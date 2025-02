Rubén Blades, exuberantes canciones de amor y justicia social en 'Fotografías'

'Fotografías' Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Rubén Blades Productions Salsa-swing ★★★★

Las últimas visitas de Rubén Blades a un escenario barcelonés (el del Cruïlla, dos veranos seguidos, 2022 y 2023) fueron sonadas y dejaron una estela vivificante en torno a este panameño universal ya adentrado en la setentena. 'Fotografías', que llega seis años después de su anterior novedad ('Paraíso road gang', 2019), viene a ser una prolongación de aquellas noches fogosas, ahora desde el estudio, pero con aquel mismo envoltorio, el de la orquesta de Roberto Delgado.

Se trata de un álbum breve (ocho canciones, 35 minutos) que combina canciones de estreno (tres) con otras piezas mayormente compuestas por Blades que antes grabaron otras voces o él mismo con otros sustentos instrumentales. En términos líricos, tiene un poco de todo, dentro de su marca personal: costumbrismo cercano y cavilación filosófica, apuntes de crítica social y una pizca de romanticismo. Todo ello, haciendo gala de su conocido temple interpretativo, de precisa dicción y con ese don para contar, decir, historias sin afectaciones. El empaque de 'big band' es muy frondoso y, aunque en ciertos momentos llega a restarle protagonismo, da a 'Fotografías' un calado elegante y terso.

Denuncia con aroma tropical

La canción titular abre el álbum con esa mezcla de vivacidad y melancolía que tan bien se le da, apuntando al paso del tiempo y a cierta oscuridad (esas fotos que muestran "gente sonriendo, aunque dentro no haya alegría"). Es una de las nuevas, como lo es 'Emigrantes', reconocimiento del "sobreviviente que resistió a lo peor", categoría en la que él se incluye, y en la que un coro da una gloriosa réplica en bucle: "Yo no me fui porque sí, la situación me obligó". Crudeza vivida y ligereza tropical, seductora ecuación, que también flota, con ecos del son cubano, en 'Hoy por ti (mañana por mí)', brillante secuela de su tema 'Cipriano Armenteros', que en los años 70 adaptó el puertorriqueño Ismael Miranda (de Fania All-Stars) y que se inspiró en el histórico líder indigenista Victoriano Lorenzo.

Precisamente, Miranda fue quien, en 1976, grabó la versión original de otra de las piezas, 'Señor botánico', portadora del mal de amores. Pero el número romántico del álbum es 'Eso es amar', un señor bolero que en otro tiempo inmortalizó Ray Barretto. Cuña sentimental en un cancionero que vuelve a la temática social en 'La barricada' (que grabó por primera vez otro puertorriqueño, Bobby Valentín), con su denuncia de la corrupción sistémica ("ser inocente ya no es suficiente"), y que se despide con el único tema ajeno: 'El panquelero', del cubano Abelardo Barroso. Ahí, Blades juega con el oyente al impostar con gracia el tono del vendedor ambulante, dulce embaucador, acudiendo a su 'alter ego' de Medoro Madera. Sí, resulta frondoso, y a veces un poco laberíntico, pero siempre apasionante, el mundo de Rubén Blades. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Mr. Luck & Ms. Doom' The Delines Decor Records Country-soul ★★★★

Imposible resistirse a unas canciones con títulos como 'Un gancho de izquierda como el de Frazier', 'No pierdas tu autobús, Lorraine' o 'Nancy y el chulo de Pensacola'. El talento literario de Willy Vautlin (Richmond Fontaine) y la fabulosa voz de Amy Boone se alían de nuevo para enviar otra remesa de postales hermosas pero desoladoras desde las ruinas del sueño americano. Poesía de la derrota servida entre guitarras nocturnas, teclados humeantes y exquisitos arreglos de viento. Rafael Tapounet

'Vigília' Anna Andreu Hidden Track Pop-canción ★★★★

Las artes de Anna Andreu (y su cómplice multitarea Marina Arrufat) vuelven a crecer en estas ocho piezas enraizadas en los pensamientos que le invaden a uno en tiempo nocturno, cuando el sueño merodea. Canciones que intrigan y conmueven por sus formas pulcras, atentas al detalle, entrelazadas con un canto diáfano, de sutiles melismas. Intimidad con tensión dramática, entre el sentimiento de 'Roja i espesa' y el tono alzado, con granulada guitarra eléctrica, de 'La navalla'. J. B.

'Southern Nights' Sullivan Fortner Artwork Records Jazz ★★★★

No hay una palabra para traducir con precisión lo 'cool'. Pero hay ejemplos prácticos. El pianista Sullivan Fortner monta un trío con el veterano Peter Washington al contrabajo y el asombroso Marcus Gilmore a la batería. Y tras solo una semana tocando juntos, ¡chas! Menudo primer disco. Qué sofisticado. Y al mismo tiempo, que fácil parece todo, lo nuevo y lo viejo -un original de Fortner y una exquisita selección de versiones-. Cuánto detalle, cuántas ideas. Qué ligereza y a la vez, qué profundidad. Vaya manera de escucharse entre ellos. Y con qué alegría anda todo. 'Cool' es esto. Roger Roca