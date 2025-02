Cómo acabar de una vez por todas con el antropocentrismo

En el zoo de Edimburgo no sólo puedes pasear entre canguros, también, y esto es algo único —en un sentido existencial en estos tiempos acelerados—, entre perezosos. El perezoso es ese animal sin prisa que puede emplear una hora en tratar de recorrer, intrincado y curioso sistema de cuerdas y ramas mediante, una distancia de cinco metros. Lo sé porque yo misma observé como uno de ellos abandonaba una rama, con una deliciosa y mágica parsimonia, y se desplazaba por su peculiar hábitat, una especie de selva controlada e interior —y generosa, el espacio es amplio y está a salvo de cualquier depredador—, hasta una especie de refugio. Pasó lo que me pareció una pequeña eternidad, en la que el animal incluso se durmió a ratos, en el camino.

Lucy Cooke, la brillante zoóloga que escribe como si la vida fuese una apasionante aventura en la que la observación fervorosa lo es todo —¿y no lo es, rodeados como estamos de otros mundos con aspecto de otras especies?—, es experta en perezosos. De hecho, supe por primera vez de ella en la tienda de souvenirs de aquel zoo de Edimburgo, donde vendían ejemplares de 'La inesperada verdad sobre los animales', y también, del recién llegado 'Hembras' —ambos publicados en español por Anagrama—, dos revolucionarios ensayos crónica —Cooke ha vivido todo lo que cuenta, y eso quiere decir que ha estado ahí fuera, en la selva, y todo tipo de otros hábitats, observando— que desmienten cientos de miles de cosas que se daban por ciertas.

Y no únicamente respecto a los perezosos, por supuesto. De hecho, a ellos apenas le dedica un capítulo de 'La inesperada verdad de los animales', volumen en el que recopila todo lo que se ha dicho de ciertas especies —de la anguila y su aún misteriosa procedencia, del alce, la cigüeña, el pingüino, y las muy masculinas hienas: el pene de ellas es más grande que el de ellos— y lo expone, históricamente, en un ejercicio de empatía y de ruptura con la tradicional rigidez naturalista —heredada de la época victoriana, y exclusivamente masculina, de Charles Darwin— admirable. Bien, nos dice Cooke, esto es todo lo que creíamos saber, ¿y sabéis qué? Casi todo era pura invención, o supuesto dado por hecho científico, por, siempre, un señor francamente perezoso.

En 'Hembras', cuyo título en inglés se ajusta más a lo revolucionariamente punk de su espíritu —se titula 'Bitch. A Revolutionary Guide To Sex, Evolution and the Female Animal', haciendo referencia directamente a la condición necesariamente promiscua de la hembra, el principal activo en eso que se ha dado en llamar evolución sexual, parte indispensable de la teoría de la evolución de las especies—, Cooke construye algo así como un Tratado de Casi Todas las Especies en Femenino, y desmonta, a través de estudios recientísimos —es escalofriante descubrir que el clitorís se empezó a estudiar en serio en 1998—, todo lo que hasta ahora se creía sobre la forma en que hasta el último animal que conocemos se relaciona con el sexo.

Leyéndolo, leyendo a Cooke, la sensación es la de que se ha abandonado por fin el pedestal que permitía a esos hombres del pasado dar por ciertas supuestas observaciones por completo sesgadas —no era lo que veían, era lo que querían ver: la hembra pasiva, y recatada, puro victorianismo animal— y se contempla a los demás habitantes de este planeta como otros mundos —otras civilizaciones— que, de alguna forma, explican la nuestra, o comparten con ella más de lo que pensamos, y a la vez, menos de lo que jamás hubiéramos llegado a imaginar. En cualquier caso, el respeto con el que Cooke trata a los animales, y lo que de ellos sabemos, es maravilloso, y, por fin, justo.

El avance hacia algún tipo de extinción del antropocentrismo es lento, se diría que casi anecdótico, pero está ahí, latente. Pienso en 'Flow', y el milagro de una película en la que, por fin, también, los animales no se comportan como nosotros, sino como ellos mismos. Sólo nosotros, me digo, podemos darle ese tipo de voz, porque nosotros, en tanto especie escritora, podemos también crear para ellos, y con ellos. La manera en que Gints Zilbalodis y Matīss Kaža, sus creadores, fabulan desde el comportamiento animal, la manera en que, por primera vez, les siguen en plena ficción, tratando de fijar aquello que podría pasar de verdad, es tan honesta, y tan necesaria —es respeto en estado puro— que debería considerarse una pequeña, y brillante, revolución animada.

