayoría, independientemente de la opinión que tengamos del personaje, se nos presenta como una locura en forma de payasada. Y este efecto es precisamente el peligro de simplificar hasta el extremo un mensaje. Porque si el contenido lo percibimos como excéntrico y cómico y no como un peligro real es imposible que nos protejamos ante la amenaza que supone.

Simpatizantes de Trump, durante el asalto al Capitolio para impedir la proclamación de Joe Biden como presidente el 6 de enero de 2021. / AP / John Minchillo

Así, el asalto al capitolio no lo definimos como un golpe de Estado porque iban disfrazados y no militarizados. Así, la escena de la motosierra entre Milei y Musk tampoco la recibimos como un elemento de violencia, terror. Del mismo modo, a base de repetición visual, normalizamos el regreso del saludo nazi o que en la primera reunión del gabinete de Trump aparezcan todos rezando y que el tío más rico del mundo, un adulto ataviado con una gorra deforme, de pie, reconozca entre risas que cometen errores como detener la prevención del ébola. Al principio, el bigote de Hitler también fue gracioso.

