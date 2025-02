Beatriz Giménez de Ory y David Lozano ganan la XXXIII edición del Premió Edebé

La escritora madrileña Beatriz Giménez de Ory, con la novela 'Tres niños tristes y medio unicornio', y el zaragozano David Lozano, con 'La cacería', son los ganadores de la XXXIII edición del Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, respectivamente, ha dado a conocer este jueves el jurado.

Las dos obras se han impuesto entre un total de 209 originales en todas las lenguas oficiales del Estado (115 en la modalidad infantil y 94 en la modalidad juvenil) que aspiraban al premio, referente del género en España y cuya dotación económica es de 30.000 euros para la obra juvenil y de 25.000 para la infantil.

'Tres niños tristes y medio unicornio', que llegará a las librerías el próximo 19 de marzo con ilustraciones de Cinta Villalobos, dirigida a lectores a partir de los nueve años, se centra en una improvisada pandilla que busca su lugar en el mundo y se embarca en un viaje de "autodescubrimiento y transformación de la mano de un manual mágico".

En 'La cacería', para jóvenes a partir de los catorce años y que también se podrá leer a partir del día 19, su autor describe lo que les ocurre a seis participantes seleccionados para probar VENARI, un innovador juego de realidad mixta controlado por una inteligencia artificial. Lo que empieza como una "emocionante competición" se convierte en una "persecución mortal en la que se invierten los roles y los jugadores pasan a ser las presas".

Un homenaje al Quijote

En nombre del jurado infantil, el escritor Roberto Santiago, quien ha destacado la calidad de las obras presentadas en esta edición, ha señalado que la novela de Beatriz Giménez de Ory les apasionó y no ha dudado en aseverar que es "divertida, original, con aliento poético, capaz de construir una melodía dentro de sus frases".

La ganadora de la categoría infantil, nacida en Madrid en 1972, licenciada en Filología Hispánica y Máster en Estudios Literarios Avanzados, profesora de Lengua de Literatura y Teatro en un instituto, con varios poemarios y novelas para los más jóvenes en su haber, ha destacado que desde hace tiempo le rondaba la idea de rendirle un "homenaje modesto" al Quijote.

Por todo ello, ha imaginado a una protagonista que, de tanto leer libros de fantasía, piensa que puede ser una "hada, seguir a un unicornio y fabricar pociones mágicas". Teresa, junto con Xayree y Gustavo, formarán una pandilla en una etapa "triste" de su vida, aunque la literatura, la imaginación y la amistad les ayudarán a "sobrellevarla".

"Quería resaltar la importancia de la literatura, la ficción y la imaginación para enriquecer nuestra vida", ha precisado desde el mirador de la Torre Glòries de Barcelona Giménez de Ory, antes de aseverar que dedica la novela a tres personas "mágicas": su hijo, su fallecida tía Marisol y su colega Paloma González Rubio.

IA y monstruos virtuales

La miembro del jurado juvenil Care Santos ha recordado que David Lozano ya fue finalista del Edebé en 2018 y ahora lo gana con una "trepidante novela de aventuras", sobre videojuegos, "cargada de mensajes" que "sedujo poderosamente" al jurado.

Un emocionado David Lozano, nacido en Zaragoza en 1974 y autor de novelas de éxito como 'Donde surgen las sombras', 'Intruso', 'Herejía' o la trilogía de fantasía gótica 'La puerta oscura', ha aseverado que en su nueva obra sigue fiel a su costumbre de "matar". "Me encanta que la obra de Beatriz tenga un toque tierno y poético. Yo no. Me gusta matar en las páginas. Aquí soy fiel a mis ingredientes favoritos, la tecnología, las situaciones de peligro y de riesgo", ha avanzado.

Sin poder decir mucho más, sí ha indicado que narra lo que les ocurre a un grupo de jóvenes a los que se invita a participar en una prueba de videojuego para cazar criaturas monstruosas virtuales, aunque ellos "no saben que pueden provocar daños físicos reales".

Los premios Edebé, creados hace 33 años con el objetivo de "apoyar y divulgar la literatura infantil y juvenil", los han ganado desde Carlos Ruiz Zafón, en 1993, a otros autores como César Marroquí, Maite Carranza, Elia Barceló, David Cirici, Gabriel Janer Manila, Care Santos, Andreu Martín, Juan Madrid, Agustín Fernández Paz, Jordi Sierra i Fabra, Fina Casalderrey, Agustín Sánchez Aguilar, Luis Leante y el año pasado Josan Hatero y Daniel Hernández Chambers.