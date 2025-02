El Book Music Festival proyecta al libro como “la pata menos prostituida del mundo de la música”

Jaume Massaguer todavía se sorprende de que nadie haya tenido la idea antes que él. “¿Cómo puede ser que en un país en el que hay tantos y tantos festivales de música no haya ninguno sobre libros musicales, ahora que se publican muchos todos los años?”, se pregunta. Él no solo tuvo esa idea, sino que la ha puesto en práctica, la parte más difícil, y ahí está el flamante Book Music Festival, que comienza a andar este viernes (20.30 horas) con una conferencia de Vicenç Altaió en la Llibreria Ona y que desplegará el grueso de su contenido el sábado y domingo en la Fabra i Coats.

Se presenta como festival, y no como feria, porque “era impensable montar eso con cuatro mesas con libros; había que articular algo más: conciertos, un premio de fotografía y uno de relato musical, mesas redondas…”, explica Massaguer. Pero feria, la habrá: 27 expositores, el corazón de la muestra. La mayoría, sellos independientes con amplia dedicación al libro musical (como Lenoir, Contra, Sílex, Milenio o Redbook), pero también marcas que juegan en otra división (Cúpula, del Grupo Planeta, o Liburuak, vinculada a la promotora Last Tour), así como cuatro librerías especializadas. En la Fabra i Coats, Massaguer ofrecerá el sábado (11.25 horas) un acto inaugural con el homenaje al pionero en España de la literatura musical Jordi Sierra i Fabra. También allí habrá conciertos de artistas como Joana Serrat o Koko Jean & The Tonics.

Joana Serrat, una de las cantantes que participará en el Book Music Festival, durante un concierto en la Mercè 2021. / FERRAN SENDRA

Ascendiente ‘indie’

Massaguer está al frente de la Associació Amics de les Arts Àudiovisuals, que no es precisamente neófita: 22 ediciones del festival itinerante In-Somni, entre otras iniciativas, y unas raíces que se sitúan en la revista musical ‘Individu ocult’, que entre 1995 y 2005 siguió de cerca la evolución del pop y el rock de carácter alternativo e ‘indie’, y que impulsó el festival So Actual, en Girona. En ese imaginario están los gustos personales del director. “Punk y pospunk, ‘indie’… The Smiths, Echo and the Bunnymen… ¡y Kitsch, nuestros The Jesus and Mary Chain!”.

Leer acerca de la música en sus múltiples formas (ficción, ensayo, guía, biografía, entrevista) es un modo de completar la relación con la obra artística, entiende Jaume Massaguer. Y va más allá. “El libro es la pata menos prostituida y más honesta del mundo de la música”, observa. “Porque los autores escriben de corazón y eso contrasta con esos festivales de música que se hacen solo para ganar dinero, en los que promocionan artistas en los que ni siquiera ellos creen”. Es cierto que la actual profusión de lanzamientos contrasta con las tiradas pequeñas. “Pero puede haber casos en que se vendan más libros de un artista que discos físicos: tiradas de 3.000 ejemplares que se agotan”.

El recinto de Fabra i Coats se lo ha cedido el Ayuntamiento, si bien “es un espacio que tú tienes que llenar y ponerlo todo, y si hay servicios, tienes que pagarlos”, desliza. “Pero estamos contentos”. Massaguer mira hacia el futuro, “a ver si podemos hacer crecer el festival al menos durante los próximos 20 años”.