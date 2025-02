'The New Yorker', el semanario que nació en los felices 20 y cumple 100 en otros 20 temibles

No son estos buenos tiempos para el periodismo en Estados Unidos, con un presidente empeñado en batallar, con la inquina de un matón insensible, contra los medios que no le sean afines. Pero quizá, precisamente por eso, sí es bueno celebrar que ‘The New Yorker’, la mítica revista de reportajes, literatura y arte cumple 100 años. En el número especial recién aparecido en el que se recoge la extraordinaria trayectoria de la publicación y se evocan algunas de las grandes firmas de la revista, como las del escritor y activista afroamericano James Baldwin, o de las grandísimas periodistas Janet Malcom y Joan Didion, su director desde hace 27 años, David Remnick, da cuenta de la dificultad que tiene dedicarse a este oficio con rigor y profesionalidad en un contexto tan arisco. Y es que ‘The New Yorker’, que presume con razón de tener el mejor servicio de verificación de la prensa norteamericana -nada menos que 30 personas se encargan de ello- es un perfecto antídoto contra las ‘fake news’ de Trump.

Cuenta la leyenda, y la prensa por supuesto se dedicó a imprimirla, que el semanario aparecido en febrero de 1925 con la intención de contar la vida de una Nueva York en plena ebullición económica a través de un humor ocurrente, estuvo a punto de desaparecer a los pocos meses de su nacimiento porque su creador Harold Ross perdió todo el capital que había invertido en la aventura en una mesa de póker.

Janet Malcom, John Cheever y Joan Didion. / EPC

Chascarrillos y críticas

Paradójicamente, fue una suerte. Aquel primerizo ‘The New Yorker’ poco tenía que ver con el que conocemos hoy: acumulaba algunos chistes, un perfil, críticas de teatro y literarias y poco más. Contaba eso sí, con una célebre portada que era toda una declaración de intenciones, un dandy decimonónico y atildado en plena observación de una mariposa. Una manera de anunciar que a lo que aspiraban no era a enjuiciar los grandes asuntos políticos del momento sino más bien a dirigir una mirada inquisitiva hacia temas más próximos y ciudadanos.

Detalle de 'The French Dispatch' de Wes Anderson. / EPC

Fue tras la bancarrota de Ross aquella noche que el editor se tomó en serio su criatura. Convenció a su socio financiero Raoul Fleischmann para que saldara la deuda y él se obligó a reconducir su revista a un modelo desconocido hasta el momento. Un modelo más literario y sofisticado en el que imperara todo lo que Ross había aprendido en la famosa y muy alcohólica Mesa Redonda del Hotel Algonquin de Nueva York, donde se codeaba con la flor y nata del ingenio neoyorquino liderado por su suma sacerdotisa, la escritora y periodista Dorothy Parker.

Hay que decir que a aquella tertulia no dejaban entrar a cualquiera, había que acreditar tanta brillantez en la forma como maledicencia en el contenido. Ross, un tipo de apariencia nada exquisita, al que le faltaban dientes y que, sorprendentemente, no había pasado por la universidad, supo esenciar aquel estado de ánimo para crear gracias a aquella revista un nuevo género que con el correr de los años se iba a convertir en la quintaesencia del periodismo norteamericano.

Aquel que persigue pequeñas historias como mariposas y las hace grandes gracias a una prosa esencial’, directa y en ocasiones, irónica, o lo que es lo mismo, el estilo newyorker. Pero también, y no menos importante, el semanario ha sido la piedra angular del cuento estadounidense que es a su vez poco menos que la piedra angular de la literatura del país (aquí vieron la luz sin ir más lejos y no sin polémica ‘La lotería’ de Shirley Jackson y ‘El nadador’ de John Cheever).

Bruce Springsteen en una charla en 2016 con el director de The New Yorker, David Remnick. / SEAN WALSH / AP

La mirada de Wes Anderson

Luego están las portadas, a cuyo espíritu incisivo, pero sin hacer sangre, se ha mantenido fiel a lo largo del siglo. Todo el color que voluntariamente le ha faltado durante años a sus páginas interiores, volcadas casi exclusivamente a unos textos comprimidos, apenas ilustrados por las memorables viñetas humorísticas, se ha reservado a sus portadas, un verdadero paseo por la historia de la ilustración, muy a menudo ligera e inocente, como muy bien supo plasmar Wes Anderson, uno de sus grandes fans, en el homenaje que brindó a la revista en su película ‘La Crónica Francesa’.

Realizar la cubierta de ‘The New Yorker’ es el gran premio para cualquier ilustrador que se precie. En España, Javier Mariscal lleva una veintena de cubiertas realizadas y concretamente en este número 100 le han invitado a hacer una reinterpretación de Eustace Tilley, el dandy del primer número que acabó convirtiéndose en la mascota de la publicación, y que él transforma ahora en el Fermín de los Garriris. Ana Juan (que se lleva la palma con 26 portadas), Ceesepe, Max y Sergio García también están en ese podio.

Los logros literarios de ‘The New Yorker’ son ingentes. Y con solo uno de ellos bastaría para pasar a la historia. Destacan ‘Hiroshima’, de John Hersey, la capilla sixtina del reportaje literario o ‘Eischmann en Jerusalén’, de Hannah Harendt, un texto fundamental sobre la responsabilidad del Holocausto. Además, Woody Allen, Truman Capote (que además trabajó allí de adolescente como corrector de pruebas), Raymond Carver, J.D. Salinger, Anne Sexton, Susan Sontag, Lorrie Moore, Haruki Murakami y John Updike son solo la guinda de un plantel de ensueño.

Tres portadas de Javier Mariscal para el New Yorker. / EPC

El indiscreto Wolfe

Al semanario también le han llovido las críticas. En los años 60, cuando los cachorros del Nuevo Periodismo, criados al calor de ‘The New Yorker’ y que no hubieran podido surgir de no haber existido una revista como aquella, proclamaron con todo lujo de interjecciones la muerte de la revista o por lo menos su embalsamamiento. Demasiado formal y contenida. Demasiado burguesa. Tom Wolfe fue incluso más lejos revelando la relación secreta que existía entre el por entonces director William Shawn -padre del dramaturgo y actor Wallace Shawn, el Vizzini de ‘La Princesa Prometida’- y su reportera estrella, Lillian Ross, lo que le valió al de ‘La hoguera de las vanidades’ no volver a publicar allí.

Cierto es que en ocasiones se cometieron errores garrafales. Como negarse a publicar el cuento de García Márquez ‘El rastro de tu sangre sobre la nieve’ o no dedicar una sola línea a los Beatles cuando estos estaban en su ‘prime’, refrendando así su no tan inmerecida fama de pieza de museo. Pero es pecata minuta para su lista de haberes.

Kurt Vonnegut sostenía que la labor de la revista que llegaba semanalmente a los hogares neoyorquinos y al resto de todo el país fue la de educar a la clase media con estilo, una manera excelente de hacerle llegar al gran público la literatura. Con el paso de los años, también se comprometió con la civilidad y el pensamiento progresista. Muchos han criticado que en las últimas dos décadas, la revista haya apoyado abiertamente a candidatos presidenciales, en todos los casos demócratas y sus páginas se hayan llenado de análisis políticos. El día en que apareció el primer número gobernaba el hoy poco memorable presidente Coolidge, un hombre comedido que se haría cruces de conocer hoy a Donald Trump.