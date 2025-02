Lisina Coney, autora de 'La luz más brillante del cielo': "Las relaciones sanas existen, no son aburridas y valen la pena"

Siempre ha tenido hambre por escribir y contar sus propias historias, sin embargo desde pequeña empezó a hacerlo en otro idioma, el inglés, tras varios años leyendo 'fanfics' (novelas sobre famosos que escribían los propios fans) en internet y para practicarlo de alguna manera. Su 'modus operandi' no ha cambiado, y se siente más cómoda que nunca. Este febrero, la primera novela de Lisina Coney, 'La luz más brillante del cielo' (RBA Lit), se ha traducido al castellano dos años después de su lanzamiento oficial en Estados Unidos, y no puede estar más ilusionada de que por fin esté disponible en España: "Me hace mucha ilusión bajar a la librería debajo de mi casa y que esté allí", explica en una entrevista con EL PERIÓDICO. "Es algo que no me lo había pensado en la vida, no se me había ni ocurrido. Es un poco surrealista".

Tenía claro que su debut no podía ser de otra temática que no fuera una novela romántica contemporánea. Ésta pone el foco en la relación de Grace, una joven de 22 años que fue agredida sexualmente al cumplir la mayoría de edad, y Cal, el dueño de un estudio de tatuajes que tiene 30 años cuya principal preocupación es el bienestar de su hermana Maddie. Empezó siendo una autopublicación, hasta que una editorial estadounidense se fijó y apostó por ella. Ahora la serie cuenta con tres novelas publicadas en inglés y las dos siguientes también estarán en castellano próximamente de la mano de RBA Lit.

Pero si no fuera por su psicóloga, ahora mismo la carrera profesional de la escritora podría ser completamente diferente. Tal y como cuenta, fue en una específica sesión de terapia cuando la profesional le abrió los ojos y le proporcionó ese empujoncito que necesitaba: "Me preguntó que qué estaría haciendo ahora mismo si el dinero no fuera un problema, y aunque parece una pregunta superbásica y tonta, tuve claro que tendría que estar escribiendo", explica. "Es lo que siempre me ha gustado, es un sueño que siempre ha estado ahí". A partir de ese momento, aglomeró todas las ideas que ya tenía en su cabeza desde hacía tiempo y escribió su primera novela romántica.

Víctima o superviviente

Una de las ideas clave de la novela es la agresión sexual a la protagonista. Nace de la indignación de leer varios comentarios (la mayoría de internet) asegurando que las víctimas no pueden tener otras relaciones a posteriori o que les cuesta muchísimo. "Sentía que era un mensaje que para mí era tóxico y quería sustituirlo por otro más esperanzador. Todas las experiencias son diferentes y no hay un período de superación más correcto que otro", sostiene Coney.

Por otro lado, otra de las reflexiones a las que uno llega leyendo 'La luz más brillante del cielo' es que las relaciones sanas son posibles: "Existen, no son aburridas y merecen la pena. Ya sea tanto con los demás como con uno mismo, independientemente de lo que te haya pasado o de cómo te trates a ti mismo", argumenta.

Todas las experiencias son diferentes y no hay un período de superación más correcto que otro" Lisina Coney — Escritora

De hecho, una de las cosas más claras que tenía a la hora de escribir fue -aparte de tratar con el máximo respeto y documentación posible el tema- que la novela tuviera un mensaje contundente. En el caso de 'La luz más brillante del cielo', el quid es que no hay normas para sanar: seas o no una superviviente, no hay unas reglas concretas para la sanación, y se puede estar lista tanto cuatro años después como al cabo de un mes. "No estamos en posición de juzgar, y lamentablemente es una realidad que viven muchas personas", explica la autora.

Amor propio y relaciones sanas

El mensaje ha calado dentro de muchas de sus lectoras, que de alguna manera se han visto reflejadas en Grace y así se lo han transmitido a la autora. "No tiene precio, porque eso es precisamente lo que quería conseguir", explica la autora. En cierta medida, confiesa, ella misma también se siente reflejada en sus protagonistas: "El mayor defecto de Cal es ser un tozudo de nacimiento, algo que a mí también me pasa; y lo mismo me pasa con las inseguridades que tiene Grace a la hora de escribir como el síndrome del impostor o de la página en blanco". Además, en muchas de las escenas se ha encontrado escribiendo diálogos que ha mantenido en su cabeza consigo misma: "Por un lado, mis inseguridades con Grace, por otro, lo que me decía la cabeza y los sentimientos a través de Cal".

Entre líneas también interiorizamos la importancia del amor propio y a saber priorizarse a uno mismo, así como a que las relaciones con diferencia de edad son correctas si son sanas y no hay ningún tipo de dependencia o fuerza de poder. "Yo espero siempre relaciones saludables en las que los personajes se apoyan y se cuidan, haya diferencias de edad o no", zanja, asegurando que en sus novelas no leeremos ni dinámicas de poder ni elementos tóxicos.

El futuro de Lisina Coney

La saga, publicada originalmente en inglés, cuenta con tres novelas que también pasarán al castellano próximamente. En la próxima entrega nos adentraremos en la vida de la hermana de Cal, Maddie, cuando ella tiene 21 años. Es totalmente distinto al primero "porque no quería escribir la misma novela dos veces", e incidirá en las secuelas que le dejará su experiencia infantil con una estructura familiar inestable.