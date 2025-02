Tito Ramoneda: “La industria musical es patrimonio de la ciudad de Barcelona”

Tito Ramoneda recibe a este diario en un nuevo escenario: The Project dejó atrás la finca regia de Diagonal-Via Augusta para asentarse en el modernísimo edificio de The Social Hub, en Poble Nou. Esto es otro mundo. Y otra era. En un rincón vemos una mesa de ping-pong en la que se libra un apasionado ‘set’. Hay gimnasio y una piscina en la azotea. Él ahora no tiene despacho propio y comparte un espacio. “Ya me apetecía cambiar un poco de cultura de trabajo”, confiesa. “Esto es más horizontal, con más comunicación. La integración en el Grupo Warner comporta también un cambio de maneras”.

The Project, la compañía que preside, es una de las más importantes promotoras de conciertos de España, a cargo de, por ejemplo, el festival Guitar BCN (que este semestre ha puesto a la venta 100.000 entradas: Jorge Drexler, Amaral, Santana…), y fue noticia en otoño por su integración en la multinacional Warner. “Ya hace años que dábamos vueltas al futuro de la compañía, que iba creciendo y nosotros nos hacíamos mayores. Sabía que debíamos dar ese paso algún día con una empresa relacionada orgánicamente con la música, no un fondo de capital riesgo”, explica. Su querido amigo y socio Joan Rosselló falleció cuando la operación ya estaba hecha, en octubre, y el tercer vértice, Iñaki Martí, mantiene el vínculo. Warner es aquella disquera con la que The Project trabajó mano a mano en sus inicios, con artistas como Esclarecidos o Duncan Dhu.

El destino de Tito Ramoneda tal vez se trazó cuando, con 14 años, en 1976, metido en la comisión de fiestas de su pueblo, La Pobla de Segur, se vio pidiendo al gobernador civil el permiso para contratar a Serrat tras su exilio mexicano. “Un señor con gomina que solo nos lanzó una advertencia: ‘¡cuidado con las banderas!’”. Estudiante de piano en el Taller de Músics, se asoció luego con Neo Sala en la promotora que acababa de crear, Doctor Music. “Aprendí el negocio con Neo, que tenía una visión adelantada a su tiempo”. De ahí a, en 1988, montar The Project.

Esta es una compañía que gestiona giras por toda España, también conciertos como promotora, y que organiza festivales, tanto marcas propias (Guitar BCN, Festival de Jazz) como licitaciones (Porta Ferrada). Ramoneda se percató de que “había un campo a desarrollar en los artistas nacionales”, trabajándolos con un estándar de producción equiparable a los internacionales. “Eso nos dio una fidelización: desde Mecano y El Último de la Fila a Serrat, Sabina, Estopa…”. También traerían a toda clase de figuras guiris, incluyendo a favoritos jazzeros del propio Ramoneda como Miles Davis y Keith Jarrett. Hoy organizan unos 500 conciertos al año, con 700.000 espectadores, cifras que se duplican, o más, si incluimos a Èxits, oficina de ‘management’ (Oques Grasses, Figa Flawas, Suu) incorporada en 2023 a la compañía.

Concierto de Gene Simmons en Porta Ferrada / FERRAN SENDRA

El directo va como un tiro y a Tito Ramoneda todavía hay cosas que le sorprenden. “Nunca habría dicho que Melendi llegaría a actuar cinco noches en el Palau Sant Jordi en una misma gira”, confiesa. Él apuesta por la dispersión del riesgo, jugando a la transversalidad de nichos musicales, y por una prudencia filosófica. Pero propuso a Estopa un segundo Estadi Olímpic y fueron los Muñoz quienes dieron el paso atrás. “Nos dijeron que no porque al terminar el concierto querían tomarse su cerveza tranquilamente con los amigos, sin más estrés. ¡Es la autenticidad de Estopa!”, ríe. El dúo encabezará, el 17 de mayo, un festival que aumenta de escala, Maleducats, en el Fòrum.

“La industria musical es patrimonio de la ciudad Barcelona”, destaca, una urbe que “no ha de estar compitiendo con nadie porque tiene su identidad: un historial de talento que va de Xavier Cugat a Serrat, y a Estopa, y Rosalía, y Bad Gyal, y Morad…, y como sede pionera de festivales, ya sean ‘macro’ o de ciclo”. Ve esta nueva era en Warner como una garantía “para seguir llevando las cosas como siempre y mejor, con nuevas sinergias”. Ha cumplido los 62 y se siente “con absoluta vitalidad”, confiando a su vez en un “equipo joven muy implicado” (que incluye a su hijo Aleix). Y suspira por el horizonte de 2028. “El Festival de Jazz celebrará su 60ª edición, y The Project cumplirá 40 años. Será un año importante”.