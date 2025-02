Muere Rick Buckler, el batería que espoleó el sonido de The Jam

Aunque las composiciones de The Jam fueron siempre cosa, sobre todo, de su cantante y guitarrista Paul Weller, en la impetuosa arquitectura sónica del grupo tuvo un papel estructural la sección rítmica, con la batería de Rick Buckler marcando los tiempos en fluida alianza con el bajo de Bruce Foxton. Un diálogo a tres que hizo de The Jam una de las bandas más distintivas de la escena británica del cambio de década entre los 70 y los 80, ya definitivamente irrepetible después de la muerte, este lunes, de Buckler, tras una “breve enfermedad”, según hizo saber su ‘management’ el martes por la noche a través de un comunicado.

Su rol en The Jam marcará para siempre la biografía de este músico originario, como Weller y Foxton, de la localidad de Woking (Surrey), donde nació el 6 de diciembre de 1955. En la escuela secundaria de Sheerwater se conocieron los tres, dando forma a un grupo adolescente que arrancó versionando clásicos del rock’n’roll y que mutó hacia la identidad mod después de que Weller quedara deslumbrado por los primeros discos de The Who. Lo cual derivó en una propuesta fogosa, ajena a toda floritura, abierta al influjo del soul y que, llegado el momento, encajaría con el espíritu del punk y la new wave.

Directo e implacable

Buckler tomó parte en todos los álbumes de The Jam, seis en total, imponiendo su estilo percusivo directo e implacable, empezando por el referencial debut ‘In the city’ (1977), muy dominado por las creaciones de Weller. Aunque no tuvo apenas presencia como autor en los discos del grupo, sí participó en la composición de algún número colectivo, caso de ‘Funeral pyre’, pieza de atmósfera tensa, realzada por la batería. Su visión artística tuvo otras derivadas, como la decisión de incluir arreglos de cuerda en la grabación de un tema de Foxton, ‘Smithers-Jones’.

El 30 de octubre de 1982, Paul Weller disolvía The Jam a través de un comunicado, considerando que el grupo había consumado su ciclo natural y que no quería hacer de él un vehículo acomodado como tantos otros de la generación anterior. “Quiero que terminemos con dignidad”, decía. Motivo de prolongado cisma con Buckler y Foxton, que llegarían a pasar décadas sin hablarse con Weller, mientras este creaba primero The Style Council y alumbraba, ya a partir de 1992, su carrera en solitario.

Buckler dio forma a otras bandas en los 80 (Time UK, Sharp, esta última con Foxton) hasta que, en los 90, dejó la música profesional para dedicarse a la carpintería. Retomó las baquetas en 2005 con The Gift (como el título del disco final de The Jam), banda que, tras la inclusión de Foxton, se convirtió en From The Jam, suerte de ‘tribute band’ centrada en el repertorio del grupo madre. Un invento que evidenció el distanciamiento de Weller respecto a ambos músicos, y del que Buckler se acabó desmarcando, dejando que siguiera en marcha sin él. El batería y el bajista habían publicado un libro en 1994 sobre su andadura con The Jam, ‘Our story’, y Buckler escribió otro en 2015 a título individual, ‘That’s entertainment: my life in The Jam’.

Weller declaró este miércoles en X sentirse “conmocionado y triste” por la muerte del músico, recordando los viejos tiempos. “¡Menudo viaje! Fuimos mucho más allá de nuestros sueños, y lo que hicimos resiste la prueba del tiempo”. También Bruce Foxton evocó a su compañero, un músico que dio forma a “innovadores patrones de batería” que “ayudaron a dar forma” a las canciones de The Jam.