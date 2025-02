La edición ilustrada interactiva de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' llegará en octubre

Salamandra Infantil y Juvenil, un sello de Penguin Random House Grupo Editorial, publicará en español el próximo mes de octubre de 2025 la edición ilustrada interactiva de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. La edición especial del cuarto libro de la emblemática serie de J.K. Rowling está ilustrada a todo color por Karl James Mountford, con elementos interactivos diseñados en papel por Jess Tice-Gilbert.

En esta edición de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', que se suma a la colección de ediciones ilustradas interactivas que ya cuenta con los tres primeros libros de la serie, el texto completo e íntegro de J.K. Rowling va acompañado de vibrantes ilustraciones a todo color y ocho elementos interactivos diseñados en papel , como el Laberinto del Torneo de los Tres Magos y el propio Cáliz de Fuego. Los lectores también explorarán la carpa de los Weasley en el Mundial de Quidditch, descubrirán la Marca Tenebrosa en el cielo, seguirán a Harry hasta el Lago en Hogwarts y mucho más. Esta edición es un regalo impresionante para los fans de Harry Potter de todas las edades, un bello complemento para cualquier estantería de coleccionista y una forma encantadora de compartir esta querida serie con una nueva generación de lectores.

Ilustración del cuarto libro de 'Harry Potter' / Salamandra Infantil

Laia Zamarrón, directora literaria de Salamandra I&J, el sello editorial que publica esta edición en España, comenta que: “la acogida que tienen las ediciones interactivas ilustradas de Harry Potter en nuestro país es inigualable. Los lectores las esperan con muchísima ilusión y es una fortuna tener novedad, ahora del libro 4 de la serie, 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', reimaginada por un artista tan talentoso como Karl James Mountford. Estamos seguras de que los lectores de Harry Potter disfrutarán y atesorarán esta preciosa edición.”

Sobre el ilustrador

Karl James Mountford es un ilustrador que trabaja tanto en medios tradicionales como digitales. Está especializado en ilustraciones de portadas de libros y también ha escrito libros ilustrados como The Circles in the Sky (Los círculos en el cielo) y A Voice in the Storm (Una voz en la tormenta). Actualmente vive y trabaja en Gales, donde sus cuadernos de bocetos rara vez tienen un día libre, con su perro, sus gallinas y cualquier otro animal salvaje que quiera quedarse.

Cuando hizo las ilustraciones para la saga de J.K. Rowling delcaró que creció con la serie y que eran libros muy especiales y un auténtico retorno a su infancia: "Esa es la magia de Harry Potter: las historias son para todos. Siempre lo serán. Es maravilloso, surrealista y un poco aterrador ilustrar la edición interactiva de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'. Con grandes y talentosísimos pasos que seguir, es un honor formar parte de este mundo mágico y tener la oportunidad de trabajar en una historia que me gusta tanto. Con el increíble equipo de Potterheads de Scholastic, ha sido una experiencia extraordinaria para mí. Espero que los lectores puedan buscar el amor, el respeto y la aventura dentro de mis ilustraciones, aportando mi propia creatividad en la continuación de una colección de libros tan impresionante."

600 millones de ejemplares

La serie Harry Potter ha vendido más de 600 millones de ejemplares en todo el mundo en 85 idiomas, se ha escuchado en audiolibros durante más de mil millones de horas y se ha convertido en ocho películas de gran éxito. El séptimo libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte , vendió 8,3 millones de ejemplares en las primeras 24 horas en Estados Unidos, batiendo todos los récords editoriales (establecidos por los títulos de Harry Potter publicados anteriormente).