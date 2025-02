Sin sitio en la mesa

Pocos días antes de que Rusia le declarara la guerra a Ucrania, Macron trató de disuadir de tal intención al Kremlin. Sin embargo, a través de una mesa de seis metros, Putin dejó clara su postura y distanciamiento respecto a los intentos de Occidente de evitar un nuevo conflicto bélico. Esta semana, las mesas han vuelto a ser las protagonistas en las reuniones sobre Ucrania y a dejarnos bastante claro las posturas geopolíticas de cada uno de los actores (de los que se sientan y de los que se sienten excluidos).

Una vez se confirmó que el gobierno de Trump dejaba fuera de la mesa de negociación con Rusia a Ucrania y a la UE, Macron tomó la iniciativa y decidió convocar el lunes un encuentro de urgencia con los líderes europeos para mostrar algo de músculo en la nueva era de la política internacional. Para la sesión se escogió una mesa redonda, pues fomenta el entendimiento y el acuerdo y también proyecta una imagen de respeto por el diálogo.

Pese a que la mesa del rey Arturo buscaba que cada unos de sus caballeros tuvieran la misma autoridad y categoría; es cierto que el lugar donde se siente el líder ya altera el poder de cada individuo dentro del grupo. El rey siempre escoge el asiento donde su espalda quede protegida y tenga mayor visibilidad de las puertas (ataques). Y es ahí donde estaba sentado Macron, custodiado además por todas las banderas presentes.

Los principales líderes europeos, como el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (c-d); y los primeros ministros de Países Bajos, Dick Schoof; de Polonia, Donald Tusk, y de Italia, Giorgia Meloni (i), además de los máximos representantes de la UE y de la OTAN, se encuentran reunidos en París en una cumbre informal organizada de urgencia por el presidente francés, Emmanuel Macron (c, atrás), para diseñar su estrategia de cara a un potencial proceso de paz en Ucrania, ante la aceleración de contactos entre EE.UU. y Rusia sin contar con ellos. / POOL MONCLOA / POOL MONCLOA EFE

A su derecha, la persona de su confianza. Y es curioso que ahí estuviera sentado el canciller Scholz porque el galo y el germano no es que hayan tenido demasiada sintonía. Sin embargo, Macron sabe que necesita el apoyo y poder de Alemania (y ya veremos qué pasa en las elecciones del domingo…). Algo también llamativo es que a la izquierda (el tercer lugar de poder en la mesa) se colocara Pedro Sánchez, pues se había llegado a insinuar incluso con que no había sido invitado… Por no hablar de la presencia del primer ministro británico (aunque quien siga Eurovisión ya sabe que esto de quien conforma Europa acaba siendo muy relativo).

La cumbre gala sólo escenificó la desorientación europea. Pero el problema no era la mesa redonda, la más democrática, sino la informalidad de otros elementos visuales. Los dulces (“qué coman pasteles”), Antonio Costa retirándose la americana, el chal que se llevó Von der Leyen o las sonrisas de Rutte transmitían un exceso de relax ante una situación tan preocupante.

Y al día siguiente, Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunieron en Arabia Saudí en una mesa rectangular (si la cuadrada es la mesa más conservadora, la rectangular es la opción más autoritaria). Quitando a los saudíes que sólo tenían un papel secundario, las dos delegaciones quedaron enfrentadas en los laterales. Un error estratégico fue que Rubio no moviera discretamente su silla para evitar un cara a cara con alguien con tanta experiencia “negociadora” como Lavrov. Los estadounidenses aprenden técnicas de comunicación no verbal para proyectar poder; pero los rusos dominan el lenguaje corporal para no revelar qué están pensando, sintiendo.

Ya al finalizar, en la comparecencia de EEUU, Rubio se sirvió del vértice de la mesa para señalar que era el líder de la delegación. A su lado, el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, lo protegían (mostrando nuevamente la inseguridad del secretario de Estado norteamericano). Sin embargo, lo más preocupante, fue que los tres ocultaran sus manos bajo la mesa. Algo estaban escondiendo (y me temo que su gran secreto no afecta a los rusos… ).

