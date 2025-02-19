Más galerías y el foco puesto en el Amazonas: la nueva edición de ARCO acredita el crecimiento de Madrid como centro y mercado del arte

ARCOmadrid continúa su crecimiento pospandémico, lento pero seguro, en paralelo a la conversión de la ciudad en un importante centro receptor de turismo y capitales internacionales, fundamentalmente procedentes de Latinoamérica pero no solo. Si el año pasado la gran feria de arte contemporáneo registraba la participación de 207 galerías, este año son 214, una cifra solo un poco mayor pero que denota el interés creciente de muchas galerías y coleccionistas por no perderse esta cita. "Estas semanas nuestros buzones son un manojo de nervios de personas que no han recibido su pase guest o que piensan que todavía es de papel, y eso es una señal para mí del interés, de la atención y del deseo por venir de los coleccionistas", decía esta mañana la directora de la feria, Maribel López, durante la presentación de este 44ª edición que se celebrará en Ifema del 5 al 9 de marzo. "Madrid está en muy buen momento, y eso ha traído a muchas galerías", subrayaba la responsable.

Resaltaba también López lo complejo que ha resultado el proceso de selección de galerías por el enorme número de solicitudes. Hay unas cuantas que estuvieron en el pasado pero no en las últimas ediciones, y que vuelven este año. También han notado un especial interés por parte de galerías muy importantes, de esas con las que todas las ferias del sector quieren contar, peor no todas podrán hacerlo porque "eso nos podría desequilibrar una protección del contexto que debemos cuidar". Este año, el 33% de las que participarán (71 en total) son españolas, con el 67% restante procedentes de otros 35 países, y de las cuales más de una tercera parte son galerías latinoamericanas. Se notan especialmente las ganas de acudir de galerías y coleccionistas brasileños y argentinos, pero también franceses y alemanes.

Más allá de las cifras, y después de comenzar dedicando un recuerdo a la recientemente fallecida Helga de Alvear, toda una institución del galerismo y el coleccionismo español que este año por primera vez no estará presente en la feria (personalmente, su galería sí), subrayaba López que la misión fundamental de ARCO es la de ser "una gran estructura de soporte, ese lugar en el que trabajamos con muchísimo cariño para conseguir el éxito de las galerías porque entendemos la importancia y la necesidad del arte como motor para nuestro futuro. Como motor intelectual, como lugar de discurso y de discusión, de encuentro y de desencuentro. Pero sobre todo como aquello que nos puede permitir ser mejores como sociedad si lo escuchamos".

Atención al Amazonas

En esa vocación de contribuir a la conversación intelectual y al encuentro entre diferentes culturas y discursos, hace ya tres años que los responsables de ARCO escogieron el agua como metáfora de conexión y de posibilidades. Si la edición de 2023 puso una especial atención en el Mediterráneo y la de 2024 en el Caribe, la de este año pone su foco en el Amazonas, con una sección especial que lleva por título Wametisé: ideas para el amazofuturismo. Comisariada por Denilson Baniwa y Maria Wills en colaboración con el Institute for Posnatural Studies, wametisé es un término propio de los pueblos originarios de la zona que hace referencia a la creación del mundo, a la gran serpiente que llevaba a la humanidad en su vientre. La sección, que se corresponde con la creciente presencia en el mundo del arte de personas de origen indígena o amazónico, reflexionará sobre nuevos modos de creación y sobre las hibridaciones entre lo humano y lo vegetal, lo físico y lo metafísico.

Otras de las secciones de la feria serán las habituales Opening, que reúne a las galerías más jóvenes e innovadoras y que contará con la participación de un total de 18, tanto nacionales como internacionales, algunas nuevas y otras que repiten, y Perfiles | Arte latinoamericano, que bajo la dirección del comisario José Esparza Chong Chuy elige a diez galerías que presentan a un solo artista, y que tiene como objetivo reforzar esos lazos ya de por sí fuertes entre Madrid y el mercado y la creación artística del otro lado del Atlántico. Arts Libris, la particular feria del libro dentro de la feria de arte que es ARCO, contará con la presencia de más de ochenta editores de publicaciones de arte procedentes de veinte países.

Como cada año, los coleccionistas más importantes, que esta vez serán unos 400, tendrán un programa a medida para realizar su visita a la feria en las mejores condiciones. En los últimos años, tanto estos visitantes destacados como algunas galerías se habían quejado de la incomodidad creciente que suponía realizar esas visitas, incluso en los días dedicados solo a los profesionales, por el creciente número de grupos que recorren la feria con el pinganillo en la oreja, y que suelen ser invitados de grandes empresas que organizan esas visitas para sus clientes. Maribel López aclaraba que se ha trabajado para que eso no suceda, reduciendo el número de visitas grupales y concentrándolas el miércoles, primer día de ARCO, en un horario anterior a la apertura de la feria, para que grupos y grandes coleccionistas no coincidan más tarde.

También tienen un peso importante en la feria los visitantes de instituciones com museos o fundaciones que se acercan a comprar obra a la feria, y que este año rondarán los 150. El Museo Reina Sofía o la propia Fundación ARCO son algunas de las habituales y más importantes, pero siguen incorporándose otras como, este año, la Junta de Andalucía, que ya tiene confirmadas algunas adquisiciones.

Respecto a lo que se encontrarán los visitantes que se acerquen a Ifema, Maribel López destacaba cómo los proyectos arquitectónicos dentro de los pabellones "van creciendo cada año", y hacía mucho hincapié en que ir a ARCO no es solamente ver obra expuesta, sino que también "hay que pararse, hay que hablar -algo muy importante- sobre lo que se ha visto. Y para eso están todos esos espacios que diseña este año Pedro Pitarch en las zonas comunes, el de [el estudio de arquitectura] Mesura en el Guest Lounge [la antigua zona VIP] o el Institute for Post Natural Studies en la sección del Amazonas. Son tres proyectos de arquitectura muy especial y que nos acercan a esa expresión tan rica de la creatividad que es la arquitectura".