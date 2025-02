El Rock Fest 2025 suma 18 bandas: Exodus, Dirkschneider, Obús…

El Barcelona Rock Fest refuerza su cartel con 18 bandas, siete de ellas internacionales, que se suman a las 11 anunciadas hasta ahora. A la espera todavía de completar el programa, la cita metalera da más detalles de su 9ª edición, que se desplegará del 26 al 29 de junio en el parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet).

Dirkschneider (la banda de Udo Dirkschneider, el que fuera cantante de Accept, en su gira de 40º aniversario del clásico ‘Balls to the wall’), Exodus (referente de la primera generación del thrash metal), Wolfmother (reconocida banda hard rock australiana) y Gloryhammer (power metal escocés) se suman en concreto a la jornada del sábado, 28. El festival da a conocer la distribución de artistas por días, y el mismo sábado añade Obús, peso pesado del metal español surgido en los 80, a Mala Puta, el proyecto paralelo de El Piñas, de Marea, y a los gaditanos The Electric Alley. Novedades son también From Fall To Spring (nu metal alemán), que refuerza el cartel del jueves 26, junto con el grupo albaceteño Angelus Apatrida, dentro de la jornada que encabezará Skipnot. Y el domingo, 29, entran en escena Dark Tranquillity (pionero sueco del death metal melódico) y Grave Digger (clásico del power metal alemán), dentro del cartel encabezado por Scorpions y Judas Priest.

El viernes, 27, el día de Lynyrd Skynyrd, Can Zam suma al rock urbano de Ciclonautas, así como a Carry, proyecto de Javi Carrión (batería de Crisix), La Gripe y Tú (grupo impulsado por exmiembros de Platero y Tú) y el folk-metal de Lèpoka. Mención aparte, en esa jornada, para la muy singular propuesta de “metal humorístico” de El Reno Renardo. Y dos bandas españolas más se suman al cartel del domingo: la veterana Lujuria y la ‘tribute band’ barcelonesa de Motörhead, Motörhits, con ya más de 20 años de trayectoria.

El Rock Fest cierra sus puertas con más de 50.000 asistentes / Ferran Sendra

El Barcelona Rock Fest congregó a más de 50.000 asistentes en las tres jornadas de su edición del pasado verano. Este año recupera el formato ampliado a cuatro días practicado en una ocasión, en 2019.