'En la victoria o en la derrota': Pixar deslumbra con su primera serie 100% original para Disney+

'En la victoria o en la derrota' Creadores y directores: Carrie Hobson y Michael Yates Reparto (voces): Will Forte, Izaac Wang, Ian Chen País: Estados Unidos Duración: 20 min. (8 episodios; cuatro vistos para reseña) Año: 2025 Género: Comedia deportiva Estreno: 19 de febrero de 2025 (Disney+) ★★★★

Pixar ya había producido series de cortos o una serie limitada ('El Sueño Producciones') para Disney+, pero 'En la victoria o en la derrota' es claramente su proyecto más ambicioso hasta la fecha para la plataforma: una creación 100% original, sin base en ninguna franquicia preexistente, que cuenta una única y larga historia a través de una variedad de perspectivas y jugando con la forma a cada momento.

En la serie conocemos en primer lugar a Laurie (Rosanna Jean Foss en la versión original), joven bateadora de los Pickles, el equipo de sóftbol mixto de escuela secundaria en el centro de la historia. Son los días previos a la final de un campeonato y todos están de los nervios, tanto los jóvenes jugadores como sus padres. Sobre todo Laurie, cuyo talento está por confirmar y que algunos piensan solo está ahí por ser la hija del entrenador Dan (Will Forte). Día tras día, nuestra heroína ha de cargar con el peso de Sweaty (atómica Jo Firestone), algo así como su ansiedad materializada en una masa amorfa parasitaria que puede y suele crecer en tamaño, algún día hasta el punto de arquearle la espalda. Cuando llega la noche, el simpático bicho le propone: "Vamos a volver a reproducir todos los errores que has cometido hoy".

No es tan difícil pensar en Riley Andersen y una versión más maliciosa de Ansiedad. ¿Se ha retrasado el estreno de esta serie, anunciada por primera vez en 2020, para evitar un solape excesivo con 'Del revés 2'? Asoma la sensación de déjà vu, pero tampoco dura en exceso, porque en el segundo episodio Laurie cede su protagonismo al árbitro Frank (Josh Thomson), que a vez pasa el relevo en el tercero a la lanzadora Rochelle (Milan Ray), cuya madre Vanessa (Rosa Salazar, de 'Nuevo sabor a cereza') protagoniza el cuarto (y último que se ha dejado ver a la prensa). Un mismo momento puede observarse desde distintas perspectivas, en una nueva explotación del modelo del 'Rashomon' de Kurosawa. Además, se juega con estilos de animación o leyes conceptuales distintas en cada episodio: el gran laboratorio Pixar a pleno rendimiento.

El episodio centrado en el árbitro y profesor Frank es una verdadera sorpresa. La compañía de Pete Docter no ha evitado los temas dolorosos en el pasado, más bien al contrario, pero aquí ha decidido dedicar veinte minutos a la historia de un hombre adulto que se arrepiente de haber dejado a su ex y quema sus días leyendo novelas románticas de ciencia ficción. Se palpa la soledad más demoledora. Para contrarrestar la tristeza, se muestra su día a día como una especie de videojuego en el que, por otro lado, el 'game over' es común.

Las cosas tampoco van demasiado bien en casa de Rochelle y su madre soltera Vanessa. O quizá deberíamos decir "de su hija Vanessa": la resuelta adolescente abandera la sensatez frente a una mujer desastrosa que trata de amortizar su segunda maternidad construyéndose una frágil carrera como 'influencer'. Si quiere jugar la próxima temporada, Rochelle deberá buscarse el dinero necesario por su cuenta. No es habitual que las cuestiones de dinero y clase se cuelen en la animación 'mainstream': ovación de pie por ello. También por el modo en que el paisaje se transforma alrededor de Rochelle para mostrar sus sentimientos de incertidumbre y zozobra, casi como en una versión más íntima de la 'Origen' de Nolan. Llegado el momento de presentar en profundidad a Vanessa, una referencia más clara es el cine de superhéroes, y además, con toda lógica: esa madre no es tan desastrosa como parece, pero es que, como nos recuerda Pixar, la verdad se compone de muchas verdades.

Aunque se juegue a sóftbol y haya nervios por el campeonato, 'En la victoria o en la derrota' explora en realidad los esfuerzos que hacemos, día tras día, para (tratar de) ganar la partida al desconsuelo. Todos salimos ganando con la existencia de una serie así. Bueno, casi todos: del rico tapiz vital se eliminó finalmente una trama trans, decisión creativa que, según fuentes de 'Deadline', sería chocante concesión de última hora a la política regresiva de Trump.