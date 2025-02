Dansa Metropolitana se abre a la clásica y la neoclásica en su octava edición

El ballet clásico y neoclásico tendrá una presencia destacada en la octava edición más ecléctica de Dansa Metropolitana, que a partir del 13 de marzo y hasta el 30 llenará teatros, plazas, calles, parques de danza y hasta el vestíbulo del metro en Plaza Universitat. Badalona, Barcelona, Cornellà, El Prat, Esplugues, Granollers, Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma y Terrassa vuelven a unir fuerzas para que el público disfrute de la danza, nacional e internacional, con artistas consagrados y otros por descubrir.

Por primera vez, el Liceu se suma al festival con el Ballet de la Ópera del Capitole de Toulouse bailando 'Sémiramis' y 'Don Juan', con música de Gluck interpretada en directo por Le Concert des Nations capitaneado por el maestro Jordi Savall. La oferta de ballet clásico y neoclásico se completa con el Ballet Mandalian de Biarritz y su espectáculo 'Mosaïque', nueve extractos de piezas de épocas, formas y tonos distintos que recalará en LaFACT de Terrassa y el Ballet de Barcelona que recuperará su versión de 'Giselle', un clásico, en el Auditori de Cornellà.

"El eclecticismo, la diversidad de propuestas y formatos es la base de Dansa Metropolitana, una muestra abierta a todo el mundo", ha señalado Giulia Poltronieri, coordinaria artística del proyecto que cuenta con un presupuesto similar a la anterior edición, un millón y medio de euros. Este año habrá 15 espectáculos internacionales y nueve coproducciones. 'Sylphes' una ambiciosa superproducción internacional de danza aérea a 35 metros de altura inaugurará Dansa Metropolitana en la plaza Catalunya de Cornellà el día 14 a las 19.30 horas.

Un momento de 'Infinite', de la compañía Humanhood. / Tom Visser

Danza y 'skates'

La programación cuenta con 19 espectáculos internacionales, dos de ellos ideados por dos interesantes creadoras. Por un lado, Mette Ingvartsen con 'Skate Park' que une a bailarines y cracks del 'skate'. Por otro, la aplaudida coreógrafa Sharon Eyal presenta su última creación 'Into the hairy' una pieza fascinante. La compañía taiwanesa B.Dance ofrece 'Before we say goodby', que fluye en un mundo de recuerdos y emociones. Humanhood propone 'Infinite', un cruce entre danza y chamanismo. Y los amantes de jazz podrán difrutar con 'The Köln Concert' una propuesta basada en el famoso disco en directo del pianista Keith Jarret creada por Trajal Harrel y Zurich Dance Ensemble.

Entre las propuestas nacionales destacan Israel Galván con su reinterpretación de 'La consagración de la primavera' de Stravinski; 'Txalaparta', de la premiada compañía vasca Kukai Dantza y 'SOLAS', de Candela Capitán, un trabajo que cuestiona la cosificación en las redes sociales. Marina Otero, creadora argentina establecida en Madrid ofrecerá 'Kill me', una propuesta potente. Y Oulouy, coreógrafo de Costa de Marfil residente en Barcelona celebrará la diversidad de su continente con 'Afrikan party'. Entre los estrenos destacan 'Cruuu', una propuesta de clown y danza a cargo de Diana Gadish y 'Suite nº4' del colectivo Hotel.

Como cada año habrá actividades paralelas, danza comunitaria, proyección de películas de danza en Filmin y en los cines. Y se incorpora un nuevo apartado que une danza, humor y teatro en el Teatre Aquitània que ofrecerá 'Noche cañón' de Societat Doctor Alonso, 'Campament Alzines', de Sònia Gómez y 'POP+Danceoke' de LaSúbita.