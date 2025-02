Olaf Pla, una vida entregada al "rock arcaico" y a la fotografía analógica

En tiempos furiosos y virtuales como los que vivimos, en los que la verdad ha sido sustituida por el espectáculo y la inteligencia presume de ser artificial, el libro que acaba de publicar el fotógrafo Olaf Pla Gracia se presenta como un ejercicio de resistencia y un canto a la vida, la fotografía y la música rock entendidas desde parámetros hoy en desuso. Por las 160 páginas de ‘Rockers. Un estrépito, un rugir’ (Eolas ediciones) desfila un centenar y medio de instantáneas en blanco y negro captadas con una cámara Pentax MX de 1960 y una Kodak Retina del 55 en carretes de película analógica revelados de forma artesanal en un cuarto oscuro, como se hacía antes.

Las imágenes están tomadas entre 1997 y 2023, pero retratan lances con ecos de otra época: fans del rockabilly acudiendo a un festival ataviados para la ocasión, grupos de rock primigenio a punto de saltar al escenario, carreras de coches y motos con más de medio siglo en sus ruedas, gente divirtiéndose entre tupés, botas de punta y chupas de cuero.

ROCKERS / OLAF PLA GRACIA

Pla Gracia se declara “un romántico de las cosas antiguas y auténticas”, entre las que figuran la fotografía analógica en blanco y negro y “el rock arcaico”, que es como él denomina al que sonaba en los inicios de este estilo musical. Ambas constituyen sus grandes pasiones junto a la afición al rugby que heredó de su padre y el gusto por los viajes que ha practicado con fruición en los últimos años.

Nunca se dedicó profesionalmente a la música ni a la fotografía, aunque en los años 80 formó parte del grupo 'Los insolventes' y hoy sigue militando en 'Olaf y los Bidones', con los que ha sacado dos discos, y puntualmente ha publicado fotos en revistas de motos antiguas.

Los últimos 30 años ha vivido de las clases de educación física que ha impartido en institutos de Barcelona, un trabajo “con muchas vacaciones y tiempo libre” que él ha dedicado a lo que más le gusta: “ir a sitios y fotografiar a la gente”.

Se ha recorrido los cinco continentes cargado de carretes y no hay cita de rock clásico que no haya visitado, bailado y retratado. Hace dos semanas le vieron con su cámara y su actitud de 'rocker de primera hora' en el Rockin' Race Jamboree de Torremolinos.

ROCKERS / OLAF PLA GRACIA

En sus archivadores duermen miles de negativos de rugby y de sus viajes, pero no tantos como los que conserva de ambientación rockera. Jamás se planteó publicarlos, lo suyo es puro amor al arte fotográfico y a sus otras aficiones, pero una conversación con Héctor Escobar, ex bajista de la mítica banda mod 'Los Flechazos' y hoy editor, acabó derivando en el libro.

En sus páginas puede encontrarse desde un retrato del cantante de 'Los Rebeldes', Carlos Segarra, susurrando al mástil de su guitarra en Barcelona, hasta anónimos rockers gozando al máximo en el Viva Las Vegas Rock’n’Roll Festival de la capital de Nevada, o la fachada del Sun Records Studio de Memphis, donde se editaron los primeros discos del estilo musical que ha dado sentido a su vida. Un puñado de fotos del libro se expondrán entre el 28 de febrero y el 7 de marzo en la galería H2O de Barcelona.

Por qué la fotografía analógica tiene fácil respuesta en su caso. Hijo, nieto y bisnieto de fotógrafos de León, donde nació en 1962 y pasó la primera parte de su vida, en su memoria conserva indeleble el olor de los líquidos que usaba su abuelo en la sala de revelado, donde él se colaba para “flipar” con la magia de las sales de plata. Heredó de su tío su vieja Pentax y desde entonces no ha parado de hacer clics por el mundo.

Carlos Segarra, rockers / OLAF PLA GRACIA

Su fascinación con el rock primigenio tiene también raíces biográficas. “Recuerdo perfectamente el día que mi madre puso en casa por primera vez ‘When My Blue Moon Turns to Gold Again’ de Elvis. Debía tener cuatro años y me quedé embobado”, relata.

Poco después, su madre le llevó de la mano a ver el “primer festival de grupos musicovocales” de León. “Año 1966. Llegaron bandas de toda España, incluido Mike Kennedy de 'Los Bravos'. Ganaron 'Los Indonesios', que hacían twist. De repente, el Teatro Emperador se llenó de tipos con patillas, pantalones de campana y cazadoras de cuero. Yo era un crío, pero me dije: quiero pertenecer a eso”, recuerda.

OLAF PLA GRACIA / .

Olaf Pla también ha practicado la fotografía digital –las imágenes que publicó en revistas como 'Moto Clásica', 'Custom Garage' o 'Cáñamo', la mayoría tomadas en sus viajes, son digitales-, pero cree que la analógica tiene “el encanto de lo único”. “Aquí no hay ráfagas para elegir la mejor imagen, te lo juegas todo en un solo clic, y hay que saber captar el momento”, distingue.

Y a eso se dedica él, a "captar momentos". El 'leit motiv' de su vida se lo resumió un día en una frase su amigo el jugador de rugby José Antonio Sancha: “La vida consiste en bailar, me dijo. En mi caso, a ritmo de 'rock and roll' y con la cámara de fotos de compañera de baile”, concluye.

