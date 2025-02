Dos películas sobre secuestrados por Hamás y una investigación policial por antisemitismo tensan la Berlinale

“Nos faltó compasión... No debemos volver a ser tan unilaterales”, declaró hace una semana la actual directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, al rotativo alemán ‘Neue Osnabrücker Zeitung’ en referencia a las críticas que el certamen recibió cuando, durante la gala de clausura del año pasado, varios directores premiados pronunciaron sendos alegatos tanto en favor del pueblo palestino como contra el “apartheid” y el “genocidio” practicados por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y, visto lo visto, diríase que la solución encontrada por el festival para enmendar ese error ha sido practicar la unilateralidad en sentido contrario.

La directora de la Berlinale Tricia Tuttle. / HANNIBAL HANSCHKE

Lo sucedido hace un año sobre el escenario de la Berlinale Palast, recordemos, provocó las protestas de numerosos estamentos políticos alemanes, entre los que destacan dos de los que depende buena parte de la financiación del certamen, el ayuntamiento de la Berlín y el ministerio de Cultura; de hecho, son muchas las voces que entonces exigieron la retirada de esas ayudas.

En Alemania, donde el sentimiento de culpa y responsabilidad por los horrores infligidos sobre el pueblo judío durante el nazismo sigue siendo un factor esencial en las políticas públicas, la crítica a Israel se ha convertido en sinónimo de antisemitismo. Y, de hecho, después del atentado perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y de la posterior intervención militar israelí en Gaza, algunas instituciones culturales de la capital alemana han declarado sentirse coaccionadas por parte del Estado a desvincularse de artistas propalestinos. Quizá eso ayude a explicar por qué la programación ofrecida este año por el equipo que lidera Tuttle arroja una clara disparidad en la representación de cada uno de los dos bandos.

Representación dispar

Si la única película palestina exhibida aquí estos días es ‘Yalla Parkour', documental filmado antes de los ataques del 7 de octubre sobre jóvenes gazatíes que se dedican a trepar y saltar obstáculos urbanos -por lo que no incluye mención alguna a las casi 65.000 personas muertas en la franja en el último año y medio, la mayoría de ellas civiles-, los dos títulos israelíes presentes en la selección funcionan a modo de recordatorio de los 251 rehenes que Hamas tomó, casi un tercio de los cuales siguen cautivos.

Un fotograma de 'Yalla Parkour' / EPC

La primera es ‘A Letter To David’, un homenaje al actor David Cunio, aún no liberado después de más de 500 días; su director, Tom Shoval, trabajó tanto con Cunio como con su hermano gemelo Eitan en su ópera prima, ‘Youth’, presentada en la Berlinale en 2013, y antes del inicio de la gala de inauguración de esta 75ª edición lideró en la alfombra roja una protesta silenciosa por el secuestro en la que Tuttle participó.

La segunda, ‘Holding Liat’, documenta cómo varios miembros de la familia de Liat Atzili, en su día retenida por Hamas junto a su marido, hicieron campaña en Estados Unidos para forzar la liberación de la pareja; ambos fueron liberados después de 54 días. Además, hace unos días el festival celebró tanto una proyección especial de ‘Shoah’ (1985), documental de nueve horas y media sobre el Holocausto dirigido por Claude Lanzmann -considerado una de las obras cinematográficas de no ficción más importantes de la historia- como la presentación de ‘All I Had Was Nothingness’, documental dirigido por Guillaume Ribot en el que se rememora el rodaje de aquella película monumental.

Los asistentes a la presente edición de la Berlinale, que se prolongará hasta el domingo -el mismo día en el que Alemania celebra sus elecciones federales, que prometen proporcionar un nuevo éxito al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), agresivamente islamófobo y cercano a Netanyahu-, han sido advertidos a través de la página web del festival contra el uso de retórica potencialmente delictiva como el eslogan "Desde el río hasta el mar", a menudo utilizado como llamada a la solidaridad con la causa palestina y que una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Berlín equipara a una apología del fin de Israel; en respuesta, grupos propalestinos como ‘Film Workers for Palestine’ hicieron recientemente una llamada al boicot del certamen.

Tilda Swinton en la Berlinale. / Nadja Wohlleben

Eso no impidió que el pasado jueves, en el discurso de agradecimiento que pronunció instantes después de recibir un Oso de Oro honorífico, la actriz Tilda Swinton denunciara “asesinatos masivos permitidos internacionalmente”, ni que durante su encuentro con la prensa del día siguiente reiterara su apoyo al movimiento BDS, que promueve un boicot económico y político a Israel.

Y la policía de Berlín ha abierto una investigación contra el director hongkonés Jun Li, que tras la presentación en la muestra de su largometraje ‘Queerpanorama’ hace cuatro días no solo pronunció las palabras “desde el río hacia el mar” sino que también leyó un discurso escrito por el actor Erfan Shekarriz, protagonista de la película, en el que se acusaba al gobierno alemán y sus instituciones culturales -es decir, también la Berlinale- de contribuir al “apartheid” y el “brutal exterminio” del pueblo palestino. Seguramente, Tuttle y el resto de responsables del festival llevan días con los dedos cruzados para que nada parecido suceda en la gala de clausura del próximo sábado.