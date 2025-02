Núria Perpinyà invoca a Ulises y Jonathan Swift en un asombroso viaje a través del cuerpo humano

Ubisquinol, escribe Núria Perpinyà (Lleida, 1961), “no se parecía en nada a los bichos que sobreviven en lugares inhóspitos y estancados. Le gustaba viajar y mezclarse con todo tipo de células. Era espabilado y generoso. Hay que decir a su favor que era promiscuo sin necesidad de engañar (…). Capitaneaba barcos cargados de electrones y cabalgaba por las crestas mitocondriales para que, gracias a él, sintieran menos la yema de la edad”.

En realidad, Ubisquinol, Ubis para amigos y saludados, no se parece en nada a casi nada. Pesa un nanogramo, lo que sería una millonésima parte de un gramo, y recorre el cuerpo humano atiborrado de energía y regalando trifosfato de adenosina a manguerazos. Un Ulises con fecha de caducidad. Un Gulliver al que la caja de cerillas quedaría asombrosamente grande. Puede que incluso sea el personaje más pequeño, el más diminuto, de la historia de la literatura. “La tierra es muy grande y hay muchas cosas que no están traducidas, pero de las conocidas, dentro de la literatura universal, yo creo que sí”, sostiene Perpinyà sobre la molécula orgánica que protagoniza ‘El cos invisible’ (La Magrana).

“El Qfwfq de Calvino, que es un átomo del ‘big bang’, se va transformando, no es todo el rato pequeño. Y el primer átomo parlante es el de Voltaire, pero era solo media página. El nuestro se mantiene siempre en su pequeñez e insignificancia”, explica la autora de ‘Diatomea’. Lo de insignificancia, claro, es relativo, porque sin Ubis no habría tampoco novela ni asombroso viaje a través del cuerpo humano en el que Perpinyà invoca lo mismo a Homero que a Jonathan Swift.

Núria Perpinyà presenta su último libro, 'El cos invisible' / Eli Don / ACN

La lengua como patria

Explica la autora que lo que empezó como novela metafísica fue mutando en novelas de aventuras a mayor gloria de ‘Los viajes de Gulliver’ y la traducción de Carles Riba de ‘La Odisea’, mezcla perfecta de “lengua y aventura”.“En la novela, el protagonista tiene su Ítaca, que no diremos cuál es, pero la mía es la literatura. Esa es mi patria, además de la patria de lengua”, asegura.

En la tradición de las novelas fantásticas y los viajes a lugares ignotos, Perpinyà reivindica “el perspectivismo de ver el cuerpo desde dentro” y aboga por la fusión cuerpo-espíritu. Asombra, eso sí, el parecido, al menos en el punto de partido, con ‘La intrusa’, novela de de Irene Pujadas protagonizada por una joven que se mete en su propio cuerpo para intentar repararse desde dentro. “No sé porqué nos hemos vuelto ahora hacia dentro. En realidad el tema del cuerpo es algo que se podría haber ocurrido a alguien en el siglo XV o en el XIX”, relativiza Perpinyà, para quien la tradición literaria del cuerpo empieza (y casi acaba) en ‘Los viajes de Gulliver’, de Jonathan Swift; ‘La nariz’, de Gogol; y ‘El pecho’, de Philip Roth.

Molécula milagro

En ‘El cos invisible’, cada capítulo explica una visita de Ubis a un órgano concreto y cada órgano da pie a reflexiones más profundas sobre el lenguaje o la contemplación. “El cuerpo es una gran incógnita. Cada segundo mueren 50 millones de células y nacen otros 50 millones”, apunta Perpinyà, profesora de literatura comparada embarcada aquí en un trabajo de corte y confección a partir de los dos Ulises, el de Homero y el de Joyce. “Joyce, cuando moderniza a Ulises, transforma al héroe en un antihéroe; yo he intentado hacer una mezcla de los dos, porque es un héroe salvador, la molécula milagro”, explica.

Plácidamente instalada en la fantasía y con una nueva novela en la cabeza (“sólo me falta la historia”, dice), la autora de ‘I,de sobte, el paradís”, trabaja también en un nuevo libro de poemas su segundo libro de poemas mientras sigue invocado a viejos y nuevos maestros. “Acostumbro leer cosas muy antiguas. Calvino y Kafka me acompañan siempre. Luego hay autores que te destrozan, como Hang Kan con ‘La vegetariana’. Tengo la suerte o la desgracia de que puedo leer de todo. Y los libros no se acaban”, asegura.