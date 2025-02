Vinilos sin el vinilo dentro para salvar el planeta

Confirma sensaciones ese estudio de la Universidad de Glasgow realizado con 1.093 admiradores de Taylor Swift, a cargo del llamado Doughnut Music Lab, dedicado a "imaginar cómo será la industria musical en un futuro sin combustibles fósiles". Concluye que uno de cada cuatro fans estaría dispuesto a comprar los álbumes de su querida cantante en vinilo sin la correspondiente rodaja dentro, es decir, tan solo la carpeta con sus fotos, acompañada de un código de descarga digital, para así ayudar a salvar el planeta librándolo del nocivo cloruro de polivinilo (PVC).

Después del titular que decía que "la mitad de los compradores de vinilo no tiene tocadiscos", llega ahora el siguiente e inevitable paso, que nos habla de quedarte con la portada y prescindir del interior, que al fin y al cabo vas a escuchar vía ‘streaming’. Pagando un poco menos, sí. Al final, el mayor nicho del vinilo no se ajusta a ningún género musical, sino a una actitud: son los fans, en el sentido más fiel, comprometido y hormonal (y no tanto los melómanos maduros), los que más discos físicos compran.

Seguidores del icono pop que adquieren el objeto para, sobre todo, "tocarlo y ampliar la conexión con su música", dice el informe. Factor táctil, sí, y sentirte parte de una causa que te emociona. Las distancias entre edades son palmarias: "compartir y mostrar tus gustos y tu condición de fan" es "muy importante" para el 87% de los más jóvenes (18-24 años)". La mayoría ha comprado varias copias con portadas distintas de los álbumes de Taylor Swift. Una política de la artista: 'Midnights' se lanzó con cuatro tapas distintas, cada una con unos números impresos, del 1 al 12, de modo que, juntándolas, se forma la esfera de un reloj. De ‘The tortured poets department’ hay hasta ocho diseños. ¡Los auténticamente torturados son los fans!

En esa disposición a adquirir el LP sin vinilo hay una clave medioambiental: al 89% de los fans les preocupa el cambio climático. Aunque, ah, no lo suficiente como para, ya puestos, prescindir por completo del objeto, lo cual daría alivio a los bosques norteamericanos y finlandeses, proveedores de papel y cartón. El fetiche manda, y la calidad del sonido importa poco: solo es "muy importante" para el 33% de los más jóvenes (frente al 75% de los adultos). ¿Hacia dónde vamos, entonces? Tal vez esos fans algún día deberán responder a la pregunta de sus extrañados hijos: "mamá, ¿por qué el cuadro de esa Taylor Swift colgado en el salón tiene una ranura que la abres y dentro no hay nada?".

Suscríbete para seguir leyendo